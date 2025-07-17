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Еще есть однушки по 68 тысяч долларов. Как обживается и строится ЖК, за квартирами в котором стояли очереди
17.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Пару лет назад этот комплекс «гремел» на весь Минск, а дольщики были готовы ночевать под окнами застройщика, чтобы урвать заветную квартиру. Сегодня страсти по жилому комплексу «Уютный» практически улеглись. Первый дом сдан и заселяется, а продажи квартир во второй многоэтажке идут в спокойном режиме. Мы посмотрели, как движется стройка и выяснили, какие квартиры тут еще остались.
Кстати, недавно стало известно о печальной находке в районе стройки. Оказывается, прошлым летом при прокладке коммуникаций и проведении земляных работ строители
Что тут продается?
По информации с сайта продаж, на данный момент во втором доме доступны к покупке 116 квартир: 26 однокомнатных, 55 двухкомнатных, 35 трехкомнатных. Самые высокие этажи (с 11 по 16-й) в продажу пока не поступали, зато с 1 по 10-й этаж выбор планировок еще есть.
Так, однушки площадью 37−50 квадратных метров предлагаются по стоимости 5300-5750 рублей (1810-1965 долларов), двушки площадью 61−70 квадратный метр – по 4500-5050 рублей (1535-1725 долларов), трехкомнатные площадью 81−93 квадратных метра – по 4200-4650 рублей (1435-1590 долларов).
Получается, что стоимость однушек начинается от 68 тысяч долларов, двушек – от 99 тысяч долларов, трешек – от 119 тысяч долларов. При покупке некоторых квартир дополнительно придется оплатить место в паркинге из расчета 2600 рублей (890 долларов) за квадрат.
Двор во втором доме также оставят без машин, внутреннюю территорию наполнят детскими площадками и зонами отдыха. Также в «Уютном» обещают экотропы, интерактивный лабиринт и лесной амфитеатр.
Сдать вторую многоэтажку в эксплуатацию должны в конце апреля 2027 года, а вот стройка второго паркинга завершится раньше – уже в этом году.
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Еще есть однушки по 68 тысяч долларов. Как обживается и строится ЖК, за квартирами в котором стояли очереди
Пару лет назад этот комплекс «гремел» на весь Минск, а дольщики были готовы ночевать под окнами застройщика, чтобы урвать заветную квартиру. Сегодня страсти по...
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