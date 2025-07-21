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«За стенкой кто-то чихнул – ты услышал». Как живется в советских пятиэтажках в Серебрянке-1
21.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
О спальниках Серебрянки долгое время ходило множество «страшных историй». Сегодня же это спокойный район с хорошо освещенными улицами и дворами, большим количеством социальных объектов и развитой инфраструктурой. Сам по себе он уютный – здесь действительно много зелени. Дополнительно под окнами многоэтажек местные жители сделали красивые клумбы. Создается впечатление, что не так далеко от центра Минска попадаешь в небольшой городок, где все друг друга знают. Realt побывал в микрорайоне Серебрянка-1 и узнал у местных, как им живется здесь сегодня.
Реализация одного из крупнейших минских градостроительных проектов началась с 1969 года. Так, в междуречьи Свислочи и Слепни на территории, которая ранее была занята деревьями, полями и болотами, появилось девять микрорайонов Серебрянки. Название они получили от протекавшей здесь реки Серебрянка, впадавшей в Свислочь. Проект детальной планировки жилого района был разработан в институте «Минскпроект» в 1967 году. Его преимуществом было относительно близкое расположение к центру города и крупным промышленным зонам.
В Серебрянке-1, как и во многих других районах Минска, начали возводить панельные пяти- и девятиэтажки по архитектурному проекту 1-464А. Квартиры здесь предлагались одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные. Зачастую они выдавались местным жителям от работы. Со временем их перепродавали. Так, постепенно район начал омолаживаться. Теперь на заросших деревьями дорожках можно часто увидеть молодых людей или семьи с детьми. Так же, как и в других подобных спальниках Минска, здесь на веревках сушится белье, а на лавочках возле подъездов соседи обсуждают последние новости.
Отличает это место только инфраструктура – на территории Серебрянки-1 находится гимназия, две школы, детские сады, большое количество небольших магазинчиков, компьютерный клуб, стадион, на который есть доступ каждому, теннисный корт, необычные гаражи. Есть здесь доступ к Слепянской водной системе, Свислочи и большим паркам.
“Микрорайон подойдет для жизни всем - и парам с семьями, и молодым людям, и пожилым”
Среди зеленых дворов для местных жителей установлены лавочки, на одной из которых отдыхали Бронислава и Наталья.
Бронислава в этой местности живет только шесть лет. До этого у нее была квартира на Плеханова.
- Там я жила долгое время, но многое не устраивало - мало того, что в квартире постоянная сырость, так и контингент очень опасный. Во дворе частые пьянки, были и грабежи. Я думала, что не смогу там продать квартиру, но получилось, и вот уже столько лет живу в этом районе. Нравится, что тут много зелени. Недалеко есть озеро, можно возле него прогуляться, отдохнуть, посмотреть на воду, это так успокаивает. А еще совсем рядом расположен сад. Там растут яблоки, мы часто за ними ходим. Они вкусные, я вот и соки в прошлом году из них делала. В этом году, кстати, там много алычи растет. Еще один плюс, как по мне, поблизости расположена церковь,- рассказывает местная жительница.
Выбирая новое жилье Бронислава, в первую очередь, обращала внимание на соседей.
- Конечно, так сразу сложно определить, какие люди попадутся, но, когда я осматривала жилье в первый раз, встретила несколько молодых пар, которые в моем доме живут. Мне показалась, что все достаточно порядочные люди. Могу сказать, что со временем это подтвердилось. В основном, все спокойно. И вообще, у нас тут достаточно много молодых семей живет, - поделилась она.
Наталья, в отличие от своей подруги, в Серебрянке-1 - уже более сорока лет. Квартиру от работы получал ее муж. В 1960-е они вместе трудились как строители.
- Нам досталась двухкомнатная квартира общей площадью где-то 47 квадратов. В принципе, мне она по планировке нравится. Единственное, что, как и во всех пятиэтажках того времени, маленькие кухни по пять квадратов. И еще узковатая длинная спальня 11 квадратов. Зато есть большой просторный зал, неплохая шумоизоляция. По крайней мере, своих соседей я практически не слышу. И что касается тепла, то комфортно и зимой, и летом.
Местная жительница отмечает, что этот микрорайон подойдет для жизни всем - и парам с семьями, и молодым людям, и пожилым.
- Здесь рядом есть все необходимые объекты инфраструктуры - сады, школы, небольшие детские площадки, аптеки, поликлиника, магазины. Самое главное - много мест для прогулки, зеленых зон, садов. Конечно, не всем они надо, но, как по мне, это замечательно, что есть возможность выйти прогуляться. Даже посидеть на лавочке в тени деревьев - прекрасно. Вот в центре, куда идти гулять? А у нас можно и к озеру подышать свежим воздухом, и в зеленый сад. Вариантов много, - обращает внимание Наталья.
Подруги сходятся в том, что однозначно рекомендуют присмотреться к приобретению жилья в этом месте.
- Я считаю, что место хорошее. Даже своему другу часто предлагаю рассмотреть варианты и переехать сюда. Здесь тихо, спокойно, зелено и хорошо дышится. Лично для себя никаких недостатков не вижу, - заключает Бронислава.
«Появилось большое количество людей, которые временно снимают жилье»
Сергею было одиннадцать, когда его родители переехали в пятиэтажку на Серебрянке. Спустя столько лет, он все еще не хочет перебираться в другое место.
- Мои родители вместе со мной заселились в один из домов, которые были построены первыми. Переехали мы сюда где-то в 1970-м году. Здесь нет заводов, чистый воздух, много зелени. Недалеко есть стадион, где можно позаниматься, что я и делаю практически каждый день. Рядом и вода, тоже приятно. В общем, место такое природное. Для любителей подобного формата будет замечательно.
Местный житель характеризует это место как тихое, но отмечает, что в последнее время появилось большое количество людей, которые временно снимают жилье. Преимущественно, иностранцы. Говорит, что многие ведут себя не лучшим образом – часто устраивают какие-то вечеринки, слишком громко слушают музыку, а на замечания никак не реагируют.
О квартирах в местных многоэтажках он говорит следующее: «Это обычные советские панельки. В моем доме есть вопросы с шумоизоляцией. За стенкой кто-то чихнул – ты услышал. При этом тут еще и розетки сквозные, при желание можно услышать вообще все, что творится у соседей. Но я уже как-то привык к этим нюансам, они даже не смущают».
Около шести лет назад в пятиэтажке, где он живет, делался капитальный ремонт.
- Тогда у нас не было никакого косметического ремонта, только замена труб. Мы хотели, чтобы еще дом утеплили, но этого также никто не сделал, - вспоминает Сергей.
Также местный житель отмечает, что в округе не хватает торгового центра и нормальных детских площадок.
- Они все устарели, детям играть по сути негде. Мне кажется, стоит заняться этим вопросом, потому что не нормально, когда на детской площадке торчат какие-то трубы. Дети могут на них напороться. Еще тут стояла раньше беседка, ее сейчас срезали, а балки оставили – ребенок побежит, может стукнуться головой. Но этим никто не занимается. Несколько лет назад у нас тут и качели были, и зимой заливали хоккейную площадку, сейчас это все уже убрали, - подчеркивает он.
Сергей обращает внимание, что возле домов также не хватает парковок. Днем еще можно найти место, а вот по вечерам машины стоят впритык друг к друг.
- Как по мне, это микрорайон больше для одиноких и стариков, а с детьми, мне кажется, здесь будет сложнее. Не знаю, как обстоят дела со школами и детскими садами, но, по ощущениям, как будто мест недостаточно на такое количество людей, которое здесь живет, - обобщает местный житель.
«До застройки многоэтажками здесь была деревня с раскидистым садом»
У Людмилы в Серебянке-1 жила сестра, ей квартира также досталась от работы. Вместе с сестрой здесь начала жить и женщина.
- Микрорайон уже старый, начал застраиваться с 1969 года. Тогда от места, где сейчас находится Белорусский государственный экономический университет по улице Яна Райниса, стали появляться сначала пятиэтажки, а со временем и высотки. До этого здесь была деревня с большим раскидистым садом. Яблони росли так, что заглядывали людям прямо в окна домов. Еще помню, как на байковых одеялах во дворах отдыхали дети. Микрорайон и сегодня остается достаточно зеленым. У нас во дворах очень много деревьев. Местные жители еще стараются, под окнами делают клумбы. Если пройтись, то можно заметить, как много растет разных цветов. Это создает какой-то уют.
Местная жительница довольна тем, как благоустроен район, его спокойствием и возможностью наслаждаться природой прямо в городе.
- Рядом с нами – парки Грековой и Айтматова, Чижовское водохранилище, Слепянская водная система. То есть действительно выходишь из дома и наслаждаешься тем, что вокруг. Единственный минус, как по мне, - это то, что рядом нет больших торговых центров. Маленьких магазинов хватает, но хотелось бы еще и каких-то развлекательных мест, - отмечает Людмила.
Показательным является то, что за все годы жизни на Серебрянке-1 она ни разу не задумалась о переезде.
- Мне очень здесь нравится – тихо, спокойно, красиво. Квартира тоже хорошая. Да и привычно уже здесь, поэтому смысла что-то искать новое нет, утруждать себя переездами мне не хочется, - говорит местная жительница.
Что здесь продается?
Всего на Серебрянка-1 предлагается семь вариантов квартир. Их стоимость варьируется от 69 900 до 95 тысяч долларов.
Самый доступный вариант – это
Предлагается и вариант
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О спальниках Серебрянки долгое время ходило множество «страшных историй». Сегодня же это спокойный район с хорошо освещенными улицами и дворами, большим...
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