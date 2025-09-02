|
Стройку этого ЖК экстра-класса приостановили. Посмотрели, как он сейчас выглядит
02.09.2025
Источник материала: realt.by
Вчера стало известно, что госзастройщик на неопределенный срок
Первая высотка от «Минскстроя» должна состоять из 1 подъезда, 18 этажей и 68 квартир. В ней будет 34 двухкомнатных, 33 трехкомнатных и 1 пятикомнатная квартира. Дом сможет похвастаться сложным силуэтом и необычной скатной крышей. На первом этаже «столбика» разместится ресепшн, лобби, лапомойка и коммерческие помещения. В настоящий момент дом «завис» на уровне 16-ти этажей.
Вторая высотка, расположенная по соседству, будет насчитывать 1 подъезд, 17 этажей и 96 квартир. Тут, в отличие от первого дома, будут и малогабаритные квартиры – в доме запроектировали сразу 64 студии. Также здесь будет 31 двушка и 1 двухуровневая квартира. Стройка второго дома достигла уровня 10-го этажа.
Квартиры в жилом комплексе выставляли на продажу партиями.
