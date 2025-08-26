Просторные квартиры с видом на город и площади для бизнеса на первых этажах. Что сейчас предлагают в «Гулливере» — одном из самых ожидаемых ЖК Минска

Второй дом станет практически копией первого. За исключением количества подъездов: их здесь будет 4. Первый этаж также станет коммерческим, чтобы бизнес мог предложить жителям «Гулливера» и окрестных домов нужные товары и услуги.

Наружные стены надземных частей обоих домов заполняют блоки ячеистого бетона, блоки керамзитобетона, монолитные, со сплошным утеплением минераловатными плитами. С первого по четвертый этажи, а также в зонах входных групп, дома отделыват вентфасадами из керамогранита. Далее, по 13 этаж, снаружи ляжет декоративная штукатурка с имитацией кирпичной кладки или в виде гибкого кирпича на сетке. А стены на 14-19 этажах покроет вентфасад. Также в планах застройщика по внешней отделке — декоративные элементы из алюмокомпозита или стали. Вот как выглядят рендеры: