«Цена — уже не ключевой фактор». Что происходит с загородкой прямо сейчас

Анализ интересов клиентов нашего агентства показывает, что наиболее востребованными являются дачи стоимостью до 20 тысяч долларов и готовые дома в ценовом диапазоне 100-150 тысяч долларов . Это может указывать на следующие тенденции:

Доступность

Низкий ценовой порог для дач говорит о том, что покупатели ищут доступные варианты для отдыха и времяпрепровождения на природе. Это также может быть связано с экономической ситуацией, когда многие предпочитают более бюджетные решения.

Готовность дома

Высокий интерес к готовым домам в диапазоне 100-150 тысяч долларов может говорить о стремлении покупателей к комфорту и удобству. Готовые дома позволяют избежать дополнительных затрат на строительство и ремонт, что делает их привлекательными для семей, желающих быстро переехать.