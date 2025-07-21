ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«За стенкой кто-то чихнул – ты услышал». Как живется в советских пятиэтажках в Серебрянке-1

21.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

О спальниках Серебрянки долгое время ходило множество «страшных историй». Сегодня же это спокойный район с хорошо освещенными улицами и дворами, большим количеством социальных объектов и развитой инфраструктурой. Сам по себе он уютный – здесь действительно много зелени. Дополнительно под окнами многоэтажек местные жители сделали красивые клумбы. Создается впечатление, что не так далеко от центра Минска попадаешь в небольшой городок, где все друг друга знают. Realt побывал в микрорайоне Серебрянка-1 и узнал у местных, как им живется здесь сегодня.


Реализация одного из крупнейших минских градостроительных проектов началась с 1969 года. Так, в междуречьи Свислочи и Слепни на территории, которая ранее была занята деревьями, полями и болотами, появилось девять микрорайонов Серебрянки. Название они получили от протекавшей здесь реки Серебрянка, впадавшей в Свислочь. Проект детальной планировки жилого района был разработан в институте «Минскпроект» в 1967 году. Его преимуществом было относительно близкое расположение к центру города и крупным промышленным зонам.

В Серебрянке-1, как и во многих других районах Минска, начали возводить панельные пяти- и девятиэтажки по архитектурному проекту 1-464А. Квартиры здесь предлагались одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные. Зачастую они выдавались местным жителям от работы. Со временем их перепродавали. Так, постепенно район начал омолаживаться. Теперь на заросших деревьями дорожках можно часто увидеть молодых людей или семьи с детьми. Так же, как и в других подобных спальниках Минска, здесь на веревках сушится белье, а на лавочках возле подъездов соседи обсуждают последние новости. 

Отличает это место только инфраструктура – на территории Серебрянки-1 находится гимназия, две школы, детские сады, большое количество небольших магазинчиков, компьютерный клуб, стадион, на который есть доступ каждому, теннисный корт, необычные гаражи. Есть здесь доступ к Слепянской водной системе, Свислочи и большим паркам.   





“Микрорайон подойдет для жизни всем - и парам с семьями, и молодым людям, и пожилым”

Среди зеленых дворов для местных жителей установлены лавочки, на одной из которых отдыхали Бронислава и Наталья. 

Бронислава в этой местности живет только шесть лет. До этого у нее была квартира на Плеханова.

- Там я жила долгое время, но многое не устраивало - мало того, что в квартире постоянная сырость, так и контингент очень опасный. Во дворе частые пьянки, были и грабежи. Я думала, что не смогу там продать квартиру, но получилось, и вот уже столько лет живу в этом районе. Нравится, что тут много зелени. Недалеко есть озеро, можно возле него прогуляться, отдохнуть, посмотреть на воду, это так успокаивает. А еще совсем рядом расположен сад. Там растут яблоки, мы часто за ними ходим. Они вкусные, я вот и соки в прошлом году из них делала. В этом году, кстати, там много алычи растет. Еще один плюс, как по мне, поблизости расположена церковь,- рассказывает местная жительница.




Выбирая новое жилье Бронислава, в первую очередь, обращала внимание на соседей.

- Конечно, так сразу сложно определить, какие люди попадутся, но, когда я осматривала жилье в первый раз, встретила несколько молодых пар, которые в моем доме живут. Мне показалась, что все достаточно порядочные люди. Могу сказать, что со временем это подтвердилось. В основном, все спокойно. И вообще, у нас тут достаточно много молодых семей живет, - поделилась она.


Наталья, в отличие от своей подруги, в Серебрянке-1 - уже более сорока лет. Квартиру от работы получал ее муж. В 1960-е они вместе трудились как строители.

- Нам досталась двухкомнатная квартира общей площадью где-то 47 квадратов. В принципе, мне она по планировке нравится. Единственное, что, как и во всех пятиэтажках того времени, маленькие кухни по пять квадратов. И еще узковатая длинная спальня 11 квадратов. Зато есть большой просторный зал, неплохая шумоизоляция. По крайней мере, своих соседей я практически не слышу. И что касается тепла, то комфортно и зимой, и летом.



Местная жительница отмечает, что этот микрорайон подойдет для жизни всем - и парам с семьями, и молодым людям, и пожилым.

- Здесь рядом есть все необходимые объекты инфраструктуры - сады, школы, небольшие детские площадки, аптеки, поликлиника, магазины. Самое главное - много мест для прогулки, зеленых зон, садов. Конечно, не всем они надо, но, как по мне, это замечательно, что есть возможность выйти прогуляться. Даже посидеть на лавочке в тени деревьев - прекрасно. Вот в центре, куда идти гулять? А у нас можно и к озеру подышать свежим воздухом, и в зеленый сад. Вариантов много, - обращает внимание Наталья.

Подруги сходятся в том, что однозначно рекомендуют присмотреться к приобретению жилья в этом месте.

- Я считаю, что место хорошее. Даже своему другу часто предлагаю рассмотреть варианты и переехать сюда. Здесь тихо, спокойно, зелено и хорошо дышится. Лично для себя никаких недостатков не вижу, - заключает Бронислава.




«Появилось большое количество людей, которые временно снимают жилье»

Сергею было одиннадцать, когда его родители переехали в пятиэтажку на Серебрянке. Спустя столько лет, он все еще не хочет перебираться в другое место.

- Мои родители вместе со мной заселились в один из домов, которые были построены первыми. Переехали мы сюда где-то в 1970-м году. Здесь нет заводов, чистый воздух, много зелени. Недалеко есть стадион, где можно позаниматься, что я и делаю практически каждый день. Рядом и вода, тоже приятно. В общем, место такое природное. Для любителей подобного формата будет замечательно.





Местный житель характеризует это место как тихое, но отмечает, что в последнее время появилось большое количество людей, которые временно снимают жилье. Преимущественно, иностранцы. Говорит, что многие ведут себя не лучшим образом – часто устраивают какие-то вечеринки, слишком громко слушают музыку, а на замечания никак не реагируют.

О квартирах в местных многоэтажках он говорит следующее: «Это обычные советские панельки. В моем доме есть вопросы с шумоизоляцией. За стенкой кто-то чихнул – ты услышал. При этом тут еще и розетки сквозные, при желание можно услышать вообще все, что творится у соседей. Но я уже как-то привык к этим нюансам, они даже не смущают».

Около шести лет назад в пятиэтажке, где он живет, делался капитальный ремонт.

- Тогда у нас не было никакого косметического ремонта, только замена труб. Мы хотели, чтобы еще дом утеплили, но этого также никто не сделал, - вспоминает Сергей. 



Также местный житель отмечает, что в округе не хватает торгового центра и нормальных детских площадок.

- Они все устарели, детям играть по сути негде. Мне кажется, стоит заняться этим вопросом, потому что не нормально, когда на детской площадке торчат какие-то трубы. Дети могут на них напороться. Еще тут стояла раньше беседка, ее сейчас срезали, а балки оставили – ребенок побежит, может стукнуться головой. Но этим никто не занимается. Несколько лет назад у нас тут и качели были, и зимой заливали хоккейную площадку, сейчас это все уже убрали, - подчеркивает он.

Сергей обращает внимание, что возле домов также не хватает парковок. Днем еще можно найти место, а вот по вечерам машины стоят впритык друг к друг.

- Как по мне, это микрорайон больше для одиноких и стариков, а с детьми, мне кажется, здесь будет сложнее. Не знаю, как обстоят дела со школами и детскими садами, но, по ощущениям, как будто мест недостаточно на такое количество людей, которое здесь живет, - обобщает местный житель.




«До застройки многоэтажками здесь была деревня с раскидистым садом»

У Людмилы в Серебянке-1 жила сестра, ей квартира также досталась от работы. Вместе с сестрой здесь начала жить и женщина.

- Микрорайон уже старый, начал застраиваться с 1969 года. Тогда от места, где сейчас находится Белорусский государственный экономический университет по улице Яна Райниса, стали появляться сначала пятиэтажки, а со временем и высотки. До этого здесь была деревня с большим раскидистым садом. Яблони росли так, что заглядывали людям прямо в окна домов. Еще помню, как на байковых одеялах во дворах отдыхали дети. Микрорайон и сегодня остается достаточно зеленым. У нас во дворах очень много деревьев. Местные жители еще стараются, под окнами делают клумбы. Если пройтись, то можно заметить, как много растет разных цветов. Это создает какой-то уют.




Местная жительница довольна тем, как благоустроен район, его спокойствием и возможностью наслаждаться природой прямо в городе.

- Рядом с нами – парки Грековой и Айтматова, Чижовское водохранилище, Слепянская водная система. То есть действительно выходишь из дома и наслаждаешься тем, что вокруг. Единственный минус, как по мне, - это то, что рядом нет больших торговых центров. Маленьких магазинов хватает, но хотелось бы еще и каких-то развлекательных мест, - отмечает Людмила.





Показательным является то, что за все годы жизни на Серебрянке-1 она ни разу не задумалась о переезде.

- Мне очень здесь нравится – тихо, спокойно, красиво. Квартира тоже хорошая. Да и привычно уже здесь, поэтому смысла что-то искать новое нет, утруждать себя переездами мне не хочется, - говорит местная жительница.




Что здесь продается?

Всего на Серебрянка-1 предлагается семь вариантов квартир. Их стоимость варьируется от 69 900 до 95 тысяч долларов.

Самый доступный вариант – это двухкомнатная квартира в панельке 1970 года постройки. В 2023 году в ней был сделан капитальный ремонт. Двушка находится на пятом этаже. Ее общая площадь – 40,6 квадратов, при этом кухня занимает 6,2 квадрата. В квартире есть балкон, а во дворе – парковка для автомобилей. Санузел – раздельный, сделан хороший ремонт. Стоимость такой двухкомнатной квартиры оценивается в 69 900 тысяч долларов (1 722 тысячи долларов – за метр квадратный).










Предлагается и вариант четырехкомнатной квартиры. Дом, в котором она находится, был построен в 1970 году, в 2021-м в нем сделали капитальный ремонт с заменой всех основных коммуникаций и утеплением фасада. Квартира располагается на последнем, пятом, этаже. На объекте заменены окна, межкомнатные двери и входная дверь. Имеется вместительная кладовая, антресоль, а в подвале есть помещение для хранения. Квартира светлая и уютная, после покупки в нее сразу же можно заселиться. Владельцы просят за нее 83 тысячи долларов (1 425 тысяч долларов – за метр квадратный).












Еще одна четырехкомнатная квартира предлагается в пятиэтажке на проспекте Рокоссовского, 113. Дом, в котором она размещается, был сдан в эксплуатацию в 1973 году. В 2015-м в нем был сделан капитальный ремонт и утепление. Предлагаемая квартира находится на третьем этаже. Ее общая площадь – 57,9 квадратов. Жилье готово к проживанию. В оконных проемах установлены стеклопакеты с профилем ПВХ. Балкон застеклен. В комнатах на полу уложен ламинат, а на кухне и в коридоре – плитка. Санузел и ванная комната также облицованы плиткой испанского производителя. Стоимость квартиры – 88 тысяч долларов (квадрат обойдется в 1 520 тысяч долларов).









 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О спальниках Серебрянки долгое время ходило множество «страшных историй». Сегодня же это спокойный район с хорошо освещенными улицами и дворами, большим...
 
Новости дня
Новости экономики
 
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики
  • «За стенкой кто-то чихнул – ты услышал». Как живется в советских пятиэтажках в Серебрянке-1 00:00, realt.by
  • Все новости

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика