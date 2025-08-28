ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
7 тысяч долларов за дачный участок под Минском. Итоги аукциона по продаже земли в СТ

28.08.2025 18:21  
Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в садовых товариществах Смолевичского района Минской области для ведения коллективного садоводства. Рассказываем о результатах торгов.


Фото носит иллюстративный характер.

На аукцион было выставлено 5 дачных участков. Они расположены в садовых товариществах, созданных на территориях Усяжского, Заболотского, Жодинского и Плисского сельсоветов Смолевичского района. 

Земельные наделы насчитывают от 8,0 до 10,36 сотки и имеют возможность подведения к постройкам  электричества. Начальные цены на лоты составили – от 6 000 до 20 000 белорусских рублей. 

Торги прошли по 3 лотам. По 3 заявки подали на два участка в СТ «Рунь» Заболотского сельсовета. Их продали за суммы около 6,6 и 8,5 тысячи долларов.

Четыре заявления поступило на участок в СТ «Земледелец» Жодинского сельсовета. Он ушел за около 7,4 тысячи долларов.

На один участок в СТ "Звезда" подали одну заявку. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21 000, или 7 052 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Еще на один участок (он в СТ "Минута") заявлений не поступило.

Более подробную информацию о лотах смотрите в таблице.





Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

 
 
