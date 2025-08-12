|
Почему нам так хочется переехать в новостройку и сделать свежий ремонт? Разбираемся в психологии нового
Наше окружение — как люди, так и пространство, в котором мы живем, — ощутимо влияют на нас как на личностей. Стоит переехать из спальника в новостройку, сделать ремонт или сменить интерьер, как мы замечаем, что качество жизни улучшается, а вместе с тем происходят изменения и в других сферах. Почему же так происходит? Разбираемся в вопросе вместе с психологом, риэлтером и дизайнером интерьера. Партнером нашей беседы выступает
Но откуда же у людей вообще появляется желание переехать в новое место, сделать ремонт, купить умную технику или сменить интерьер? Мы поговорили с практикующим психологом и маркетологом с опытом работы в недвижимости
«Часто обновление пространства становится манифестом «Я разрешаю себе жить по-новому»»
Психолог Анна Завадовская объясняет, что стремление к новизне — это естественная потребность человека, которая связана с несколькими глубинными механизмами.
— Когда мы сталкиваемся с новым объектом, будь то квартира, мебель или даже просто перестановка, в мозге активируются дофаминовые цели. Это та самая система, которая отвечает за ощущение интереса, удовольствия и мотивации. Благодаря ей мы становимся живее. При этом часто новая квартира или предмет интерьера для человека становится символом перемен, роста, перехода на новый этап. Также и в современном обществе — новизна часто связывается с успехом, динамикой, движением вперед, ведь покупка нового — это не только про вещь, но и социальный статус, про ощущение «Я могу», «Я иду в ногу со временем». Хочу еще сказать, что любой предмет в нашем доме приносит с собой потенциал нового опыта. Например, посуда может стать поводом пригласить друзей, — отмечает она.
Анна подчеркивает, что человек не просто потребляет, а строит вокруг вещей смыслы. Также обращает внимание, что техника — это не просто про функциональность, а прежде всего про внимание к себе, потому что современные устройства помогают облегчить рутину, освободить время и силы для того, что действительно важно — отдыха, общения, восстановления. Когда, например, умная техника берет на себя часть забот по готовке, уборке, уходу за домом, у нас появляется ресурс на другое. И это напрямую влияет на качество жизни. Мы меньше устаем, чувствуем больше контроля и внутренней свободы. А значит живем не только в режиме «надо», но и «хочу».
— Мечтая о новой жизни, квартире, обновлении, комфорте, мы часто чувствуем вдохновение, легкость, предвкушение. Это очень теплое, живое чувство, которое соединяет нас с представлением о будущем. И правда в том, что предвкушение — это уже маленькое удовольствие. Оно активирует мотивацию, окрыляет. Но здесь важно быть честным с собой, потому что предвкушение не заменяет действия. А мечта, в которую не вложено усилий, со временем может начать приносить разочарование. Поэтому так важно не только мечтать, но и предпринимать конкретные действия, — поясняет психолог.
Специалист замечает, что переезд в новую квартиру, перестановка или просто смена чего-то в интерьере — это больше про внутреннее обновление, возможность взглянуть на свою жизнь иначе.
— Часто обновление пространства становится манифестом «Я могу. Я разрешаю себе жить по-новому». Хочу привести один пример из практики. Мой клиент — достаточно успешный мужчина, много лет стабильно зарабатывал, обеспечивал семью, помогал родственникам. При этом сам жил очень скромно. Мечтал о светлой, просторной квартире, но каждый раз откладывал покупку, говоря себе: «Это лишнее», «Обойдусь». То есть, даже имея возможности, он все равно отказывал себе в пользу желаний других. В процессе терапии мы затронули глубокую тему. Всё, что связано с «позволением себе», вызывало у клиента сильную тревогу. Его воспитание противоречило тому, чтобы удовлетворять свои желания. Совместной победой стал момент, когда он начал делать ремонт в спальне. Это было его первое «да» самому себе, еще и с размахом, без экономии на материалах и мебели. После этого изменения буквально потянулись в другие сферы жизни. Он начал лучше спать, чаще бывать дома, больше радоваться, позволять себе отдых, заботу, даже сменил работу на более творческую. Потому что одно маленькое «я хочу и мне можно» в одной точке пространства запускает волну изменений и в других сферах, — рассказывает Анна.
Она акцентирует внимание на том, что, когда мы вступаем в период изменений, даже если это долгожданный переезд, ремонт или обновление быта, психика реагирует волнением. Оказывается, даже положительные изменения — это стресс, просто другого качества. В психологии это называется эустрессом — позитивным стрессом, который может быть классным, но требует энергии и адаптации.
— Часто в такие моменты человек чувствует одновременно вдохновение и усталость, радость и тревогу. И здесь очень важно заранее позаботиться о себе. Например, помогает планирование реалистичного бюджета, четкое распределение времени и сил, понимание своих ограничений, возможность отложить что-то, если ресурсов меньше, чем хотелось бы. Поддержка здесь важна не только финансовая, но и эмоциональная. Возможность делиться волнением, просить помощи, позволять себе передышки — всё это делает перемены не изматывающими, а радостными, — подчеркивает Анна Завадовская.
«Молодежь более подвижная и проще относится к переезду, в то время как взрослое поколение — более оседлые»
Среди причин, почему покупателей интересуют новостройки, риэлтер Юлия Шпартова отмечает то, что не все хотят заселяться в места, где уже кто-то жил.
— Клиентов этот вопрос всегда интересует. Они уточняют, кто здесь жил до них, сдавалась ли квартира в аренду, какие происходили события. Бывают же и довольно печальные случаи, после которых продается жилье. И не всем покупателям хочется вкладывать деньги в место, где произошли какие-то неприятные события. Людям это на самом деле важно. Старый фонд в большинстве своем выбирают те, у кого не хватает финансов на новостройки, либо люди, которые не хотят начинать всё с нуля, те, кому нужен готовый более-менее устраивающий ремонт, чтобы можно было сразу и заселиться, — замечает Юлия.
Приобретая новостройки, покупатели также часто сталкиваются с разными страхами. Среди самых распространенных риэлтер выделяет некачественную застройку.
— Чаще всего люди волнуются о том, что со временем дом даст усадку либо что-то потечет, в окна будет дуть. То есть, в основном, всё связано с качеством жилья. Многие слышат о разных проблемах, где кого-то затопили или сдали дом с дефектами. Отсюда и все волнения. Но на самом деле все не так критично и любые такие ситуации устранимы. Есть специальные сторонние организации, которые, понятное дело, за определенную плату, помогают принимать квартиру у застройщика. С таким подходом всех этих страхов можно избежать, — обращает внимание девушка.
Она отмечает, что в своей практике сталкивалась и с ситуациями, когда люди годами откладывали переезд, боясь столкнуться с новым. Например, думали, как сможет адаптироваться ребенок в новой школе или непривычному саду, сможет ли подружиться с кем-то.
— Могу сказать опять же из практики, что вообще молодежь проще относится ко всему этому. Они более мобильные, подвижные, не сидят на месте, не привязываются сильно к одной локации, думая о том, что «вот никуда не уеду, потому что здесь всю жизнь жила моя прабабушка». Они намного проще — сегодня поживут там, а завтра переедут в другое место. У меня, кстати, были клиенты, с которыми мы покупали и продавали жилье через полтора года. И их даже не волновала уплата налога, так как недвижимость одного вида без уплаты налога можно продавать раз в пять лет. То есть, они готовы были финансово где-то потерять, но не отказываться от своих желаний. Взрослое поколение более оседлое. Они привыкли к одному месту, так сказать, жить в своем уголочке. Для них достаточно сложно что-то менять. Хотя, конечно же, это всё индивидуально. Были среди клиентов и бабушки старше 70 лет, которые в моменте решили продать квартиру и переехать жить в другой город или в домик в деревне, — делится Юлия.
Говоря о ситуации на рынке недвижимости, риэлтер акцентирует внимание, что сейчас всё же покупатели рассматривают преимущественно новостройки.
— Я думаю, такая тенденция связана с тем, что в новых районах очень развита инфраструктура. В местах, где сосредоточен старый фонд, уже не так активно появляются большие торгово-развлекательные центры, места для отдыха и досуга, детские сады, площадки, школы. В новых микрорайонах постройки уже более современные. Если сады и школы, то, как правило, с бассейнами, их площади позволяют на своей базе предоставлять дополнительные услуги, организовывать кружки и секции различной направленности. То есть, появляется всё необходимое для развития ребенка недалеко от дома. Также и взрослые выбирают для себя место жизни таким образом, чтобы вся инфраструктура, в том числе парикмахерские, магазины, тренажерные залы и другие места, необходимые для комфортной жизни, были в шаговой доступности. Плюс, конечно, играют свою роль и современные планировки и оснащение, панорамное остекление, высокие потолки, несколько лифтов в подъезде, клубы жильцов и многое другое. Естественно, привлекает и то, что всё новое, чистое, свежее, аккуратное и здесь будет начинаться их собственная новая история, — рассказывает Юлия.
«Даже минимальные изменения в пространстве притягивают в жизнь события и влекут за собой рост»
Дизайнер Татьяна Волкова обращает внимание, что ремонт может быть как рациональной, так и эмоциональной потребностью человека.
— Если человеку негде жить и при этом он приобретает жилье, в котором ничего нет, то, конечно, сделать ремонт — это первая необходимость, то есть рациональная потребность. Когда же мы говорим о ситуациях, где человек, уже имея недвижимость, приобретает вторую или третью квартиру или дом, то такие случаи лично я приписываю к эмоциональным. Потому что по факту базовая потребность закрыта, дальше уже идет радость от того, что у него появились лишние финансы либо, например, расширилась семья. То же самое касается и помещений, в которых человек уже жил. В дизайне, как и в других сферах, спрос рождает предложение, а тренды появляются из-за того, что у людей постоянно растет потребность в обновлении. Мы же обновляем одежду, белье, полотенца, какие-то предметы базовой необходимости. Это касается и ремонта.
Специалист подчеркивает, что перемены в одной сфере жизни всегда притягивают к себе изменения в других сферах.
— У нас в жизни постоянно что-то меняется, в том числе и наше внутреннее состояние. Из-за этого появляется другой взгляд на вещи. Плюс хочется нового в жизни и с повышением в должности, появлением ребенка, изменениями в личной жизни. Когда происходят изменения внутри себя, в качестве жизни, уровне доходах, в каких-то вещах, которые приносят нам удовольствие, хочется начать менять пространство вокруг себя. И интерьер — это первое, с чего может начать человек. Плюс нельзя не отметить влияние на нас социальных сетей и информационного пространства. Маркетплейсы, например, подталкивают к тому, что человек делает импульсивные покупки. Увидел какие-то красивые полочки для ванной, купить их можно за две секунды. И потребность удовлетворена, и радость от нее получена. То же самое происходит с креслами, люстрами, коврами.
В профессиональной практике Татьяны были случаи, когда смена жилья и интерьера полностью изменили жизнь человека.
— Это недавний кейс. Заказчица жила в интерьере а-ля «Прованс», где было много цветов, ярких диванов, рюш. Со временем она в своей профессии доросла до статусного уровня в большой корпорации. Позвонила мне и сказала, что предлагают ей квартиру в премиальном ЖК, но она сомневается, потому что та не светлая, длинная и кажется ей слишком неудобной. Я посмотрела на жилье. Оказалось, что там отличная планировка. В общем, она ее приобрела. И мы зашли в ремонт с пониманием того, что она опять хочет ремонт в том стиле, который мы делали лет десять назад. Постепенно я перестроила ее на интерьер другого уровня, более статусный, который в моменте соответствует ей и ее достижениям. Позже она сказала, что после того, как заселилась в квартиру, у нее поменялось представление о пространстве вокруг, поняла, что теперь ее жилье соответствует ее профессиональному положению, тому, какую жизнь она ведет. Для меня со стороны это была сильнейшая трансформация. Ты видишь рост человека. И когда он получает жилье, которое соответствует ему в моменте, у него все остальные сферы жизни встают на свои места, — рассказывает дизайнер.
Эксперт замечает, что в последнее время у клиентов большой спрос на умные дома. Заказчики буквально в каждом проекте просят как варианты посложнее — с видеонаблюдением и контролями доступа, так и минимальное использование технологий в виде умных выключателей или светильников.
— Мне кажется, если хочешь получить другой уровень в жизни, личных отношениях и вообще в любой сфере, поменяй свою упаковку. Начни с себя, своего внешнего вида, пространство, в котором работаешь и живешь, ведь все вокруг нас взаимосвязано. Квартира — это место, где мы каждый день просыпаемся и засыпаем. И если в моменте чувствуем в жизни какой-то застой, я бы рекомендовала начать изменения с пространства, в котором живем. Даже минимальные изменения, например, новые аксессуары, притянут в жизнь события, которые повлекут за собой рост, который ты хочешь, — заключает Татьяна.
