Просторные квартиры с видом на город и площади для бизнеса на первых этажах. Что сейчас предлагают в «Гулливере» — одном из самых ожидаемых ЖК Минска
Мы продолжаем следить за масштабным строительством, которое развернулось в районе станции метро «Пушкинская». В марте
Зеленый район с оживленным трафиком
Жилой комплекс расположился в паре минут ходьбы от станции метро «Пушкинская». Локация — максимально оживленная. Здесь ходят автобусы, троллейбусы и маршрутки, работают Ледовый дворец, рынок и десятки магазинов. За озелененность и свежий воздух отвечают многолетние деревья, высаженные еще 40-50 лет назад, бульвар Данилы Сердича, скверы им. Притыцкого и Дубки. Чуть подальше расположены еще два парка, Тивали и Космос.
Шесть домов с подземным гаражом-стоянкой и зонами рекреации
В востребованном у минчан районе растут дома
Второй дом станет практически копией первого. За исключением количества подъездов: их здесь будет 4. Первый этаж также станет коммерческим, чтобы бизнес мог предложить жителям «Гулливера» и окрестных домов нужные товары и услуги.
Наружные стены надземных частей обоих домов заполняют блоки ячеистого бетона, блоки керамзитобетона, монолитные, со сплошным утеплением минераловатными плитами. С первого по четвертый этажи, а также в зонах входных групп, дома отделыват вентфасадами из керамогранита. Далее, по 13 этаж, снаружи ляжет декоративная штукатурка с имитацией кирпичной кладки или в виде гибкого кирпича на сетке. А стены на 14-19 этажах покроет вентфасад. Также в планах застройщика по внешней отделке — декоративные элементы из алюмокомпозита или стали. Вот как выглядят рендеры:
Лифты и подъезды делают с учетом требований безбарьерной среды.
Жителям будет комфортно парковаться. Под дворовой территорией ЖК «Гулливер» предусмотрена двухуровневая гараж-стоянка. Ее общая площадь — 11 600 м², количество машиномест — 313. Интересно, что крыша гаража-стоянки станет эксплуатируемой.
Внутренняя инфраструктура комплекса, которую обеспечит застройщик:
Практически готовы квартиры, вскоре здесь будут остеклять французские балконы. Жилье, напомним, сдадут с черновой отделкой:
— В квартирах предусмотрено выполнение черновых отделочных работ: оштукатуривание стен, стяжка пола, сантехническое и электрическое обеспечение с установлением розеток и выключателей, радиаторов, счетчиков на горячую и холодную воду, унитазов. В некоторых квартирах будут панорамные окна. Лоджии мы остеклим, — отмечает специалист УП «УКС Мингорисполкома» Сергей Капитула.
Одновременно с этим обустраивают общую территорию: после прокладки коммуникаций делают обратную засыпку пешеходных дорожек. Верх гаража-стоянки также финально засыпали и покрыли щебнем, чтобы подготовить к полноценной эксплуатации.
Сейчас в первых двух домах для покупки предлагают как квартиры, так и встроенные помещения. Для начала изучим жилую недвижимость. Рассмотрим одну из самых интересных планировок:
Общая площадь этой двухкомнатной квартиры с окнами на две стороны, балконом с французским остеклением и впечатляющим видом на город — 68,48 м². Дополнительно к ней можно купить место на паркинге за 70 000 BYN, это опционально. Так, при покупке места на паркинге квадратный метр в квартире будет стоить 4800 BYN, а без покупки места — 5000 BYN.
Изучить все планировки и найти свое решение вы сможете на
Как купить квартиру или встроенное помещение в жилом комплексе?
Узнайте о предложениях в
