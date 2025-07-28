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Малиновку ждут перемены, тут хотят построить много нового. Подробности

28.07.2025 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 80-х годах на западной юго-западной окраине Минска началось строительство микрорайона Малиновка. За прошедшее время район разросся до внушительных размеров. Помимо панельных девятиэтажек, тут появились разнообразные ЖК, торговые центры и даже метро. А вот участок у МКАД (с гаражами и стоянками из нулевых) долгие годы никак не менялся. Сейчас будущее этой территории обсуждают в администрации Московского района. Мы рассмотрели план градостроителей и рассказываем, что изменится.


Проектируемый участок расположен в Московском районе Минска и занимает площадь в 104.5 га. Территория граничит с улицами Слободской, Ольшанской, МКАД, проспектом Дзержинского и улицей Сергея Есенина. Фактически речь идет о гаражно-СТОшных окрестностях улицы Слободской, опоясывающей всю Малиновку.

Сейчас на проектируемой территории  находится супермаркет «Простор», диспетчерская станция «Малиновка-4», заправки, СТО, автосалоны, ветеринарная клиника, небольшие объекты общественного питания, а также многочисленные гаражные кооперативы и плоскостные стоянки.

Сразу отметим, что новых жилых домов или больших производств на проектируемом участке не планируется. Преобразования, согласно новому ПДП, коснутся только неэффективно используемых пустырей и коммунальной собственности. Что касается участков, на которых расположены массивы боксовых гаражей, то они сохранят свое функциональное назначение.

Что предлагают градостроители?

Неэффективно используемые территории с объектами промышленного и коммунального назначения, предлагается реконструировать и трансформировать. Так, рядом с МКАД хотят разместить современные паркинги, заправки, предприятия малого бизнеса, небольшие торговые центры, а также многофункциональные общественные комплексы для комфортного обслуживания транзитного пассажиропотока, въезжающего и выезжающего из города.


Для повышения привлекательности данной территории предлагается повысить эстетические качества объектов и благоустройства, обеспечить шумозащитные мероприятия, гарантирующие комфорт жителям, организовать съезды и «карманы» для обслуживания объектов придорожного сервиса.

Вместо отдельных участков наземных автостоянок на пересечении Есенина и Слободской могут появиться многоуровневые стоянки со встроенными общественными объектами торгово-бытового обслуживания.


В районе перекрестка улиц Рафиева и Слободской выделен земельный участок для размещения заправки «Белоруснефть» и СТО. Интересно, что стройка заправки на этом месте бурно  обсуждается уже лет 20. Первые попытки построить заправку напротив жилых домов предпринимались еще в 2003 году. Тогда жильцы близлежащих многоэтажек смогли убедить городские власти, что экологическая обстановка и условия их проживания ухудшатся. Но спустя несколько лет к вопросу возведения заправки опять вернулись. Последнее громкое обсуждение прошло в 2021 году – тогда жители, как писал Onliner, снова выступили против стройки. Посмотрим, удастся ли утвердить объект на этот раз.


Чуть дальше по Слободской (недалеко от пересечения с улицей Громова) градостроители предлагают построить многофункциональные общественные комплексы для размещения предприятий малого бизнеса, СТО и малых торговых предприятий. 

Не забыли градостроители и про озеленение – после всех изменений ландшафтно-рекреационные территории займут площадь в 8,8 гектара.

В итоге, площадь общественных территорий в этой части Малиновки увеличится с 5,5 до 8,1 гектара за счет  появления новых торгово-бытовых и административных объектов, а вот коммунальные территории, наоборот, уменьшатся с 25 до 22,3 гектара.


Общественное обсуждение проекта будет проходить с 4 по 18 августа. Рассмотреть план можно на официальном сайте администрации Московского района. Замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» в письменной или электронной форме ждут по адресу: 220036, Минск, пр. Дзержинского,10 (электронная почта: mos.stroy@minsk.gov.by).

Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска после рассмотрения поступивших замечаний и предложений.

 
Теги: Минск
 
 
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В 80-х годах на западной юго-западной окраине Минска началось строительство микрорайона Малиновка. За прошедшее время район разросся до внушительных размеров....
 
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