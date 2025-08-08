Английский кухонный комбайн — в два раза дешевле. Сходили в дискаунтер бытовой техники из Европы

В магазине обращают внимание, что все товары, представленные в магазине, единичные. Их не закупают партиями.

— В итоге имеем много разного-разного. И попадаются действительно интересные вещи. Есть Joseph Joseph (известный бренд из Англии), есть Umbra (интерьерный бренд из Канады), — рассказывают в магазине. — Недавно у нас был органайзер для белья от Joseph Joseph, который стоит полторы тысячи. Мы его продавали за 340 рублей*. Есть у нас светильники Govee, которые сейчас завирусились, а также умное освещение — лампочки, которыми можно управлять с телефона. Австрийская посуда, которой нет больше в Беларуси. Кофеварка Alessi — этот бренд выпускают дизайнерские вещи.

* Речь идет о корзине для белья Tota Trio. Мы проверили и действительно нашли ее в одном белорусском магазине дороже тысячи рублей. На маркетплейсах она в среднем стоит от 700 до 1300 рублей.