В ЖК «Вершина» появились квартиры с отделкой от застройщика. Как выглядят и сколько стоят?

02.09.2025 08:03 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

ЖК «Вершина» разрастается на поле площадью в 25 га между станциями метро «Каменная Горка» и «Петровщина». К 2030 году застройщик, подаривший Минску «Комфорт парк» на Тимирязева, планирует построить здесь 8 домов. В прошлом году девелопер сдал две многоэтажки, в начале 2025-го – третий дом. На подходе – четвертый. Там идут отделочные работы. Фишка комплекса в том, что компания строит жилье, не привлекая дольщиков. То есть продажи квартир запускаются после сдачи объекта в эксплуатацию. В этот раз Realt приехал посмотреть на эксперимент застройщика – они впервые предлагают квартиры с чистовой отделкой. 


Жилой комплекс «Вершина» растет в границах улиц Маршала Лосика — Вершинного переулка — Батьки Миная — Мачульского. Осваивает бывшие пахотные земли в 25 га застройщик «СТРОМИНВЕСТ». К 2030 году он планирует завершить проект, сдав восемь домов. 

На фоне пустующего поля современный ЖК выглядит массивно. Вместе дома имеют П-образный вид и образуют кварталы с общей закрытой дворовой территорией. Тут вместились 931 квартира от 42 до 107 квадратов. Напомним, жилье отдают покупателю с черновой отделкой и со свободной планировкой.


Первый дом сдали в апреле 2024 года. Второй появился в октябре. А продажи в третьей многоэтажке начались в январе 2025-го. 


Входные группы и лобби в многоэтажках соответствуют всем современным стандартам: панорамное остекление, вход по Face ID, а внутри – высокие потолки и места общего пользования, включая лапомойку для питомцев. В подъездах установлены минимум два лифта. Изюминкой ЖК можно назвать широкие коридоры. Везде разное количество квартир на этаже. Все зависит от дома. Например, во втором - от 2 до 4, а в первом и третьем — от 5 до 9. В коммерческие помещения на первых этажах уже въехали магазин «Соседи» и аптека.

Выбираете квартиру в новостройке? Тогда вам поможет наш обзор по всем новостройкам Минска и пригорода. Мы собрали в одном месте и понятном виде всю необходимую информацию: от наличия квартир по площадям и ценам, до условий кредитования. А сейчас он стал еще информативнее и полезнее: мы добавили цены реальных сделок по новостройкам от собственников. Наш обзор сэкономит ваше время и поможет сделать максимально рациональный выбор!






Дворовая территория тут закрытая. Большую часть отдали под игровые площадки для детей разных возрастов. Вдоль подъездов сделаны аккуратные клумбы, подрастают деревья, привезенные из немецкого питомника.






Именно в третьем доме застройщик пошел на небольшой эксперимент, а именно — выделил четыре квартиры, сделав там ремонт. Покупателю нужно лишь завезти свои вещи и мебель. 

Жилье площадью 46 квадратных метров превратили в двушки. Между собой они делятся на два типа: с совмещенной кухней-гостиной и зонированной кухней. 

Смотрим первую квартиру. Ремонт девелопер закончил недавно. У входа с одного бока есть место для небольшого шкафа для верхних вещей, с другой стороны располагается совмещенный санузел. 




Ванна – акриловая. Здесь также установлены инсталляция, смесители, змеевик. В ближайшее время строители повесят зеркала. Планировка предполагает углубление под стиральную и сушильную машины. Стены и пол облицованы плиткой российского производства. В квартире уже стоят межкомнатные двери, которые с легкостью поддаются перекраске. 





Интерьер основных зон получился уютным и минималистичным: светлые обои на стенах, плитка на полу в кухне и коридоре, а в гостиной и комнате – ламинат натурального деревянного оттенка. По краям – белый плинтус. Потолки покрасили, чтобы не терять высоту в 2,70 м. 

Естественно, уже продуманы и сценарии света: имеется потолочное освещение, в спальне выведены провода для настенных светильников. Установлены все розетки и выключатели.

В гостиной имеется большое окно, в спальне – окно-дверь с выходом на застекленную лоджию. В изолированной комнате поместится и шкаф. Под него тут есть ниша. 










Идем в квартиру с выделенной кухней. Под нее из общей площади забрали 9 квадратных метров. Таким образом, спальня и гостиная занимают 12 и 13 квадратов соответственно. Санузел везде по 4 метра. 

- Между жилой частью и зоной готовки возведена несплошная стена. Думали над тем, что покупатели захотят впустить в кухню немного естественного света. Быть может, кто-то уменьшит ее высоты до рабочей зоны, - рассказывает Марина Косюхина, менеджер проекта отдела маркетинга и продаж. 

Без отделки такие квартиры продаются по 80 тысяч долларов. Готовые же варианты предлагают за 105 тысяч долларов






- Это наш первый опыт запуска готовых к заселению квартир с отделкой. Мы увидели спрос на простые и понятные решения: универсальная отделка, прозрачная комплектация, быстрый переезд. Если формат будет востребован, расширим линейку — сделаем квартиры с отделкой разного метража уже в четвертом доме, который скоро поступит в продажу. 


Есть ли еще свободные квартиры?

По словам представительницы «Вершины», в трех домах первого квартала еще осталось немного квартир. Можно выбрать жилье, обустроив метры под двушки и трешки. Конечная стоимость зависит от площади, планировки, вида и других факторов. Цена за квадрат стартует от 1350 долларов. 

Застройщик предлагает и разные кредитные программы. Например, кредит от банков-партнеров с процентной ставкой от 5% на срок до 20 лет, лизинг от 9,80% до 20 лет и рассрочка от застройщика до 4-х лет.


Чтобы визуально понять, как будут выглядеть комнаты с ремонтом, можно посмотреть три демонстрационные квартиры. Метраж той, что занимает 65,8 м², застройщик распределил между детской, спальней и кухней-гостиной. Жилье тут обставлено мебелью и техникой. Планировка позволила обустроить кладовую, раздельный санузел, гардеробную и сделать стеллаж для хранения на балконе. В черновой отделке такая евротрешка обойдется в 103 тысячи долларов. 







Интересная реализация планировки квартир в 101,7 метра. В свободной планировке и черновой отделке такое жилье есть первом и третьем домах. Тут дизайнеры увидели три изолированные спальни. В угловой идут два окна. В еще одной посередине стоит перегородка. 

- Таким образом можно разделить зоны. В одной поставить кровать, повесить на стену телевизор, а во второй – рабочий стол, поставить два кресла. Подобные планировки повторили и в четвертом доме. На верхних этажах еще будет дополнительное окно в кухне. Там можно установить раковину или рабочую зону – мечта многих хозяек. Да и вид будет открываться на поле и городскую застройку.



Квартир в 43,9 квадрата – потенциальные евродвушки – в квартале не осталось. Но они также будут в четвертой высотке, которую готовят к сдаче в декабре-январе 2026.  Параллельно строители занимаются 6-м и 7-м домами. Отметим, что вторая часть квартала ЖК будет состоять из четырех домов.


Машиноместа и кладовые – по желанию

Первые этажи частично занимают и кладовые. На всех их не хватит, но и продают помещения по желанию. За один метр нужно будет заплатить 900 долларов. Метраж у кладовых разный – от 2,5 до 4 квадратов. А вот у владельцев квартир на первых этажах кладовые предусмотрены изначально. Вход идет через лоджию.

Приобретение машиноместа тоже не является обязательным, но если хочется, то изначально предлагали два варианта. Первый – места на улице под шлагбаумами, эти варианты уже разобрали (следующая часть поступит в продажу вместе с четвертым домом). Второй – отдельная стоянка в подземном паркинге. В наличии только 12 мест на нижнем уровне. Каждое – 6 тысяч долларов. При этом вокруг квартала хватает бесплатных гостевых стоянок. А с вводом в эксплуатацию каждого дома будут появятся и новые площади для парковки. Кстати, со стороны Мачульского компания построит отдельный паркинг с коммерческими помещениями на первом этаже. 



Между двумя кварталами город готовит площадку под детский сад. Около 8-го дома «Вершины» планируют построить и школу. Конкретных сроков нет, но девелопер уже проложил дорогу и места для высадки детей. Также рядом появится торговый центр.

Сейчас от ЖК на общественном транспорте можно добраться до двух веток метро – «Каменная Горка» и «Петровщина». С 1 сентября должны продлить маршрут 11 автобуса, остановка которого находится неподалеку от новостроек. 







Рядом с «Вершиной» строится развязка, что соединит магистраль с МКАД. Также запланирована дорога между ЖК с микрорайоном Малиновка. 

 
