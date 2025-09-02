Стройку этого ЖК экстра-класса приостановили. Посмотрели, как он сейчас выглядит

Вторая высотка, расположенная по соседству, будет насчитывать 1 подъезд, 17 этажей и 96 квартир. Тут, в отличие от первого дома, будут и малогабаритные квартиры – в доме запроектировали сразу 64 студии. Также здесь будет 31 двушка и 1 двухуровневая квартира. Стройка второго дома достигла уровня 10-го этажа.