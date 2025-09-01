«Мы прикипели к этому месту». Как живется в первых микрорайонах независимой Беларуси в Минске

«Когда мы только сюда переехали, вокруг не было практически ничего»

В один из первых домов, которыми когда-то только начинали застраивать Сухарево, заселилась Раиса Иосифовна. Как сама она рассказывает, мера была вынужденная.

- До того, как заселиться сюда, мы жили на Романовской Слободе в старой трехэтажке, построенной еще в дореволюционный период. Там стены были толщиной 120 сантиметров. Но со временем, как там начали жить, у меня начали сильно болеть дети. Сначала у одной дочки стали выпадать волосы, потом – у другой, позже начались обмороки, тошнота. Я отправила их на анализы, а в крови у них обнаружили свинец. Потом старики, которые в соседнем доме жили, сказали, что, возможно, под домом, что-то зарыто, влияющее на состояние. Что делать с ситуацией, я тогда не знала. Мне подсказали обратиться в райисполком города Минска в кабинет по защите матери и дитя. Там принял очень хороший человек, со временем позвонил мне и сказал, что будем получать квартиру в новом районе. Нас из той трехэтажки практически всех переселили в один дом на Сухарево, отказалась только одна соседка – ей предложили вариант в другом микрорайоне. Кстати, этот дом на Романовской Слободе до сих пор стоит, правда, сейчас там находятся офисы, - вспоминает женщина.