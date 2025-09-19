Дачи с удобствами, как в квартире. Нашли в 5 км от Минска дома для постоянной жизни

Строились дома из кирпичей, крыши плоские. Заметно, что многие владельцы уже вложились в модернизацию – утеплялись фасады, менялись окна, стеклились балконы, перекрывались крыши, появлялись дополнительные пристройки.

Изначально коттеджи рассчитывались на 4-6 семей. Правда, с течением времени квартиры в домах выкупались, перестраивались и теперь есть дома, в которых живет 1 или 2 семьи. Придомовые участки, кстати, тоже получились разными. Кому-то досталось 7−8 соток, кому-то 14, а кому-то и 4.

Дачи выгодно отличаются от классических тем, что они обеспечены всеми современными инженерными сетями: газ, центральные вода (круглогодичная) и канализация, интернет, телефон. И именно поэтому многие семьи живут здесь круглый год.