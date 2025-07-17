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Еще есть однушки по 68 тысяч долларов. Как обживается и строится ЖК, за квартирами в котором стояли очереди

17.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Пару лет назад этот комплекс «гремел» на весь Минск, а дольщики были готовы ночевать под окнами застройщика, чтобы урвать заветную квартиру. Сегодня страсти по жилому комплексу «Уютный» практически улеглись. Первый дом сдан и заселяется, а продажи квартир во второй многоэтажке идут в спокойном режиме. Мы посмотрели, как движется стройка и выяснили, какие квартиры тут еще остались.


Новый жилой комплекс растет практически среди леса. Дома здесь стоят обособленно от соседних кварталов, но при этом от «Уютного» можно пешком дойти до станции метро «Восток» и Национальной библиотеки. Возводит жилой комплекс ГПО «Минскстрой».

Сегодня первый дом комплекса, который сдали в начале этого года, вовсю обживается. Возле подъездов можно увидеть разгрузку стройматериалов, а из окон услышать звуки дрелей и перфораторов. Какие-то недоделки устраняют и строители. В наш приезд к одной из квартир «причалила» строительная вышка.



Попав в теплую погоду в настоящий сосновый лес, не можем устоять и заглядываем в тенистый и зеленый двор комплекса. Отмечаем, что по сравнению с нашим прошлым визитом тут стало чище и уютнее.







Со стороны готовой многоэтажки уже можно разглядеть и второй дом «Уютного». Все секции новостройки возводятся практически одновременно, а на площадке работают сразу три башенных крана. Как рассказывал подрядчик (Стройтрест № 1), в этом году строители рассчитывают завершить коробку здания.



Напомним, что этот дом будет на один подъезд длиннее, чем первый. В новостройке запроектировано 7 подъездов и 419 квартир (на 65 квартир больше, чем в соседнем здании). Дом также разместится среди сосен, но будет стоять ближе к лесополосе, частным домам и станции техобслуживания.



Сейчас финальный дом вырос до шести этажей. Отметим, что помимо жилых квартир, в строящемся здании разместится детский сад на 60 мест. Он расположится в шестом и седьмом подъездах и займет весь первый этаж.


Рядом с домом почти готов и второй паркинг, который вырос вплотную к первой стоянке. Кстати, именно во втором паркинге в будущем должен открыться супермаркет. Наверняка, его очень ждут новоселы – никакой другой инфраструктуры в комплексе пока нет.


Кстати, недавно стало известно о печальной находке в районе стройки. Оказывается, прошлым летом при прокладке коммуникаций и проведении земляных работ строители обнаружили в грунте костные останки 75 человек (скорее всего – это жертвы нацистов из числа гражданского населения, расстрелянные во время оккупации Минска). После того, как судебные эксперты провели необходимые исследования и вынесли медико-криминалистические заключения, останки были перезахоронены на Чижовском кладбище.


Что тут продается?

По информации с сайта продаж, на данный момент во втором доме доступны к покупке 116 квартир: 26 однокомнатных, 55 двухкомнатных, 35 трехкомнатных. Самые высокие этажи (с 11 по 16-й) в продажу пока не поступали, зато с 1 по 10-й этаж выбор планировок еще есть.

Так, однушки площадью 37−50 квадратных метров предлагаются по стоимости 5300-5750 рублей (1810-1965 долларов), двушки площадью 61−70 квадратный метр – по 4500-5050 рублей (1535-1725 долларов), трехкомнатные площадью 81−93 квадратных метра – по 4200-4650 рублей (1435-1590 долларов).


Получается, что стоимость однушек начинается от 68 тысяч долларов, двушек – от 99 тысяч долларов, трешек – от 119 тысяч долларов. При покупке некоторых квартир дополнительно придется оплатить место в паркинге из расчета 2600 рублей (890 долларов) за квадрат.

Двор во втором доме также оставят без машин, внутреннюю территорию наполнят детскими площадками и зонами отдыха. Также в «Уютном» обещают экотропы, интерактивный лабиринт и лесной амфитеатр.


Сдать вторую многоэтажку в эксплуатацию должны в конце апреля 2027 года, а вот стройка второго паркинга завершится раньше – уже в этом году.

Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Пару лет назад этот комплекс «гремел» на весь Минск, а дольщики были готовы ночевать под окнами застройщика, чтобы урвать заветную квартиру. Сегодня страсти по...
 
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