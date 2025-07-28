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Малиновку ждут перемены, тут хотят построить много нового. Подробности
28.07.2025 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 80-х годах на западной юго-западной окраине Минска началось строительство микрорайона Малиновка. За прошедшее время район разросся до внушительных размеров. Помимо панельных девятиэтажек, тут появились разнообразные ЖК, торговые центры и даже метро. А вот участок у МКАД (с гаражами и стоянками из нулевых) долгие годы никак не менялся. Сейчас будущее этой территории
Сейчас на проектируемой территории находится супермаркет «Простор», диспетчерская станция «Малиновка-4», заправки, СТО, автосалоны, ветеринарная клиника, небольшие объекты общественного питания, а также многочисленные гаражные кооперативы и плоскостные стоянки.
Сразу отметим, что новых жилых домов или больших производств на проектируемом участке не планируется. Преобразования, согласно новому ПДП, коснутся только неэффективно используемых пустырей и коммунальной собственности. Что касается участков, на которых расположены массивы боксовых гаражей, то они сохранят свое функциональное назначение.
Что предлагают градостроители?
Неэффективно используемые территории с объектами промышленного и коммунального назначения, предлагается реконструировать и трансформировать. Так, рядом с МКАД хотят разместить современные паркинги, заправки, предприятия малого бизнеса, небольшие торговые центры, а также многофункциональные общественные комплексы для комфортного обслуживания транзитного пассажиропотока, въезжающего и выезжающего из города.
Для повышения привлекательности данной территории предлагается повысить эстетические качества объектов и благоустройства, обеспечить шумозащитные мероприятия, гарантирующие комфорт жителям, организовать съезды и «карманы» для обслуживания объектов придорожного сервиса.
Вместо отдельных участков наземных автостоянок на пересечении Есенина и Слободской могут появиться многоуровневые стоянки со встроенными общественными объектами торгово-бытового обслуживания.
В районе перекрестка улиц Рафиева и Слободской выделен земельный участок для размещения заправки «Белоруснефть» и СТО. Интересно, что стройка заправки на этом месте бурно
Чуть дальше по Слободской (недалеко от пересечения с улицей Громова) градостроители предлагают построить многофункциональные общественные комплексы для размещения предприятий малого бизнеса, СТО и малых торговых предприятий.
Не забыли градостроители и про озеленение – после всех изменений ландшафтно-рекреационные территории займут площадь в 8,8 гектара.
В итоге, площадь общественных территорий в этой части Малиновки увеличится с 5,5 до 8,1 гектара за счет появления новых торгово-бытовых и административных объектов, а вот коммунальные территории, наоборот, уменьшатся с 25 до 22,3 гектара.
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 4 по 18 августа.
Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска после рассмотрения поступивших замечаний и предложений.
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В 80-х годах на западной юго-западной окраине Минска началось строительство микрорайона Малиновка. За прошедшее время район разросся до внушительных размеров....
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