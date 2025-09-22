Дома тут не хуже популярной элитки в центре, а стоят дешевле. Гуляем по «неочевидно хорошим» районам Минска

– Олег, для начала определимся, что такое «хороший микрорайон»? Что обычно подразумевают люди, когда ищут жилье в «хорошем месте»?

– Начну с того, что все покупатели недвижимости условно делятся на две категории: те, у кого уже есть жилье в Минске, и те, у которых жилья еще нет (чаще всего – приезжие). У двух этих категорий будут совершенно разные запросы. Так, для того, кто живет в Минске, хороший район – это тот, что расположен недалеко от центра, с развитой инфраструктурой, с метро, с хорошим окружением. Причем, там не обязательно должны быть свежие многоэтажки. Это могут быть как новые дома, так и сталинки 50-х годов. Люди же, которые живут не в Минске, в первую очередь, рассматривают именно новостройки. Их скорее будет интересовать Новая Боровая, Минск-Мир, кварталы на Грушевке, ЖК «Вершина» и другие раскрученные локации. Для них не так важно, как там с инфраструктурой и как туда ходит транспорт. Важно, что это – известные столичные комплексы.