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Купить квартиру без первого взноса? Рассчитайте свои возможности с новым партнером Realt
09.07.2025 18:11 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На Realt появилась возможность покупки квартиры без первоначального взноса. Это новый сервис нашей площадки и
Для начала расскажем об отлаженной системе работы кооператива. Любой человек (желающий приобрести собственную квартиру, но не имеющий достаточно средств) может обратиться в «Жилищный баланс», заключить договор и ежемесячно вносить определенный платеж. Когда он достигнет нужного рейтинга (внесено от 30% от стоимости необходимого жилья), можно начинать выбирать квартиру. Недостающую для покупки сумму внесет кооператив. От вступления в кооператив до получения ключей проходит минимум 7 месяцев. После покупки собственником квартиры до полного погашения долга остается компания, а затем жилье переходит физическому лицу. Подробно работу «Жилищного баланса» мы
Как воспользоваться калькулятором?
После этого с вами свяжутся специалисты потребительского кооператива «Жилищный баланс». Они подскажут адрес ближайшего офиса, объяснят, какие документы нужны для старта накоплений.
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На Realt появилась возможность покупки квартиры без первоначального взноса. Это новый сервис нашей площадки и потребительского кооператива «Жилищный баланс»....
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