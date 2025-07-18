«С соседями мы — как родные люди». Как живется в доме со знаменитым магазином «1000 мелочей»

Всего в доме 4 подъезда. Квартиры начинаются со второго этажа. По словам женщины, во втором и третьем подъездах однокомнатные и двухкомнатные квартиры, в крайних располагаются еще и трешки. В кухне и коридоре есть встроенные шкафы для хранения вещей и посуды.

- Дом очень теплый. Даже в 90-х, когда плохо топили, у нас температура держалась в пределах 17 градусов, сейчас в морозы – 22-24 градуса. В двушке окна спальни выходят на проспект, там – солнечная сторона, а гостиная – во двор, где солнце появляется после двух часов дня.

Капремонт в доме проходил несколько раз, последний – в 2020 году. Светлана отмечет, в тот период соседство с магазином еще больше казалось привилегией: все необходимые детали – в шаговой доступности.