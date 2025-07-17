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Три уровня комфорта. Нашли дом с собственной липовой аллеей у Минского моря

17.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В шести минутах от Минска, там, где плещется Минское море, продается дом, который  скорее напоминает виллу на побережье Испании, чем загородный особняк под Минском. Предлагается редкое сочетание стильной архитектуры и уединенности – участок огромный, у самого леса, минимум соседей. Внутри стильный интерьер, каминный зал, зимний сад, спа-зона с хамамом и сауной. И сегодня мы отправляемся на просмотр – увидим все своими глазами и узнаем стоимость.


На просмотр этого дома мы отправляемся в Качино. Ориентиром служит Минское море – деревня находится через дорогу. Весь путь от съезда МКАД в районе пересечения с улицей Тимирязева занял буквально 5 минут по скоростной трассе в сторону Молодечно.

Стоит отметить, что поселок Качино четко делится на две части. В первой ничего необычного — остановка электричек «Минское море», коттеджная застройка вдоль длинной улицы, практически упирающейся в Ратомку. Но есть и закрытая со всех сторон лесным массивом часть деревни — нам сюда. 



— Это самая спокойная и тихая часть Качино, здесь всего десять домов, почти хутор, — рассказывает агент по недвижимости АН «Эксперт» Олег Муравский. — Такие уединенные места в ближайшем пригороде теперь большая редкость. Участок большой — 25 соток в ПНВ, 15 соток в ЛПХ. С соседями взаимодействие минимальное – даже подъездная дорога у владельцев отдельная, по липовой аллее. 



Олег Муравский

История дома начинается в 2000 году, но, что удивительно, выглядит он актуально и свежо. В архитектурном облике совмещены элементы традиционной и современной архитектуры: черепичная высокая крыша, панорамные окна, комбинированная отделка фасада. 




Как объяснил Олег Муравский, дом строился на сложном рельефе с большим перепадом высот, что отразилось на конфигурации и планировке здания. 

— Дом «Г»-образной формы, имеет два крыла, расположенных перпендикулярно друг другу. Это позволило сделать защищенный внутренний дворик. С внутренней части двора дом сориентирован по движению солнца, что позволяет жильцам любоваться панорамой из окон всех основных комнат.



А любоваться есть на что — с вершины холма, которую «оседлал» дом, открывается шикарная панорама на свой парк и лес.



Общая площадь дома впечатляет — 533 квадрата, три уровня. На первом находится гараж на три автомобиля, мастерская, топочная и подсобные помещения.


На втором этаже находим прихожую, из которой можно попасть сразу в спа-зону (о ней позже) или в гостиную, которая является и каминным залом.







Как вы догадались, главным действующим лицом в этой части дома является дизайнерский итальянский камин, облицованный листовой медью.

Рядом расположена уютная кухня-столовая, полностью укомплектованная техникой европейских производителей и мебелью. 



На этом же этаже расположены еще три жилые комнаты и большой санузел. 




В доме имеется также и кабинет на два рабочих места и с выходом в зимний сад. 




На третьем уровне, под крышей, сделана одна большая комната, которую можно использовать как спортзал, например.


Интерьер свежий, после ремонта. Сочетает в себе элегантный современный минимализм и парадную классику. Стены покрашены, на полах паркет и итальянская плитка. Сдержанная лаконичность обстановки дополнена винтажной мебелью. Дом, кстати, продается полностью укомплектованным, с мебелью и бытовой техникой.



Второе крыло дома двухуровневое и оно совмещает в себе две функции: спа-зоны и места для размещения гостей.





На первом этаже расположен большой зал с выходом в хамам, сауну и на большую террасу. Там же душевая, купель, гидромассажная ванна и санузел.


На втором этаже в этом крыле расположена гостевая комната с санузлом.



Разумеется, в доме доступны все блага цивилизации — газовое отопление, приточно-вытяжная вентиляция, водопровод и канализация. 

И еще немного об участке. Он целиком и полностью благоустроен, с ландшафтным дизайном. На нем растет много декоративных деревьев, выделены живописные уголки, удобные патио для чаепития и приема гостей. 


В итоге, что можно сказать об этом особняке с липовой аллеей в 5 минутах от Минска? Если вы искали нечто статусное, со спокойной и понятной архитектурой, с лесом и Минским морем под боком, то к этому варианту стоит присмотреться и прицениться. А стоит он, кстати, 495 000 долларов.

Чтобы узнать об этом доме больше и записаться на просмотр, свяжитесь с экспертом Олегом Муравским по номеру +375 (29) 385−66−27 и пишите на почту olegius.82@gmail.com. Также вы можете оставить свою заявку в форме ниже.

Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы понимаете, что указанные в заявке персональные данные будут предоставлены ООО «Агентство недвижимости «Эксперт» (УНП 192252957) для их обработки на основании абз.15 ст. 6 Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных» с целью заключения и исполнения договора.

 
Теги: Минск
 
 
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В шести минутах от Минска, там, где плещется Минское море, продается дом, который  скорее напоминает виллу на побережье Испании, чем загородный особняк под Минском....
 
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