В ЖК «Вершина» появились квартиры с отделкой от застройщика. Как выглядят и сколько стоят?

Входные группы и лобби в многоэтажках соответствуют всем современным стандартам: панорамное остекление, вход по Face ID, а внутри – высокие потолки и места общего пользования, включая лапомойку для питомцев. В подъездах установлены минимум два лифта. Изюминкой ЖК можно назвать широкие коридоры. Везде разное количество квартир на этаже. Все зависит от дома. Например, во втором - от 2 до 4, а в первом и третьем — от 5 до 9. В коммерческие помещения на первых этажах уже въехали магазин «Соседи» и аптека.

