Еще есть однушки по 68 тысяч долларов. Как обживается и строится ЖК, за квартирами в котором стояли очереди

Что тут продается?

По информации с сайта продаж, на данный момент во втором доме доступны к покупке 116 квартир: 26 однокомнатных, 55 двухкомнатных, 35 трехкомнатных. Самые высокие этажи (с 11 по 16-й) в продажу пока не поступали, зато с 1 по 10-й этаж выбор планировок еще есть.

Так, однушки площадью 37−50 квадратных метров предлагаются по стоимости 5300-5750 рублей (1810-1965 долларов), двушки площадью 61−70 квадратный метр – по 4500-5050 рублей (1535-1725 долларов), трехкомнатные площадью 81−93 квадратных метра – по 4200-4650 рублей (1435-1590 долларов).