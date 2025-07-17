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Три уровня комфорта. Нашли дом с собственной липовой аллеей у Минского моря
17.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В шести минутах от Минска, там, где плещется Минское море,
На просмотр этого дома мы отправляемся в Качино. Ориентиром служит Минское море – деревня находится через дорогу. Весь путь от съезда МКАД в районе пересечения с улицей Тимирязева занял буквально 5 минут по скоростной трассе в сторону Молодечно.
— Это самая спокойная и тихая часть Качино, здесь всего десять домов, почти хутор, — рассказывает агент по недвижимости АН «Эксперт» Олег Муравский. — Такие уединенные места в ближайшем пригороде теперь большая редкость. Участок большой — 25 соток в ПНВ, 15 соток в ЛПХ. С соседями взаимодействие минимальное – даже подъездная дорога у владельцев отдельная, по липовой аллее.
Как объяснил Олег Муравский, дом строился на сложном рельефе с большим перепадом высот, что отразилось на конфигурации и планировке здания.
— Дом «Г»-образной формы, имеет два крыла, расположенных перпендикулярно друг другу. Это позволило сделать защищенный внутренний дворик. С внутренней части двора дом сориентирован по движению солнца, что позволяет жильцам любоваться панорамой из окон всех основных комнат.
Интерьер свежий, после ремонта. Сочетает в себе элегантный современный минимализм и парадную классику. Стены покрашены, на полах паркет и итальянская плитка. Сдержанная лаконичность обстановки дополнена винтажной мебелью. Дом, кстати, продается полностью укомплектованным, с мебелью и бытовой техникой.
Разумеется, в доме доступны все блага цивилизации — газовое отопление, приточно-вытяжная вентиляция, водопровод и канализация.
И еще немного об участке. Он целиком и полностью благоустроен, с ландшафтным дизайном. На нем растет много декоративных деревьев, выделены живописные уголки, удобные патио для чаепития и приема гостей.
В итоге, что можно сказать об этом особняке с липовой аллеей в 5 минутах от Минска? Если вы искали нечто статусное, со спокойной и понятной архитектурой, с лесом и Минским морем под боком, то к этому варианту стоит присмотреться и прицениться. А стоит он, кстати, 495 000 долларов.
Чтобы узнать об этом доме больше и записаться на просмотр, свяжитесь с экспертом Олегом Муравским по номеру +375 (29) 385−66−27 и пишите на почту
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В шести минутах от Минска, там, где плещется Минское море, продается дом, который скорее напоминает виллу на побережье Испании, чем загородный особняк под Минском....
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