Участок в Колодищах продали за 99 тысяч долларов. Итоги земельного аукциона

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском районе. Какие наделы были предложены участникам аукциона и как прошли торги по лотам, читайте в нашем материале.

Так, на земельный надел на ул. Рябиновой, 3, зарегистрировалось 14 человек, на ул. Рябиновой, 5, - 17 человек. Участки насчитывают по 10 соток и оснащены электричеством, газом и водой. Они были выставлены на аукцион по одинаковой стартовой цене - за 75 260 рублей каждый. (На аукционе в июне они предлагались за 50 920 рублей). Сегодня в ходе торгов цена на участок на ул. Рябиновой, 3, возросла до 197 000 рублей, или 66 234 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Заславский горисполком предложил на аукцион 3 участка на улицах Рогнеды, Рябиновой, 3, и Рябиновой, 5. Эти земельные наделы выставлялись на торги на июньском аукционе, однако были сняты с торгов до начала проведения аукциона по причине изменения кадастровой стоимости участков. Она возросла, что повлекло за собой увеличение начальной цены земельных наделов. Но это не сказалось на количестве участников, желающих купить участки.

Всего на аукцион было предложено 19 участков. Земельные наделы на этот раз выставляли на аукцион Горанский, Ждановичский, Колодищанский, Крупицкий, Лошанский, Луговослободской, Новодворский и Сеницкий сельсоветы, а также г. Заславль.

На участок № 69 на ул. Рогнеды подали 2 заявки. Он также насчитывает 10 соток и оснащен электричеством, газом и водой. Начальная цена на лот составила 52 862 рубля. (В июне этот участок предлагали за 45 545 рублей).

Цена на участок на ул. Рябиновой, 5, выросла до 231 700 рублей, или 77 901 доллара .

Ждановичский сельсовет выставлял на аукцион 3 участка. По самой высокой начальной цене – за 100 000 рублей - был предложен надел в д. Качино на ул. Якуба Коласа, 1Б. Площадь участка составляет 15 соток. Из коммуникаций имеются электричество и газ.

Сегодня лот продали за 58 149 рублей, или 19 550 долларов .

На участок в д. Ярково, 13 А, поступило 5 заявлений. Он насчитывает 8,66 сотки и оснащен электричеством.

На небольшой участок 5,8 сотки в д. Ярково, 2 Е, подали 9 заявок. Он оснащен только электричеством и был выставлен на аукцион за 60 000 рублей. Лот удалось продать за 188 306 рублей, или 63 311 долларов.

Лот пожелали купить 2 человека. Он реализован за 181 800 рублей, или 61 124 доллара .

Колодищанский сельсовет также выставлял на аукцион 3 участка. По самой высокой начальной цене – за 165 000 рублей - на торгах был предложен участок в Колодищах на ул. Большой Цветочной, 90. Площадь участка составляет 15,5 сотки. Он оснащен электричеством, газом и водой.

При начальной цене 90 000 рублей лот продали за 144 946 рублей, или 48 733 доллара.

На лот претендовали 4 человека. Участок продали за 295 000 рублей, или 99 183 доллара.

На участок в д. Глебковичи на ул. Абрикосовой, 22, поступило 2 заявления. На земельный надел № 52 в д. Старина подали также 2 заявки.

На участок в д. Куты, 9В, Лошанского сельсовета претендовали 8 человек. (На аукционе в июне на участок в д. Куты, 9Б, подали 17 заявлений).

Земельный надел насчитывает 14,6 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и воды. Лот был оценен в 25 000 рублей. За него удалось выручить 138 998 рублей, или 46 733 доллара.