Почему нам так хочется переехать в новостройку и сделать свежий ремонт? Разбираемся в психологии нового

Она отмечает, что в своей практике сталкивалась и с ситуациями, когда люди годами откладывали переезд, боясь столкнуться с новым. Например, думали, как сможет адаптироваться ребенок в новой школе или непривычному саду, сможет ли подружиться с кем-то.

— Могу сказать опять же из практики, что вообще молодежь проще относится ко всему этому. Они более мобильные, подвижные, не сидят на месте, не привязываются сильно к одной локации, думая о том, что «вот никуда не уеду, потому что здесь всю жизнь жила моя прабабушка». Они намного проще — сегодня поживут там, а завтра переедут в другое место. У меня, кстати, были клиенты, с которыми мы покупали и продавали жилье через полтора года. И их даже не волновала уплата налога, так как недвижимость одного вида без уплаты налога можно продавать раз в пять лет. То есть, они готовы были финансово где-то потерять, но не отказываться от своих желаний. Взрослое поколение более оседлое. Они привыкли к одному месту, так сказать, жить в своем уголочке. Для них достаточно сложно что-то менять. Хотя, конечно же, это всё индивидуально. Были среди клиентов и бабушки старше 70 лет, которые в моменте решили продать квартиру и переехать жить в другой город или в домик в деревне, — делится Юлия.