Дома тут не хуже популярной элитки в центре, а стоят дешевле. Гуляем по «неочевидно хорошим» районам Минска

22.09.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

У всех, кто ищет квартиру в столице, на слуху такие популярные жилые комплексы как Минск-Мир, Северный берег, Левада, Новая Боровая и другие. Но в нашем городе есть и прекрасные жилые массивы, которые не так известны, но не менее хороши. Эти «секретные» ЖК могут похвастаться хорошими локациями, развитой инфраструктурой, отсутствием проблем с парковками и местами в детских садах. Вместе с Банком БелВЭБ, снизившим ставку по кредиту на недвижимость до 17,9% годовыхмы решили поговорить о неочевидно хороших кварталах Минска. Нашим гидом выступит риэлтер Олег Муравский – специалист с 10 летним опытом работы в агентстве недвижимости «Эксперт».


– Олег, для начала определимся, что такое «хороший микрорайон»? Что обычно подразумевают люди, когда ищут жилье в «хорошем месте»?

– Начну с того, что все покупатели недвижимости условно делятся на две категории:  те, у кого уже есть жилье в Минске, и те, у которых жилья еще нет (чаще всего – приезжие). У двух этих категорий будут совершенно разные запросы. Так, для того, кто живет в Минске, хороший район – это тот, что расположен недалеко от центра, с развитой инфраструктурой, с метро, с хорошим окружением. Причем, там не обязательно должны быть свежие многоэтажки. Это могут быть как новые дома, так и сталинки 50-х годов. Люди же, которые живут не в Минске, в первую очередь, рассматривают именно новостройки. Их скорее будет интересовать Новая Боровая, Минск-Мир, кварталы на Грушевке, ЖК «Вершина» и другие раскрученные локации. Для них не так важно, как там с инфраструктурой и как туда ходит транспорт. Важно, что это – известные столичные комплексы.


– А какие минские кварталы также можно назвать хорошими, но не столь популярными? Есть какие-то секретные места?

– Я как специалист, который 10 лет продает недвижимость в Минске, отмечу, что в столице действительно есть недооцененные микрорайоны.

К примеру, среди таких – квартал жилых домов на проспекте Победителей возле стелы. Это – желтые кирпичные многоэтажки, построенные в 80-х годах. В этих домах – толстые стены, интересные планировки из-за возможности объединения кухни с жилой комнатой, небольшое количество квартир на этаже. В Советском Союзе эти дома назывались «машеровскими» и считались одними из лучших в Минске. В те годы там жила вся столичная элита. Уже потом в нулевых годах контингент изменился, причем не в лучшую сторону, но сегодня состав жильцов опять обновляется. Сами дома проходят через ремонты, вокруг строятся элитные жилые комплексы, появляется еще больше инфраструктуры.


Вы еще только присматриваетесь к различным районам Минска или уже определились, где хотите жить? В любом случае не откладывайте решение квартирного вопроса. Заручайтесь кредитной поддержкой Банка БелВЭБ:

  • ставка 17,9% годовых;
  • финансирование до 90% стоимости объекта;
  • срок до 20 лет;
  • никаких штрафов за досрочное погашение.

Подробности вы найдете на сайте Банка БелВЭБ. Кроме того, в Банке БелВЭБ можно открыть эскроу-счет, где ваши деньги будут в безопасности на всех этапах сделки.

Еще одна локация, которую я бы назвал в числе «неочевидно хороших районов» – это Осмоловка. Конечно, этот микрорайон хорошо известен минчанам своей атмосферой, но как место для жизни его мало кто рассматривает. А ведь это – малоэтажное жилье с идеальной звукоизоляцией. Да, кто-то скажет, мол, старый жилой фонд. Но надо понимать, что дома здесь уже прошли через капремонты, внутри заменена вся электрика и сантехника, большинство квартир имеет современную отделку, а въезд в район осуществляется через шлагбаум.


Тут есть дома на 4, на 6, на 8 квартир, а не на 300, как в популярных новостройках. Я знаю, что в некоторых домах хозяева скинулись на ремонт и благоустроили подъезды. А в жилье на втором этаже есть возможность оборудовать под себя мансардный этаж. Конечно, такую планировку придется согласовывать, но всё это решаемо.


Плюсы домов в Осмоловке – стены от полуметра до метра, трехметровые потолки, хорошие соседи. К тому же рядом – известные гимназии, школы, лицеи. И в классах тут не по 30-40 человек, а всего по 15-20. Вокруг квартала – тоже все прекрасно: парки, скверы, набережная реки Свислочь.


Следующая наша локация – это жилой комплекс «Престижино». Этот ЖК из шести домов по литовскому проекту начинали строить в 2013 году, а закончили в 2018-м. По инфраструктуре этот квартал превосходит «Фарфоровый» и, как мне кажется, даже «Депо». Дома здесь возводились из красного кирпича, что большая редкость, в квартирах – трехметровые потолки.


Двор тут – по-настоящему закрытая территория, без посторонних. И самое главное, внутри комплекса вообще нет шума, хотя вокруг находятся сразу три оживленных улицы. Секрет в том, что комплекс удачно окружен старой застройкой. Рядом находятся Комаровский рынок, школы, гимназии, детские сады, многочисленные кружки. По соседству расположен и завод «Горизонт», который практически полностью сдается под коммерческие объекты. Там и фитнес, и бокс, и танцы, и всё, что пожелаешь есть.



К числу недооцененных я бы отнес и квартал в районе улиц Чернышевского, Якуба Коласа и Калининградского переулка. Здесь в 2000-х годах было построено около 10 домов, как премиального сегмента с подземным паркингом, охраной и консьержами, так и обычных каркасников, но с хорошей звукоизоляцией и высокими потолками.



Когда-то здесь располагались послевоенные двухэтажки, их отправили под снос и возвели жилье современного уровня. Получилась целая линия современных домов в тихом месте, но недалеко от проспекта Независимости и метро. Рядом – школы, садики, зеленые дворы. И главное, что нет этой перенаселенности, как в других районах Минска.


Не откладывайте выбор и покупку квартиры мечты в том районе, что приглянулся вам. Живите здесь и сейчас: Банк БелВЭБ поможет в достижении цели. Кредит от Банка можно получить как на покупку новостройки, так и для приобретения вторичного жилья. С помощью банковского кредита можно оплатить до 90 % стоимости объекта недвижимости. Так, если вы выбрали квартиру стоимостью 80 тысяч долларов в эквиваленте, для покупки и переезда на руках достаточно будет иметь 8 тысяч долларов. Подробнее — на сайте и в офисах Банка БелВЭБ.

– Какие из перечисленных вами комплексов подойдут семьям с детьми, молодежи?

—Молодежи я бы вообще советовал выбирать Новую Боровую – низкоэтажная застройка, новая инфраструктура, есть лесопарковые зоны, много общественных пространств, кафешек и всего остального. Если же хочется урбанистической атмосферы, высоток и головокружительных видов, то это Минск-Мир. Правда, по уровню озелененных территорий и благоустройства он пока проигрывает. Что касается семей с детьми, то я бы рекомендовал рассматривать более обжитые кварталы. Всё, что я перечислял ранее (и проспект Победителей, и «Престижино», и Осмоловка, и Чернышевского), отлично подойдет для семей. 


– Поговорим о стоимости жилья в тех самых «неочевидно хороших» локациях. Насколько это дорого?

– Найти дешевые квартиры в «Престижино» точно не удастся, это – не бюджетное жилье. При этом, если сравнивать комплекс с «Депо», то цена в «Престижино» будет в 2-3 ниже при сравнимом качестве жизни. Что касается Осмоловки, то 70% квартир там уже сменили собственников. Впрочем, и там можно найти квартиры с ремонтом из 90-2000-х. Чаще всего предлагают такие квартиры уехавшие за границу наследники прежних хозяев. В желтых кирпичных домах возле Стелы также порой попадаются интересные варианты по приемлемой стоимости. 


Если говорить о районе Чернышевского, то там периодически встречаются любопытные квартиры и в старом, и в новом фонде. Более того – там еще есть жилье без отделки в домах, которые построили 15 лет назад. Продаются такие квартиры-«консервы», кстати, по цене обычных минских новостроек. Только за эти деньги вы получите квартиру в обжитом районе, в премиальном доме с подземным паркингом, охраной и видеонаблюдением. В любом случае, выбирая квартиру, не спешите – рассмотрите разные варианты, побывайте в разных локациях, обратите внимание на уже давно сданные жилые комплексы. Порой в них можно найти гораздо более интересное жилье, чем в раскрученных ЖК!


Все комплексы и кварталы, о которых мы говорили, отмечены на этой карте:


 
