Дачи с удобствами, как в квартире. Нашли в 5 км от Минска дома для постоянной жизни
«5 километров от Минска, рядом лес и Минское море» – такое начало объявления о продаже загородного жилья обычно означает одно: цена будет космической. Но сегодня мы поставили задачу найти загородный дом у МКАД с более скромным бюджетом – за 70-90 тысяч долларов. Вы удивитесь, но такие варианты еще существуют – за эти деньги можно купить дома до 130 квадратов с отделкой и всеми городскими удобствами. Показываем, что мы нашли.
Интриговать не будем – речь пойдет о домах в садовых товариществах. Но это особенные СТ и выгодно отличаются от всех остальных.
СТ «Политехник БНТУ» и СТ «Армеец-1» – соседи, находятся в лесном массиве между Заценью и Цнянкой. До Минского моря – 4 километра, до МКАД – 5 километров. То есть понятно, что дорога даже до центра Минска займет минут 20. Особенность этих СТ в том, что застраивались они типовыми блокированными домами – сейчас такие называются таунхаусы.
Изначально коттеджи рассчитывались на 4-6 семей. Правда, с течением времени квартиры в домах выкупались, перестраивались и теперь есть дома, в которых живет 1 или 2 семьи. Придомовые участки, кстати, тоже получились разными. Кому-то досталось 7−8 соток, кому-то 14, а кому-то и 4.
Дачи выгодно отличаются от классических тем, что они обеспечены всеми современными инженерными сетями: газ, центральные вода (круглогодичная) и канализация, интернет, телефон. И именно поэтому многие семьи живут здесь круглый год.
Самая дорогая квартира в дачном доме стоит 89 000 долларов. По сути, это трехуровневый
Участок 7 соток с садом. За этот вариант
В соседнем СТ «Армеец-1», застроен похожими дачами-таунхаусами.
Самый дешевый вариант больше всего
На первом этаже находятся гостиная с камином, санузел, кухня, спальня. На втором – одна большая комната с балконом. Водопровод и канализация подведены, воду греет газовая колонка. А вот отапливается дом только камином. Впрочем, газ подведен на участок, можно рассчитывать и на газовое отопление. Стоит сказать, что этот вариант для круглогодичной жизни подходит, но только с условием проведения в нем современного ремонта. Зато стоит он 41 000 долларов и вместе с модернизацией он как раз впишется в наш бюджет.
