Купить квартиру без первого взноса? Рассчитайте свои возможности с новым партнером Realt

Источник материала: realt.by

На Realt появилась возможность покупки квартиры без первоначального взноса. Это новый сервис нашей площадки и потребительского кооператива «Жилищный баланс» . Рассказываем, как работает функция и на каких условиях вы сможете быстро накопить на жилье.

Для начала расскажем об отлаженной системе работы кооператива. Любой человек (желающий приобрести собственную квартиру, но не имеющий достаточно средств) может обратиться в «Жилищный баланс», заключить договор и ежемесячно вносить определенный платеж. Когда он достигнет нужного рейтинга (внесено от 30% от стоимости необходимого жилья), можно начинать выбирать квартиру. Недостающую для покупки сумму внесет кооператив. От вступления в кооператив до получения ключей проходит минимум 7 месяцев. После покупки собственником квартиры до полного погашения долга остается компания, а затем жилье переходит физическому лицу. Подробно работу «Жилищного баланса» мы описывали в отдельном материале.

Отметим, что калькулятор вы найдете в объявлениях о продаже квартир в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске и Витебской области. Максимальная стоимость квартиры, с покупкой которой вам поможет потребительский кооператив, - 527 000 BYN (≈177,4 тыс. долларов по курсу на 08.07.2025). Важно: рассчитывая платежи, ориентируйтесь на параметры квартиры в объявлении, но не ограничивайте свои возможности сугубо этим объектом. Кооператив «Жилищный баланс» поможет вам приобрести аналогичный или чуть иной объект, ведь с учетом времени накопления именно эта квартира может быть продана.

Как воспользоваться калькулятором? найдите окошко сервиса в объявлении;

нажмите «Открыть калькулятор»;

с помощью «движка» определите сумму первоначального взноса (от 0 BYN );

точно так же определите срок платежей (15 лет максимум);

нажмите «Подробнее», введите свое имя и номер телефона, отправьте заявку.





После этого с вами свяжутся специалисты потребительского кооператива «Жилищный баланс». Они подскажут адрес ближайшего офиса, объяснят, какие документы нужны для старта накоплений.

За 11 лет работы ПК «Жилищный баланс» помог купить свое жилье более 4500 белорусских семей. Кооператив ежемесячно приобретает 150+ квартир в разных городах страны. Для заключения договора с ПК не нужны поручители и справки о высоких доходах, каждому участнику предоставляют индивидуальный план финансирования в соответствии с его возможностями.