Дачи с удобствами, как в квартире. Нашли в 5 км от Минска дома для постоянной жизни

19.09.2025 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
«5 километров от Минска, рядом лес и Минское море» – такое начало объявления о продаже загородного жилья обычно означает одно: цена будет космической. Но сегодня мы поставили задачу найти загородный дом у МКАД с более скромным бюджетом – за 70-90 тысяч долларов. Вы удивитесь, но такие варианты еще существуют – за эти деньги можно купить дома до 130 квадратов с отделкой и всеми городскими удобствами. Показываем, что мы нашли.


Интриговать не будем – речь пойдет о домах в садовых товариществах. Но это особенные СТ и выгодно отличаются от всех остальных.

СТ «Политехник БНТУ» и СТ «Армеец-1» – соседи, находятся в лесном массиве между Заценью и Цнянкой. До Минского моря – 4  километра, до МКАД – 5 километров. То есть понятно, что дорога даже до центра Минска займет минут 20. Особенность этих СТ в том, что застраивались они типовыми блокированными домами – сейчас такие называются таунхаусы.



Строились дома из кирпичей, крыши плоские. Заметно, что многие владельцы уже вложились в модернизацию – утеплялись фасады, менялись окна, стеклились балконы, перекрывались крыши, появлялись дополнительные пристройки.

Изначально коттеджи рассчитывались на 4-6 семей. Правда, с течением времени квартиры в домах выкупались, перестраивались и теперь есть дома, в которых живет 1 или 2 семьи. Придомовые участки, кстати, тоже получились разными. Кому-то досталось 7−8 соток, кому-то 14, а кому-то и 4. 

Дачи выгодно отличаются от классических тем, что они обеспечены всеми современными инженерными сетями: газ, центральные вода (круглогодичная) и канализация, интернет, телефон. И именно поэтому многие семьи живут здесь круглый год. 





Теперь о самом важном – что и за сколько здесь продается? На данный момент в СТ «Политехник БНТУ» и «Армеец-1» мы нашли на Realt четыре варианта и о каждом сейчас подробно расскажем.







Самая дорогая квартира в дачном доме стоит 89 000 долларов. По сути, это трехуровневый загородный дом общей площадью 134,6 м2 с гаражом. Он кирпичный, с окнами ПВХ, цоколь облицован керамической плиткой. 







На первом жилом этаже находим гостиную с камином, кухню, раздельный санузел, жилую комнату. На втором – две спальни и застекленную террасу.











В цоколе находятся гараж с кладовкой и подвал. Отопление газовое, водопровод и канализация – центральные.







Квартира-дача в соседнем доме меньше по площади – 101 м2. Фасад уже утеплен и оштукатурен, окна первого этажа – ПВХ, на втором – деревянные.



Внутри 5 жилых комнат, 2 санузла, кухня, подвал. Отопление газовое, водопровод и канализация – центральные.







Участок 7 соток с садом. За этот вариант просят 70 000 долларов.



В соседнем СТ «Армеец-1», застроен похожими дачами-таунхаусами. Дом на 79,2 м2 с участком 6,4 сотки здесь стоит 79 000 долларов. Внутри выполнена чистовая отделка.





Подведены все коммуникации: водоснабжение и канализация - центральные, газовое отопление (установлен котел), электричество 220В.



На первом этаже находятся гостиная с камином, кухня, раздельный санузел с ванной комнатой, коридор и веранда. На втором этаже расположились две раздельные комнаты.

На участке растет ухоженный сад с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками.


Самый дешевый вариант больше всего напоминает дачный дом – внутри он практически весь обшит вагонкой. Окна деревянные. Участок – 4 сотки.





На первом этаже находятся гостиная с камином, санузел, кухня, спальня. На втором – одна большая комната с балконом. Водопровод и канализация подведены, воду греет газовая колонка. А вот отапливается дом только камином. Впрочем, газ подведен на участок, можно рассчитывать и на газовое отопление. Стоит сказать, что этот вариант для круглогодичной жизни подходит, но только с условием проведения в нем современного ремонта. Зато стоит он 41 000 долларов и вместе с модернизацией он как раз впишется в наш бюджет.

