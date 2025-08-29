ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Юбка — 39,98 BYN. Закупаемся к школе в ТРЦ, на рынке и в универмаге

29.08.2025 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Вместе с Беларусбанком, детской карточкой Клуб «Зебра» и Картой учащегося мы задались важным для всех семей вопросом: как собрать ребенка в школу, купить всё необходимое и остаться в рамках бюджета? Помочь нам вызвались родители восьмилетней Алисы — Роман и Алина. Выбрав погожий августовский день, наша команда отправилась по маршруту «торговый центр, школьный рынок, универмаг». Смотрели, примеряли, приценивались, обсуждали, искали комфорт, стиль и выгоду. Делимся впечатлениями.


«Пенал меняем два раза в год»

Алисе восемь лет, скоро исполнится девять. Девочка идет в третий класс, профессионально занимается плаванием, копит на домашний мини-сад с растениями, вместе с родителями ездит в путешествия. Школа ждет девочку с 1 сентября. Сразу уточняем: давали ли родителям список для закупки всего необходимого?

— Да, с планированием покупок нам помогают, — отвечает Алина. — В списке много канцелярских товаров: картон, краски, кисточки, ножнички, пластилин…



Роман, Алина и их дочка Алиса

— И знаете, что самое главное? — включается Алиса. — Пенал!

— Да, пенал мы меняем два раза в год, — улыбается мама.

— И какого бы размера он ни был, всегда еле закрывается, так как полон под завязку, — смеется папа.



«Удалось сэкономить при покупке портфеля, так как брали его в сентябре»

Шопинг начинаем в ТРЦ DiaMond city, что расположен на пересечении улицы Громова и МКАД. В пространстве есть магазины одежды и обуви, игрушек и подарков, батутный парк и другие развлечения для детей разных возрастов. Идем изучать ассортимент kari. Смотрим белые праздничные блузки, юбки и пиджаки.



Интересно примерить деловые туфли, рюкзак с четырьмя отделениями и принтом «с котиками».







Уточняем: какой базовый минимум школьной одежды нужен 8-летней девочке?

— Алиса худенькая, брюки на нее выбрать сложновато. Поэтому мы покупаем юбки и сарафаны. Весной и осенью дочка носит их с колготками, зимой на улицу дополнительно поддевает теплые штаны. Обязательный элемент одежды в нашей школе — жилет. И, конечно, несколько блузок на смену. Гольфики, кофты, пиджаки мы не покупаем, так как в школе очень тепло. Получается, что на подготовку к 1 сентября без учета канцтоваров у нас уходит около 800 рублей. На эту сумму покупаем повседневную и спортивную одежду, обувь, рюкзак, пенал, другие мелочи. Не стремимся найти товары подешевле, основное внимание — на качество. В целом у наших брендов очень интересный ассортимент. Есть и модные укороченные фасоны, и классические приталенные, — говорят Роман и Алина.

В середине прошлого учебного года Алиса подросла, родители докупили еще пару блузочек. Шопинг в семье устроен так: папа выделяет и согласовывает бюджет, мама с Алисой ходят и всё выбирают.



— Алина здорово планирует закупки, может заранее присмотреть что-то не в сезон, за месяц-два, чтобы купить выгодно, хорошо разбирается в предложениях на маркетплейсах. Иногда может летом выбрать куртку или свитер — и это будет бюджетно, — дополняет Роман. — Мне кажется, у жены свой стратегический подход. Я бы делал всё в последний момент и наверняка бы переплачивал.

С Картой учащегося от Беларусбанка ваш ребенок будет постепенно постигать правильные финансовые привычки. Благодаря современному банковскому продукту школьники могут проходить в учебные заведения, бесплатно пользоваться общественным транспортом и делать покупки. В качестве приятного дополнения — манибэк в размере до 3% при расчетах в магазинах-партнерах банка. Карта учащегося интегрирована с детским мобильным приложением MobiTeen (с его помощью ребенок может отправить родителям запрос на перечисление средств).


— Какие-то товары Алиса может выбрать сама. Например, я присмотрю три вещи, покажу ей, а она уже определится с самой понравившейся. Это и купим, — говорит Алина.

— У Алисы уже тот возраст, когда нужно считаться с ее мнением, — дополняет Роман. — Так, например, было при покупке портфеля в прошлом году. Показали дочке несколько вариантов, а она решила. Кстати, лайфхак. Нам удалось сэкономить на покупке портфеля, так как мы брали его в середине сентября. Удивлялись размеру, там помещается буквально все. Есть специальный крючок для карточки-пропуска, отдел для бутылочки. Спинка жесткая, при этом сам портфель легкий.

— Мне нравится мой рюкзак — разноцветный, с малиновым, на нем лианы и всякая живность, — говорит девочка. — А еще есть отдельный секретный кармашек.

Меряем в магазинах ТРЦ DiaMond city сарафан, блузку, яркую клетчатую юбочку — кажется, всё подходит. С акциями «-50% на отдельные товары» и «5=3» получается выгоднее закупать сразу несколько вещей.

Конечно, Алису увлекает яркая канцелярка, выбираем кисти, краски, пластилин.





«Оптимальные по цене-качеству вещи нашли в «Детмире»»

На пути к следующему пункту нашего шопинга — школьному рынку возле торгового центра «Кирмаш» — обсуждаем, где учится Алиса. Девочка ходит в Школу талантов в Новой Боровой. Это то самое место с амфитеатром для будущих музыкантов, медиацентром для маленьких блогеров, пространством для демонстраций сферических фильмов, арт-рекреацией, классом кулинарии.



В школу с таким разнообразием развивающих программ — только в удобной одежде, чтобы ребенку было комфортно и на уроках, и после них.





На школьном рынке смотрим не только одежду, но и аксессуары — вот такие белые бантики к 1 сентября.



Семье нравится одежда для детей от белорусского бренда «Калинка»: там можно выбрать хорошие базовые вещи, которые, к тому же, будут износостойкими. Сориентируем в ценах — так, деловые брюки можно купить за 56,90 BYN, юбку за 39,98 BYN, сарафан за 57,75 BYN, блузки за 68-83 BYN.



— В прошлом году мы купили дочке вещи этого бренда, весь учебный период она ходила в них без проблем. Также оптимальные по цене-качеству товары нашли в «Детмире». Это и спортивная форма, и летние вещи. Там же можно купить канцтовары, заколки и резинки для волос, всё в одном месте.

Покидая «Кирмаш», не упускаем красочную фотозону.



«Задумываемся о том, чтобы заказать для Алисы собственную банковскую карточку»

Следующая точка маршрута — ГУМ. Универмаг подготовлен к встрече школьников и их родителей, здесь есть указатели, по которым можно сориентироваться.



И еще одна фотозона, которую никак нельзя пропустить.



В ГУМе ищем спортивный костюм, а еще меряем туфельки.





Кстати, если канцелярские товары родители Алисы могут заказать на маркетплейсах, то обувь стараются покупать офлайн. Так проще примерять, находя те самые, идеально подходящие пары.

— У всех детей разная ширина ступней, разные подъемы. Поэтому мы предпочитаем пройтись и вживую изучить предложения, — говорит Алина. — В плане обуви нам нравятся бренды «Котофей», «Марко» (он чуть доступнее).



Еще одна актуальная покупка для родителей школьников и школьниц — ланчбокс. У Алисы он тоже есть, туда родители могут положить с собой печенье, банан. А дети иногда делятся друг с другом, угощают.

— Во время прогулок дочка может зайти с подружкой в магазин, чтобы купить сладкий напиток, мороженое, сухарики. У некоторых ее подруг уже есть карты. И мы задумываемся о том, чтобы заказать для Алисы собственную банковскую карточку. Иногда она может попросить, например, 5 рублей — а я всегда рассчитываюсь картами, у меня банально нет наличных, я не могу ей их дать. Если у Алины еще может найтись нужная купюра, то у меня нет, — говорит Роман.

Следующий шаг к финансовой самостоятельности ребенка — детская карта Клуб «Зебра» от Беларусбанка:

  • мани-бэк 5% на развлечения и хобби;
  • бесплатные переводы на карту с карточек Беларусбанка и банков-резидентов через дистанционные каналы;
  • скидка 15% на добровольную страховку от травм «Экспресс».

Карта также интегрирована с мобильным приложением MobiTeen, которое помогает контролировать баланс, отслеживать местоположение ребенка, следить за расходами.

— Я считаю, что ребенка нужно с малых лет приучать к финансовой грамотности. Мне нравится идея карты с лимитом. Так мы показываем детям, что деньги — ограниченный ресурс, что они зарабатываются трудом родителей, — делится своим мнением Роман. — Даже не все взрослые умеют контролировать свои расходы, поэтому мы уделяем этому внимание в воспитании.

Кстати, иногда родители поощряют Алису деньгами за выполнение бытовых задач. Например: вынести один пакет мусора и получить один рубль.

— А еще даем деньги «от зубной феи», — улыбаются Роман и Алина.

— Да, она должна мне еще два рубля, — говорит девочка.

— Вот как раз на карточку эти деньги будет проще перечислять, — отвечают родители.



Завершив шопинг в центре города, мы попрощались с Романом, Алиной и Алисой. Впереди у девочки — еще несколько дней беззаботных каникул, а затем начнутся учеба и активная школьная жизнь. Сделать будни интереснее, насыщеннее и комфортнее тысячам школьников по всей стране помогают детская карточка Клуб «Зебра» и Карта учащегося от Беларусбанка. Чтобы узнать о продуктах больше, перейдите на сайт банка или позвоните по короткому номеру 147.


 
 
Вместе с Беларусбанком, детской карточкой Клуб «Зебра» и Картой учащегося мы задались важным для всех семей вопросом: как собрать ребенка в школу, купить всё...
 
﻿
© 2004-2020 21.by
