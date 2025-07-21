«За стенкой кто-то чихнул – ты услышал». Как живется в советских пятиэтажках в Серебрянке-1

Бронислава в этой местности живет только шесть лет. До этого у нее была квартира на Плеханова.

- Там я жила долгое время, но многое не устраивало - мало того, что в квартире постоянная сырость, так и контингент очень опасный. Во дворе частые пьянки, были и грабежи. Я думала, что не смогу там продать квартиру, но получилось, и вот уже столько лет живу в этом районе. Нравится, что тут много зелени. Недалеко есть озеро, можно возле него прогуляться, отдохнуть, посмотреть на воду, это так успокаивает. А еще совсем рядом расположен сад. Там растут яблоки, мы часто за ними ходим. Они вкусные, я вот и соки в прошлом году из них делала. В этом году, кстати, там много алычи растет. Еще один плюс, как по мне, поблизости расположена церковь,- рассказывает местная жительница.