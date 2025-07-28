Малиновку ждут перемены, тут хотят построить много нового. Подробности

Чуть дальше по Слободской (недалеко от пересечения с улицей Громова) градостроители предлагают построить многофункциональные общественные комплексы для размещения предприятий малого бизнеса, СТО и малых торговых предприятий.

Не забыли градостроители и про озеленение – после всех изменений ландшафтно-рекреационные территории займут площадь в 8,8 гектара.

В итоге, площадь общественных территорий в этой части Малиновки увеличится с 5,5 до 8,1 гектара за счет появления новых торгово-бытовых и административных объектов, а вот коммунальные территории, наоборот, уменьшатся с 25 до 22,3 гектара.