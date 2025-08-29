Юбка — 39,98 BYN. Закупаемся к школе в ТРЦ, на рынке и в универмаге

— Какие-то товары Алиса может выбрать сама. Например, я присмотрю три вещи, покажу ей, а она уже определится с самой понравившейся. Это и купим, — говорит Алина.

— У Алисы уже тот возраст, когда нужно считаться с ее мнением, — дополняет Роман. — Так, например, было при покупке портфеля в прошлом году. Показали дочке несколько вариантов, а она решила. Кстати, лайфхак. Нам удалось сэкономить на покупке портфеля, так как мы брали его в середине сентября. Удивлялись размеру, там помещается буквально все. Есть специальный крючок для карточки-пропуска, отдел для бутылочки. Спинка жесткая, при этом сам портфель легкий.

— Мне нравится мой рюкзак — разноцветный, с малиновым, на нем лианы и всякая живность, — говорит девочка. — А еще есть отдельный секретный кармашек.

Меряем в магазинах ТРЦ DiaMond city сарафан, блузку, яркую клетчатую юбочку — кажется, всё подходит. С акциями «-50% на отдельные товары» и «5=3» получается выгоднее закупать сразу несколько вещей.

Конечно, Алису увлекает яркая канцелярка, выбираем кисти, краски, пластилин.