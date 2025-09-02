|
В ЖК «Вершина» появились квартиры с отделкой от застройщика. Как выглядят и сколько стоят?
ЖК «Вершина» разрастается на поле площадью в 25 га между станциями метро «Каменная Горка» и «Петровщина». К 2030 году застройщик, подаривший Минску «Комфорт парк» на Тимирязева, планирует построить здесь 8 домов. В прошлом году девелопер сдал две многоэтажки, в начале 2025-го – третий дом. На подходе – четвертый. Там идут отделочные работы. Фишка комплекса в том, что компания строит жилье, не привлекая дольщиков. То есть продажи квартир запускаются после сдачи объекта в эксплуатацию. В этот раз Realt приехал посмотреть на эксперимент застройщика – они впервые предлагают квартиры с чистовой отделкой.
Жилой комплекс «Вершина» растет в границах улиц Маршала Лосика — Вершинного переулка — Батьки Миная — Мачульского. Осваивает бывшие пахотные земли в 25 га застройщик «СТРОМИНВЕСТ». К 2030 году он планирует завершить проект, сдав восемь домов.
На фоне пустующего поля современный ЖК выглядит массивно. Вместе дома имеют П-образный вид и образуют кварталы с общей закрытой дворовой территорией. Тут вместились 931 квартира от 42 до 107 квадратов. Напомним, жилье отдают покупателю с черновой отделкой и со свободной планировкой.
Входные группы и лобби в многоэтажках соответствуют всем современным стандартам: панорамное остекление, вход по Face ID, а внутри – высокие потолки и места общего пользования, включая лапомойку для питомцев. В подъездах установлены минимум два лифта. Изюминкой ЖК можно назвать широкие коридоры. Везде разное количество квартир на этаже. Все зависит от дома. Например, во втором - от 2 до 4, а в первом и третьем — от 5 до 9. В коммерческие помещения на первых этажах уже въехали магазин «Соседи» и аптека.
Именно в третьем доме застройщик пошел на небольшой эксперимент, а именно — выделил четыре квартиры, сделав там ремонт. Покупателю нужно лишь завезти свои вещи и мебель.
Жилье площадью 46 квадратных метров превратили в двушки. Между собой они делятся на два типа: с совмещенной кухней-гостиной и зонированной кухней.
Смотрим первую квартиру. Ремонт девелопер закончил недавно. У входа с одного бока есть место для небольшого шкафа для верхних вещей, с другой стороны располагается совмещенный санузел.
Ванна – акриловая. Здесь также установлены инсталляция, смесители, змеевик. В ближайшее время строители повесят зеркала. Планировка предполагает углубление под стиральную и сушильную машины. Стены и пол облицованы плиткой российского производства. В квартире уже стоят межкомнатные двери, которые с легкостью поддаются перекраске.
Интерьер основных зон получился уютным и минималистичным: светлые обои на стенах, плитка на полу в кухне и коридоре, а в гостиной и комнате – ламинат натурального деревянного оттенка. По краям – белый плинтус. Потолки покрасили, чтобы не терять высоту в 2,70 м.
Естественно, уже продуманы и сценарии света: имеется потолочное освещение, в спальне выведены провода для настенных светильников. Установлены все розетки и выключатели.
В гостиной имеется большое окно, в спальне – окно-дверь с выходом на застекленную лоджию. В изолированной комнате поместится и шкаф. Под него тут есть ниша.
Идем в квартиру с выделенной кухней. Под нее из общей площади забрали 9 квадратных метров. Таким образом, спальня и гостиная занимают 12 и 13 квадратов соответственно. Санузел везде по 4 метра.
- Между жилой частью и зоной готовки возведена несплошная стена. Думали над тем, что покупатели захотят впустить в кухню немного естественного света. Быть может, кто-то уменьшит ее высоты до рабочей зоны, - рассказывает Марина Косюхина, менеджер проекта отдела маркетинга и продаж.
Без отделки такие квартиры продаются по 80 тысяч долларов. Готовые же варианты предлагают за 105 тысяч долларов.
- Это наш первый опыт запуска готовых к заселению квартир с отделкой. Мы увидели спрос на простые и понятные решения: универсальная отделка, прозрачная комплектация, быстрый переезд. Если формат будет востребован, расширим линейку — сделаем квартиры с отделкой разного метража уже в четвертом доме, который скоро поступит в продажу.
Есть ли еще свободные квартиры?
По словам представительницы «Вершины», в трех домах первого квартала еще осталось немного квартир. Можно выбрать жилье, обустроив метры под двушки и трешки. Конечная стоимость зависит от площади, планировки, вида и других факторов. Цена за квадрат стартует от 1350 долларов.
Застройщик предлагает и разные кредитные программы. Например, кредит от банков-партнеров с процентной ставкой от 5% на срок до 20 лет, лизинг от 9,80% до 20 лет и рассрочка от застройщика до 4-х лет.
Чтобы визуально понять, как будут выглядеть комнаты с ремонтом, можно посмотреть три демонстрационные квартиры. Метраж той, что занимает 65,8 м², застройщик распределил между детской, спальней и кухней-гостиной. Жилье тут обставлено мебелью и техникой. Планировка позволила обустроить кладовую, раздельный санузел, гардеробную и сделать стеллаж для хранения на балконе. В черновой отделке такая евротрешка обойдется в 103 тысячи долларов.
Интересная реализация планировки квартир в 101,7 метра. В свободной планировке и черновой отделке такое жилье есть первом и третьем домах. Тут дизайнеры увидели три изолированные спальни. В угловой идут два окна. В еще одной посередине стоит перегородка.
- Таким образом можно разделить зоны. В одной поставить кровать, повесить на стену телевизор, а во второй – рабочий стол, поставить два кресла. Подобные планировки повторили и в четвертом доме. На верхних этажах еще будет дополнительное окно в кухне. Там можно установить раковину или рабочую зону – мечта многих хозяек. Да и вид будет открываться на поле и городскую застройку.
Машиноместа и кладовые – по желанию
Первые этажи частично занимают и кладовые. На всех их не хватит, но и продают помещения по желанию. За один метр нужно будет заплатить 900 долларов. Метраж у кладовых разный – от 2,5 до 4 квадратов. А вот у владельцев квартир на первых этажах кладовые предусмотрены изначально. Вход идет через лоджию.
Приобретение машиноместа тоже не является обязательным, но если хочется, то изначально предлагали два варианта. Первый – места на улице под шлагбаумами, эти варианты уже разобрали (следующая часть поступит в продажу вместе с четвертым домом). Второй – отдельная стоянка в подземном паркинге. В наличии только 12 мест на нижнем уровне. Каждое – 6 тысяч долларов. При этом вокруг квартала хватает бесплатных гостевых стоянок. А с вводом в эксплуатацию каждого дома будут появятся и новые площади для парковки. Кстати, со стороны Мачульского компания построит отдельный паркинг с коммерческими помещениями на первом этаже.
Между двумя кварталами город готовит площадку под детский сад. Около 8-го дома «Вершины» планируют построить и школу. Конкретных сроков нет, но девелопер уже проложил дорогу и места для высадки детей. Также рядом появится торговый центр.
Сейчас от ЖК на общественном транспорте можно добраться до двух веток метро – «Каменная Горка» и «Петровщина». С 1 сентября должны продлить маршрут 11 автобуса, остановка которого находится неподалеку от новостроек.
Рядом с «Вершиной» строится развязка, что соединит магистраль с МКАД. Также запланирована дорога между ЖК с микрорайоном Малиновка.
