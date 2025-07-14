Минус 1500 квартир, в плюсе только хрущевки и «Северный берег». Итоги полугодия по предложению на вторичке Минска

А теперь давайте посмотрим на предложение в деталях, чтобы покупатели смогли понять широту выбора и возможности торга, а продавцы - степень конкуренции и свои возможности по установлению цен.

Несмотря на то, что однокомнатные квартиры на первых местах покупательских предпочтений и лидеров продаж, их количество в предложениях от продавцов уменьшилось за 2025 год меньше всего - на -3%.

Причина видится в том, что однушки зачастую являются стартовым жильем и\или выступают своего рода “разменной монетой” при переездах, разъездах и т.п. То есть их много приобретается на краткосрочную перспективу, для последующего “обмена” на более просторные квартиры. И соответственно приток однокомнатных квартир в продажу постоянен. В результате, при сопоставлении с ежемесячным количеством сделок с ними, получается, что на одну сделку (покупателя с деньгами) сегодня приходится немногим больше 3 квартир и за полгода в этом плане ничего не изменилось.

Основной соперник “единичек” за первенство спроса и продаж, двухкомнатные квартиры, покупаются уже с долгой перспективой использования - для жизни. И поэтому их гораздо меньше выходит в продажу, что на фоне активного спроса уменьшило их количество в объявлениях за полгода больше однушек - на -12% или -300 квартир. В результате, на одного покупателя сегодня приходится выбор из 4 двушек, в то время как в начале года было на 1 квартиру больше.

Ситуация с трех и много комнатными квартирами интереснее - их количество с января уменьшилось больше всего, но при этом покупателям этих квартир по-прежнему есть из чего выбрать, а продавцам - приходится сталкиваться с конкуренцией. И вот почему:

Как правило, трешки выбирают только 20+% покупателей, что дает порядка 300 сделок в месяц. Сейчас выбор квартир уменьшился на -26% или более чем -900 квартир, но при этом у покупателей по-прежнему остается весьма объемный выбор из более чем 2,6 тыс. квартир на продажу. В результате на одну сделку приходится выбор из 9 квартир. А в начале года покупатели могли выбирать из 12 квартир.