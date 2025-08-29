|
Юбка — 39,98 BYN. Закупаемся к школе в ТРЦ, на рынке и в универмаге
Вместе с Беларусбанком, детской карточкой
«Пенал меняем два раза в год»
Алисе восемь лет, скоро исполнится девять. Девочка идет в третий класс, профессионально занимается плаванием, копит на домашний мини-сад с растениями, вместе с родителями ездит в путешествия. Школа ждет девочку с 1 сентября. Сразу уточняем: давали ли родителям список для закупки всего необходимого?
— Да, с планированием покупок нам помогают, — отвечает Алина. — В списке много канцелярских товаров: картон, краски, кисточки, ножнички, пластилин…
«Удалось сэкономить при покупке портфеля, так как брали его в сентябре»
Шопинг начинаем в ТРЦ DiaMond city, что расположен на пересечении улицы Громова и МКАД. В пространстве есть магазины одежды и обуви, игрушек и подарков, батутный парк и другие развлечения для детей разных возрастов. Идем изучать ассортимент kari. Смотрим белые праздничные блузки, юбки и пиджаки.
Уточняем: какой базовый минимум школьной одежды нужен 8-летней девочке?
— Алиса худенькая, брюки на нее выбрать сложновато. Поэтому мы покупаем юбки и сарафаны. Весной и осенью дочка носит их с колготками, зимой на улицу дополнительно поддевает теплые штаны. Обязательный элемент одежды в нашей школе — жилет. И, конечно, несколько блузок на смену. Гольфики, кофты, пиджаки мы не покупаем, так как в школе очень тепло. Получается, что на подготовку к 1 сентября без учета канцтоваров у нас уходит около 800 рублей. На эту сумму покупаем повседневную и спортивную одежду, обувь, рюкзак, пенал, другие мелочи. Не стремимся найти товары подешевле, основное внимание — на качество. В целом у наших брендов очень интересный ассортимент. Есть и модные укороченные фасоны, и классические приталенные, — говорят Роман и Алина.
В середине прошлого учебного года Алиса подросла, родители докупили еще пару блузочек. Шопинг в семье устроен так: папа выделяет и согласовывает бюджет, мама с Алисой ходят и всё выбирают.
— Алина здорово планирует закупки, может заранее присмотреть что-то не в сезон, за месяц-два, чтобы купить выгодно, хорошо разбирается в предложениях на маркетплейсах. Иногда может летом выбрать куртку или свитер — и это будет бюджетно, — дополняет Роман. — Мне кажется, у жены свой стратегический подход. Я бы делал всё в последний момент и наверняка бы переплачивал.
— Какие-то товары Алиса может выбрать сама. Например, я присмотрю три вещи, покажу ей, а она уже определится с самой понравившейся. Это и купим, — говорит Алина.
— У Алисы уже тот возраст, когда нужно считаться с ее мнением, — дополняет Роман. — Так, например, было при покупке портфеля в прошлом году. Показали дочке несколько вариантов, а она решила. Кстати, лайфхак. Нам удалось сэкономить на покупке портфеля, так как мы брали его в середине сентября. Удивлялись размеру, там помещается буквально все. Есть специальный крючок для карточки-пропуска, отдел для бутылочки. Спинка жесткая, при этом сам портфель легкий.
— Мне нравится мой рюкзак — разноцветный, с малиновым, на нем лианы и всякая живность, — говорит девочка. — А еще есть отдельный секретный кармашек.
Меряем в магазинах ТРЦ DiaMond city сарафан, блузку, яркую клетчатую юбочку — кажется, всё подходит. С акциями «-50% на отдельные товары» и «5=3» получается выгоднее закупать сразу несколько вещей.
Конечно, Алису увлекает яркая канцелярка, выбираем кисти, краски, пластилин.
«Оптимальные по цене-качеству вещи нашли в «Детмире»»
На пути к следующему пункту нашего шопинга — школьному рынку возле торгового центра «Кирмаш» — обсуждаем, где учится Алиса. Девочка ходит в Школу талантов в Новой Боровой. Это то самое место с амфитеатром для будущих музыкантов, медиацентром для маленьких блогеров, пространством для демонстраций сферических фильмов, арт-рекреацией, классом кулинарии.
— В прошлом году мы купили дочке вещи этого бренда, весь учебный период она ходила в них без проблем. Также оптимальные по цене-качеству товары нашли в «Детмире». Это и спортивная форма, и летние вещи. Там же можно купить канцтовары, заколки и резинки для волос, всё в одном месте.
Покидая «Кирмаш», не упускаем красочную фотозону.
Кстати, если канцелярские товары родители Алисы могут заказать на маркетплейсах, то обувь стараются покупать офлайн. Так проще примерять, находя те самые, идеально подходящие пары.
— У всех детей разная ширина ступней, разные подъемы. Поэтому мы предпочитаем пройтись и вживую изучить предложения, — говорит Алина. — В плане обуви нам нравятся бренды «Котофей», «Марко» (он чуть доступнее).
Еще одна актуальная покупка для родителей школьников и школьниц — ланчбокс. У Алисы он тоже есть, туда родители могут положить с собой печенье, банан. А дети иногда делятся друг с другом, угощают.
— Во время прогулок дочка может зайти с подружкой в магазин, чтобы купить сладкий напиток, мороженое, сухарики. У некоторых ее подруг уже есть карты. И мы задумываемся о том, чтобы заказать для Алисы собственную банковскую карточку. Иногда она может попросить, например, 5 рублей — а я всегда рассчитываюсь картами, у меня банально нет наличных, я не могу ей их дать. Если у Алины еще может найтись нужная купюра, то у меня нет, — говорит Роман.
— Я считаю, что ребенка нужно с малых лет приучать к финансовой грамотности. Мне нравится идея карты с лимитом. Так мы показываем детям, что деньги — ограниченный ресурс, что они зарабатываются трудом родителей, — делится своим мнением Роман. — Даже не все взрослые умеют контролировать свои расходы, поэтому мы уделяем этому внимание в воспитании.
Кстати, иногда родители поощряют Алису деньгами за выполнение бытовых задач. Например: вынести один пакет мусора и получить один рубль.
— А еще даем деньги «от зубной феи», — улыбаются Роман и Алина.
— Да, она должна мне еще два рубля, — говорит девочка.
— Вот как раз на карточку эти деньги будет проще перечислять, — отвечают родители.
