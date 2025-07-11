Эти дома давно сдали, но в них остались свободные квартиры. Нашли в Минске жилье от 710 евро за квадрат

Так, в высотке на 19 этажей осталось 3 однушки и 1 евродвушка. Однокомнатные квартиры площадью 44 квадрата на 10, 16 и 17-м этажах предлагаются за 81,7 тысячи долларов (1820 долларов − за метр). Евродвушка площадью тех же 44 квадрата на 3-м этаже обойдется в 80,8 тысячи долларов (1820 долларов – за метр).

В новостройке на 16 этажей еще пустуют две однушки. Стоимость каждой 38-метровой студии равняется 71 тысяче долларов (1870 долларов − за метр). Все квартиры предлагаются без отделки.

ЖК «Каскад»

Жилой комплекс «Каскад» построили на месте исправительной колонии в районе улицы Кальварийской. Территорию осваивала компания «Юнивест-М». Концепция жилого комплекса получилась амбициозной – интересная архитектура, дворы без машин, свой детский сад, множество полезной инфраструктуры внутри квартала. Сегодня жилой комплекс «Каскад», состоящий из шести домов, полностью сдан и давно заселен. Ведь самым первым многоэтажкам миниполиса сейчас уже более 10 лет.