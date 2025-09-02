﻿ Стройку этого ЖК экстра-класса приостановили. Посмотрели, как он сейчас выглядит. 21.by
Стройку этого ЖК экстра-класса приостановили. Посмотрели, как он сейчас выглядит

02.09.2025 13:09 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Вчера стало известно, что госзастройщик на неопределенный срок приостановил возведение эффектного ЖК «Андреевский» в районе станции метро «Пролетарская». Причина паузы – недостатки проектной документации. Мы решили посмотреть, на каком этапе остановилась стройка, и как сейчас выглядит площадка под ЖК на улице Захарова. Предлагаем посмотреть наш фоторепортаж.


Напомним, что речь идет о бывшей производственной площадке «Минскдрева» – недалеко от станции метро «Пролетарская». Год назад тут снесли 11 старых построек, а затем на месте производственных корпусов стали расти два первых дома нового квартала.


Первая высотка от «Минскстроя» должна состоять из 1 подъезда, 18 этажей и 68 квартир. В ней будет 34 двухкомнатных, 33 трехкомнатных и 1 пятикомнатная квартира. Дом сможет похвастаться сложным силуэтом и необычной скатной крышей. На первом этаже «столбика» разместится ресепшн, лобби, лапомойка и коммерческие помещения. В настоящий момент дом «завис» на уровне 16-ти этажей.




Вторая высотка, расположенная по соседству, будет насчитывать 1 подъезд, 17 этажей и 96 квартир. Тут, в отличие от первого дома, будут и малогабаритные квартиры – в доме запроектировали сразу 64 студии. Также здесь будет 31 двушка и 1 двухуровневая квартира. Стройка второго дома достигла уровня 10-го этажа.


Кстати, на стройке комплекса мы заметили несколько рабочих – так что жилой комплекс не полностью опустел.



Квартиры в жилом комплексе выставляли на продажу партиями. К примеру, в июне тут предлагали однушки и двушки по цене 2210−2300 долларов за квадрат. В настоящий момент вся информация о ценах и количестве проданных квартир с сайта застройщика исчезла.







Завершить первые дома должны были в 2026 году. Весь ЖК «Андреевский» по плану будет состоять из пяти высоток на 30 тысяч квадратов. Новостройки запроектированы со сложными силуэтами и скатными ломаными кровлями.


 
 
