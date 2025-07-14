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«Цена — уже не ключевой фактор». Что происходит с загородкой прямо сейчас

14.07.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На календаре ровно середина лета — и уже можно подвести промежуточные итоги на рынке загородной недвижимости. Лето всегда приносит изменения в предпочтения покупателей, а покупатели сейчас становятся более требовательными, замечают специалисты агентств недвижимости. Рассказываем, что еще происходит прямо сейчас с домами и дачами, каких объектов не хватает и что особенно пользуется популярностью. 


«Особенно востребованы дачи до 20 тысяч долларов и дома за 100-150 тысяч» 

— В июне 2025 года в Минском районе наблюдается стабильность на рынке загородной недвижимости, что отражает интерес покупателей к дачам и домам, — говорит директор агентства недвижимости «Бриллиантовый лев» Кирилл Авласов. — Согласно данным, количество сделок по продаже дач и домов в Минском районе в июне осталось на уровне мая. Устойчивость числа сделок также может быть связана с сезонными факторами, так как летний период традиционно сопровождается увеличением интереса к загородной недвижимости.

Летний сезон всегда приносит изменения в предпочтениях покупателей. Погода играет ключевую роль в этом процессе: теплые дни и солнечная погода побуждают людей проводить больше времени на природе. Это создает повышенный интерес к загородным участкам, дачам и домам, что может объяснять стабильность сделок в условиях увеличивающегося спроса.


Анализ интересов клиентов нашего агентства показывает, что наиболее востребованными являются дачи стоимостью до 20 тысяч долларов и готовые дома в ценовом диапазоне 100-150 тысяч долларов. Это может указывать на следующие тенденции: 

  • Доступность

 Низкий ценовой порог для дач говорит о том, что покупатели ищут доступные варианты для отдыха и времяпрепровождения на природе. Это также может быть связано с экономической ситуацией, когда многие предпочитают более бюджетные решения.

  • Готовность дома

Высокий интерес к готовым домам в диапазоне 100-150 тысяч долларов может говорить о стремлении покупателей к комфорту и удобству. Готовые дома позволяют избежать дополнительных затрат на строительство и ремонт, что делает их привлекательными для семей, желающих быстро переехать.


Ситуация на рынке загородной недвижимости в Минском районе в июне 2025 года демонстрирует стабильность и сезонный рост интереса к дачам и домам. Устойчивый спрос на доступные дачи и готовые дома указывает на изменение предпочтений покупателей, которые стремятся к комфортному отдыху на природе. Важно отметить, что экономические факторы также играют значительную роль в формировании этих предпочтений. В дальнейшем стоит ожидать изменения в структуре спроса в зависимости от экономической ситуации и погодных условий.


«Загородная недвижимость перестала быть дачным экспериментом»

— Июнь 2025 года выдался спокойным, но довольно показательным для рынка загородной недвижимости, — констатирует специалист по работе с загородной недвижимостью агентства «7 этажей» Наталья Якшук. — Основной запрос от покупателей был на готовые дома с уже подведенными коммуникациями. Люди не хотят вникать в стройку, тянуть трубы или доводить все до ума: спрос сформировался вокруг решений, где можно заехать и сразу жить. 

Четко прослеживается ещё одна тенденция — желание жить ближе к городу, но не в нем. В приоритете дома и участки в радиусе до 30 км от Минска. Это расстояние, которое позволяет сочетать тишину и природу с возможностью быстро оказаться в городе — по делам, на работу или к врачу.

Покупатель стал точнее в запросах. Одноэтажные дома в стиле шале площадью около 150 м², выполненные из газосиликатных блоков или керамзитобетона — самый частый выбор. Также активно растет интерес к быстровозводимым вариантам: модульным домам, барнхаусам, готовым решениям «под ключ». При этом спрос есть и на простые сезонные дачи в бюджете до 15 тысяч долларов в пределах 35 км от города. Пользуются спросом и участки в садовых товариществах — при наличии коммуникаций и ценнике до 20 тысяч. Для тех, кто выбирает полноценный загородный дом для круглогодичного проживания, наиболее популярный бюджет — от 100 до 200 тысяч долларов.


На фоне повышения ставок по кредитам интерес к квартирам слегка охладел, зато число сделок с привлечением кредитных средств в загородном сегменте выросло. Особенно это заметно в запросах на дома «заезжай и живи» — люди предпочитают сразу брать готовое, а не связываться с отделкой и строительством. Плюс, банки стали охотнее кредитовать покупку участков — и этим активно пользуются те, кто хочет пока просто зафиксировать удачную локацию.

К концу месяца, как и в прошлые годы, снизился интерес к сезонным домам, не приспособленным для зимнего проживания. А вот рост цен в июне зафиксирован не был — рынок оставался стабильным, без резких скачков.

Если курс доллара начнет расти, спрос на доступную загородку может вырасти еще больше — особенно на дома и участки до 50 тысяч долларов. В этом сегменте покупатели принимают решения быстрее, не откладывая в долгий ящик.


В целом, покупатель стал гораздо более избирательным. Цена — уже не ключевой фактор. Люди выбирают по удобству: чтобы все было готово, чтобы была транспортная доступность, нормальные соседи и не пришлось «вкладываться бесконечно». Сегодня недвижимость за городом перестала быть дачным экспериментом. Это — осознанный выбор для жизни. И рынок на это отвечает.


«Если мало звонков, советую снижаться сейчас, пока не закончился сезон» 

— Сейчас середина июля и уже можно подвести промежуточные итоги весны и начала лета на рынке загородной недвижимости. Заметно, что этот сезон сильно похож на сезон 2024 года: пик сделок был в апреле, а май и июнь очень похожи между собой по количеству проданных объектов — говорит специалист по недвижимости агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк. — Сравним количество сделок весной 2024 и 2025 года в Минском районе и увидим похожие цифры.

В прошлом году за весну было продано домов и дач в количестве 593, а в 2025 — 570. Показатели очень схожие, в процентном соотношении более значительно  отличается только количество проданных недостроев. По данным НКА, мы видим «недвижимость неустановленного назначения» — в основном, это и есть те самые недострои.  В 2024 году за весну таких объектов было продано 72, а в 2025 — 51. 

Июнь продолжил весеннюю тенденцию: похожие цифры по проданным строениям и более низкие по недостроям. В июне 2024 года было продано 205 дач и домов и 30 объектов  неустановленного назначения. В июне 2025 года (по данным на 10 июля, цифры ещё будут немного корректироваться в сторону увеличения) было продано 195 дач и домов и всего 19 объектов неустановленного назначения. Те же тенденции мы видим и по Минской области.


Такое снижение сделок с недостроями может быть связано с тем, что теперь, если земля находится в частной собственности и продаём её с незавершённым законсервированным строением, придётся выплачивать определенную сумму, которую выставляет исполком. И поэтому собственникам иногда более выгодно полностью достроить дом.

Еще раз хотелось бы подчеркнуть в целом стабильность рынка загородной недвижимости относительно прошлого года особенно на фоне явно снизившегося количества сделок с квартирами.

Сейчас середина лета, какие советы можно дать продавцам? Если у вас не было или мало звонков, показов и предложений, то стоит задуматься об улучшении маркетинга или о снижении стоимости. Обратиться к специалистам или скорректировать стоимость лучше сейчас, чтобы на общем фоне выглядеть гораздо привлекательней. Снижая стоимость вместе со всеми в конце сезона уже не будешь таким интересным для покупателя. Пока что есть возможность сделать своё объявление более выгодным на фоне других и благодаря этому продаться быстрее.

 
Теги: Минск
 
 
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На календаре ровно середина лета — и уже можно подвести промежуточные итоги на рынке загородной недвижимости. Лето всегда приносит изменения в предпочтения...
 
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