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«Цена — уже не ключевой фактор». Что происходит с загородкой прямо сейчас
14.07.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На календаре ровно середина лета — и уже можно подвести промежуточные итоги на рынке загородной недвижимости. Лето всегда приносит изменения в предпочтения покупателей, а покупатели сейчас становятся более требовательными, замечают специалисты агентств недвижимости. Рассказываем, что еще происходит прямо сейчас с домами и дачами, каких объектов не хватает и что особенно пользуется популярностью.
«Особенно востребованы дачи до 20 тысяч долларов и дома за 100-150 тысяч»
— В июне 2025 года в Минском районе наблюдается стабильность на рынке загородной недвижимости, что отражает интерес покупателей к дачам и домам, — говорит директор агентства недвижимости «Бриллиантовый лев» Кирилл Авласов. — Согласно данным, количество сделок по
Летний сезон всегда приносит изменения в предпочтениях покупателей. Погода играет ключевую роль в этом процессе: теплые дни и солнечная погода побуждают людей проводить больше времени на природе. Это создает повышенный интерес к загородным участкам, дачам и домам, что может объяснять стабильность сделок в условиях увеличивающегося спроса.
Анализ интересов клиентов нашего агентства показывает, что наиболее востребованными являются
Низкий ценовой порог для дач говорит о том, что покупатели ищут доступные варианты для отдыха и времяпрепровождения на природе. Это также может быть связано с экономической ситуацией, когда многие предпочитают более бюджетные решения.
Высокий интерес к готовым домам в диапазоне 100-150 тысяч долларов может говорить о стремлении покупателей к комфорту и удобству. Готовые дома позволяют избежать дополнительных затрат на строительство и ремонт, что делает их привлекательными для семей, желающих быстро переехать.
Ситуация на рынке загородной недвижимости в Минском районе в июне 2025 года демонстрирует стабильность и сезонный рост интереса к дачам и домам. Устойчивый спрос на доступные дачи и готовые дома указывает на изменение предпочтений покупателей, которые стремятся к комфортному отдыху на природе. Важно отметить, что экономические факторы также играют значительную роль в формировании этих предпочтений. В дальнейшем стоит ожидать изменения в структуре спроса в зависимости от экономической ситуации и погодных условий.
«Загородная недвижимость перестала быть дачным экспериментом»
— Июнь 2025 года выдался спокойным, но довольно показательным для рынка загородной недвижимости, — констатирует специалист по работе с загородной недвижимостью агентства «7 этажей» Наталья Якшук. — Основной запрос от покупателей был на готовые дома с уже подведенными коммуникациями. Люди не хотят вникать в стройку, тянуть трубы или доводить все до ума: спрос сформировался вокруг решений, где можно заехать и сразу жить.
Особенно заметен дефицит домов
Четко прослеживается ещё одна тенденция — желание жить ближе к городу, но не в нем. В приоритете дома и участки в радиусе до 30 км от Минска. Это расстояние, которое позволяет сочетать тишину и природу с возможностью быстро оказаться в городе — по делам, на работу или к врачу.
Покупатель стал точнее в запросах. Одноэтажные дома в стиле шале площадью около 150 м², выполненные из газосиликатных блоков или керамзитобетона — самый частый выбор. Также активно растет интерес к быстровозводимым вариантам: модульным домам, барнхаусам, готовым решениям «под ключ». При этом спрос есть и на простые сезонные дачи в бюджете
На фоне
К концу месяца, как и в прошлые годы, снизился интерес к сезонным домам, не приспособленным для зимнего проживания. А вот рост цен в июне зафиксирован не был — рынок оставался стабильным, без резких скачков.
Если курс доллара начнет расти, спрос на доступную загородку может вырасти еще больше — особенно на дома и участки до 50 тысяч долларов. В этом сегменте покупатели принимают решения быстрее, не откладывая в долгий ящик.
В целом, покупатель стал гораздо более избирательным. Цена — уже не ключевой фактор. Люди выбирают по удобству: чтобы все было готово, чтобы была транспортная доступность, нормальные соседи и не пришлось «вкладываться бесконечно». Сегодня недвижимость за городом перестала быть дачным экспериментом. Это — осознанный выбор для жизни. И рынок на это отвечает.
«Если мало звонков, советую снижаться сейчас, пока не закончился сезон»
— Сейчас середина июля и уже можно подвести промежуточные итоги весны и начала лета на рынке загородной недвижимости. Заметно, что этот сезон сильно похож на сезон 2024 года: пик сделок был в апреле, а май и июнь очень похожи между собой по количеству проданных объектов — говорит специалист по недвижимости агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк. — Сравним количество сделок весной 2024 и 2025 года в Минском районе и увидим похожие цифры.
В прошлом году за весну было продано домов и дач в количестве 593, а в 2025 — 570. Показатели очень схожие, в процентном соотношении более значительно отличается только количество проданных недостроев. По данным НКА, мы видим «недвижимость неустановленного назначения» — в основном, это и есть те самые недострои. В 2024 году за весну таких объектов было продано 72, а в 2025 — 51.
Июнь продолжил весеннюю тенденцию: похожие цифры по проданным строениям и более низкие по недостроям. В июне 2024 года было продано 205 дач и домов и 30 объектов неустановленного назначения. В июне 2025 года (по данным на 10 июля, цифры ещё будут немного корректироваться в сторону увеличения) было продано 195 дач и домов и всего 19 объектов неустановленного назначения. Те же тенденции мы видим и по Минской области.
Такое снижение сделок с недостроями может быть связано с тем, что теперь, если земля находится в частной собственности и продаём её с незавершённым законсервированным строением, придётся выплачивать определенную сумму, которую выставляет исполком. И поэтому собственникам иногда более выгодно полностью достроить дом.
Еще раз хотелось бы подчеркнуть в целом стабильность рынка загородной недвижимости относительно прошлого года особенно на фоне явно снизившегося количества сделок с квартирами.
Сейчас середина лета, какие советы можно дать продавцам? Если у вас не было или мало звонков, показов и предложений, то стоит задуматься об улучшении маркетинга или о снижении стоимости. Обратиться к специалистам или скорректировать стоимость лучше сейчас, чтобы на общем фоне выглядеть гораздо привлекательней. Снижая стоимость вместе со всеми в конце сезона уже не будешь таким интересным для покупателя. Пока что есть возможность сделать своё объявление более выгодным на фоне других и благодаря этому продаться быстрее.
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На календаре ровно середина лета — и уже можно подвести промежуточные итоги на рынке загородной недвижимости. Лето всегда приносит изменения в предпочтения...
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