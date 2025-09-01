|
«Мы прикипели к этому месту». Как живется в первых микрорайонах независимой Беларуси в Минске
Начало активного освоения земель бывшей деревни Сухарево пришлось на первые годы независимой Беларуси. На территории по теперешним улицам Горецкого, Шаранговича и Лобанка обратили внимание еще в последние годы существования Советского Союза, однако к активному строительству многоэтажек здесь приступили только в начале 1990-х. С годами микрорайоны Сухарево-1, 2 и 3 сильно преобразились. Realt побывал в них и узнал у местных, как изменилась их жизнь с течением времени.
К 1997 году первые микрорайоны Сухарево уже были заметно сформированы, а далее только уплотнялись. Застраивались они типовыми панельками серий М111-90 и М-464.
Девятиэтажки или шестнадцатиэтажки с небольшими кухнями, раздельными санузлами, лоджиями в каждой квартире здесь повсюду. Только немного меняются цвета фасадов и лишь изредка можно увидеть более оригинальные постройки. Например, сразу бросаются в глаза две пятиэтажки красного цвета. Одна из них появилась в 2000-м году по индивидуальным проектам кирпичных жилых домов, а другая была возведена спустя год.
«Когда мы только сюда переехали, вокруг не было практически ничего»
В один из первых домов, которыми когда-то только начинали застраивать Сухарево, заселилась Раиса Иосифовна. Как сама она рассказывает, мера была вынужденная.
- До того, как заселиться сюда, мы жили на Романовской Слободе в старой трехэтажке, построенной еще в дореволюционный период. Там стены были толщиной 120 сантиметров. Но со временем, как там начали жить, у меня начали сильно болеть дети. Сначала у одной дочки стали выпадать волосы, потом – у другой, позже начались обмороки, тошнота. Я отправила их на анализы, а в крови у них обнаружили свинец. Потом старики, которые в соседнем доме жили, сказали, что, возможно, под домом, что-то зарыто, влияющее на состояние. Что делать с ситуацией, я тогда не знала. Мне подсказали обратиться в райисполком города Минска в кабинет по защите матери и дитя. Там принял очень хороший человек, со временем позвонил мне и сказал, что будем получать квартиру в новом районе. Нас из той трехэтажки практически всех переселили в один дом на Сухарево, отказалась только одна соседка – ей предложили вариант в другом микрорайоне. Кстати, этот дом на Романовской Слободе до сих пор стоит, правда, сейчас там находятся офисы, - вспоминает женщина.
Дом, где сейчас живет Раиса Иосифовна, - типичная панелька, построенная в 1994 году. Но, как отмечает сама женщина, в отличие от тех, что строят сегодня, она более теплая, настолько, что зимой приходится открывать окна. Также в ней не слышно то, о чем разговаривают соседи.
- Вообще, когда мы только сюда переехали, здесь вокруг не было практически ничего – ни садиков, ни школ, ни каких-либо магазинов. Стояло два дома, а вокруг только грязь такая, что не пройти. Помню даже, что у нас в местной школе был маленький магазинчик. Один на всех. Так вот я хотела сбегать в него по-быстрому, надела туфли, а они, конечно же, оказались все в глине. Я их оттуда еле достала, принесла домой, помыла, но уже все равно они испортились. Это мне был урок. С тех пор надевала только резиновые сапоги, - говорит местная жительница.
Строительство микрорайона дальше проходило ускоренными темпами. Через год появился первый детский сад, очень быстро возводились панельки-многоэтажки.
- Я не огорчаюсь, что так получилось и пришлось переехать в тогда еще новый микрорайон. Да, здесь в моменте особо ничего не было, но зато сейчас это прекрасное место с отличной инфраструктурой – магазинами, поликлиниками, отличным транспортным сообщением. А еще он хорошо озеленен. Мы и сами с соседями на первых порах устраивали субботники – собирались вместе и высаживали деревья, кустарники, кто-то до сих пор цветы на клумбах возле домов садит. Находится здесь сейчас приятно. Я каждый день гуляю с собачкой и всегда есть, куда сходить, можно выбрать разные маршруты, - замечает Раиса Иосифовна.
Она обращает внимание, что за годы, проведенные на Сухарево, сильно поменялись соседи – квартиры часто перепродают, отдают детям или сдают в аренду.
- Когда мы только заселились, все были друг с другом знакомы. А сейчас все как-то чаще и чаще вижу незнакомые лица. Если честно, даже не с кем что-то обсудить и поговорить. Все живут как-то сами по себе. Я, как старшая по подъезду, часто ругаюсь с соседями, потому что совсем не хотят за собой убирать. Выгуливают собак, и все оставляют на улице. Ну, неужели так трудно взять с собой пакет? Мы же сами потом ходим и вмазываемся во все это. В мусорку возле подъезда понакидают всего подряд, птицы потом это растягивают. Мы специально в подъезде поставили контейнер, чтобы этого избегать, но многим лень пройти два шага и донести до него. Потом винят кого-то. Но в этом не птицы виноваты, а люди, что у них нет культуры чистоты, - подчеркивает женщина.
“Никаких разговоров, шума, криков, музыки мы вообще не слышим”
Семнадцать лет назад Сухарево стало домом и для Илоны. Именно здесь дали слежебную квартиру ее мужу. Вместе с ним в панельку, конечно же, переехала и она.
- Переезд сюда состоялся в 2008 году, и за этот период микрорайон сильно изменился, однозначно в лучшую сторону. Изначально тут вообще все было очень печально. Я в декретный ушла в 2013 году, так с ребенком маленьким до трех лет в окрестностях вообще нечего делать было. Вокруг одни многоэтажки, а вот, чтобы сходить куда-то, вариантов немного. И сейчас, что касается детей, выбор небольшой. Школы, сады, конечно, рядом, но я имею в виду больше какие-то развлечения. Ближайший ТЦ - Green City, но до него еще доехать нужно, - отмечает местная жительница.
При этом в остальном ее инфраструктура полностью устраивает - все необходимое в шаговой доступности. Буквально рядом с домом поликлиники, взрослая и детская, школа и два детских сада.
- Удобно, что отсюда можно доехать, куда угодно. В паре остановок от дома - метро, совсем рядом остановка общественного транспорта, где можно сесть на автобус или троллейбус и в сторону Михалово, и в направлении Каменной Горки. То есть к транспорту вообще никаких вопросов, - обращает внимание Илона.
Только положительные у нее впечатления и от панельки, где они сейчас живут.
- У нас в квартире тепло в любое время года. Зимой даже форточки открываем. А что касается соседей, либо нам с ними очень повезло, либо действительно хорошая застройка дома, но никаких разговоров, шума, криков, музыки мы вообще не слышим. Конечно, когда кто-то делает ремонт, в любом случае этот звук разносится по всему дому. И еще мы слышим лай собак. Получается, если чья-то одна начнет гавкать, то подхватывают и в соседних квартирах. Вот это единственное, что проскальзывает, - замечает она.
До прошлого года в этой панельке был консьерж, но товарищество собственников в итоге приняло решение от него отказаться.
- Причина в том, что не могли найти человека на небольшую зарплату. Поискали, но кандидатов не было. Хотя благодаря консьержу как раз у нас всегда в подъезде чисто и аккуратно было. Сейчас также стараемся поддерживать порядок. На Новый год, например, у нас всегда украшается холл, ставится елка, Дед Мороз и Снегурочка. А еще в нашем доме есть такая особенность, что люди выносят свои старые ковры, мы их застилаем на первом этаже, и практически год ходим по ковровым дорожкам. Через год они обычно заменяются на новые, когда кто-то снова у себя меняет. Кажется, такие мелочи, но они очень приятные, - рассказывает Илона.
Обобщая, она подчеркивает, что Сухарево - это типичный спальный микрорайон, и жилье в нем отлично подойдет семейным парам с детьми и тем, кто хочет размеренного образа жизни, когда все спокойно и уютно.
“Кроме, казалось, нескончаемой стройки, особо ничего здесь не было”
В одной из панелек живет и Максим. Сейчас он в ней один, но около пяти лет назад делил двушку с семьей из четырех человек.
- Мы переехали сюда, когда мне было лет пять, отцу дали квартиру от работы. Тогда район только активно возводился, и, кроме, казалось, нескончаемой стройки, особо ничего здесь не было. Со временем начала появляться вся основная инфраструктура. Прошло чуть больше тридцати лет, а это место вообще не узнать. Кстати, это одна из причин, почему родители переехали жить за город. Им хочется быть ближе к природе, а здесь, хоть и достаточно зеленое место, но этого мало. Сестра моя переехала к мужу в более современный район - Новую Боровую. Ей там очень нравится, а я как-то за столько лет уже прикипел к этому месту. И думаю, что оно отлично подойдет людям, которые ценят спокойствие. К тому же, насколько знаю, тут продают квартиры, достаточно доступные по цене. У меня недавно приобретали знакомые, говорили, что по сравнению с новостройками, здесь очень адекватные цены, - подчеркивает местный житель.
Больше всего мужчина ценит отличную инфраструктуру, а особенно, близкое расположение сквера и лесопарка через дорогу.
- Мне нравится проводить время на свежем воздухе (а здесь он из-за соседства с зелеными зонами такой), бегать по утрам среди деревьев. Этой привычке уже много лет, поэтому близкое нахождение рядом с Медвежино - большой плюс, - замечает он.
Также Максим отмечает, что за последние годы район объективно улучшился. Например, усовершенствовалось транспортное сообщение.
- Сейчас я езжу на своей машине. С этим есть нюансы, потому что по пятницам, а иногда и по утрам, бывают пробки. Плюс проблемы с парковками. Возле домов организованы парковочные места, но на такое количество людей, которое проживает здесь, их катастрофически не хватает. Приходится как-то выходить из ситуации и, если уже не успел, отвозить машину в ближайшие паркинги. Но если говорить про общественный транспорт, то я заметил, насколько лучше стала с ним ситуация. Чаще ходят автобусы и троллейбусы, при необходимости есть и маршрутки, все больше появляется направлений и маршрутов. Это здорово, - отмечает местный житель.
