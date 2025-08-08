|
Английский кухонный комбайн — в два раза дешевле. Сходили в дискаунтер бытовой техники из Европы
По количеству представленных товаров этот магазин мог бы лидировать среди всех дискаунтеров, в которых мы были. Правда, крупной бытовой техники здесь не так много (но есть). А полки уставлены необычными товарами из Европы. Здесь есть бренды и позиции, которые сложно найти в других магазинах. Кроме техники, в ассортименте посуда и товары для кухни, интерьерные вещи, товары для животных и многое другое.
Магазин Navidu открылся не так давно — в конце прошлого года. Он находится на первом этаже по адресу Коласа, 50 корпус 1. Это рядом с Логойским трактом и в паре километров от станций метро «Парк Челюскинцев» и «Московская». Вот локация на карте.
Магазин позиционируют как дискаунтер бытовой техники — с нее и начнем. Все товары привезены из Европы.
— Это товары, которые в Европе стояли как выставочные образцы, или же их не купили и они оставались на складах, — рассказывает продавец. — Еще есть товары, которыми пользовались, но недолго — до месяца. Например, людям что-то не понравилось — и товар вернули в магазин. В Европе это распространенная практика. Есть товары после ремонта — но об этом мы предупреждаем. Все товары, которые у нас продаются, в исправном состоянии.
В магазине обращают внимание, что все товары, представленные в магазине, единичные. Их не закупают партиями.
— В итоге имеем много разного-разного. И попадаются действительно интересные вещи. Есть Joseph Joseph (известный бренд из Англии), есть Umbra (интерьерный бренд из Канады), — рассказывают в магазине. — Недавно у нас был органайзер для белья от Joseph Joseph, который стоит полторы тысячи. Мы его продавали за 340 рублей*. Есть у нас светильники Govee, которые сейчас завирусились, а также умное освещение — лампочки, которыми можно управлять с телефона. Австрийская посуда, которой нет больше в Беларуси. Кофеварка Alessi — этот бренд выпускают дизайнерские вещи.
* Речь идет о корзине для белья Tota Trio. Мы проверили и действительно нашли ее в одном белорусском магазине дороже тысячи рублей. На маркетплейсах она в среднем стоит от 700 до 1300 рублей.
Привозы в магазине раз в несколько месяцев. Но, учитывая, что они массовые и разноплановые, это не так уж и редко. Говорят, что очень пользуется популярностью мелкая бытовая техника. Чайники, вафельницы, тостеры. Кстати, цена той самой дизайнерской гейзерной кофеварки Alessi, которая продается в магазине за 350 рублей, на маркетплейсах стартует от 500 рублей.
Есть в ассортименте и другие варианты для приготовления кофе. Например, рожковая кофеварка Cecotec Cumbia стоит 580 рублей. В интернет-магазинах мы нашли ее дороже тысячи. Чалдовая кофеварка Philips продается за 250 рублей при рыночной цене в Беларуси около 600.
Из довольно нестандартного для кухни в продаже есть раклетницы — это прибор с небольшими сковородками, на которых запекают различные блюда с плавленным сыром, а также электрические грили, которые можно поставить прямо на стол, где готовить мясо. А еще пицца-мейкер за 250 рублей.
Представлены аэрогрили от 270 рублей, настольные духовые шкафы — от 360 рублей, микроволновки. Кухонная машина Kenwood продается за 680 рублей при рыночной цене около 1 400 рублей. Но здесь есть дефект — отсутсвует часть пароварки.
Более стандартная техника в магазине тоже есть. Например, посмотрим стиральные и сушильные машины. Стиральная машина Bosch продается за 2 600 рублей, сушильная Hisense — за 1 450 рублей. Посудомоечная машина того же бренда — 750 рублей. На официальном сайте она продается за 650 евро (около 2 500 рублей). Правда, в нашем магазине посудомойка будет со следами эксплуатации.
В ассортименте есть различные пылесосы — вертикальные, робот-пылесосы, строительные. Например, робот-пылесос с влажной уборкой от бренда Roborock продается за 1 300 рублей. В других магазинах и на маркетплейсах эта модель стоит от двух тысяч рублей.
Работает магазин по будним с 11.00 до 20.00. А в выходные — с 11.00 до 18.00.
