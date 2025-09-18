«Метро изменило нашу жизнь». Узнали, как живется в панельках за Минск-Миром

|
Активная застройка в районе улицы Серова началась с конца 1970-х годов. Тогда по соседству со старыми двухэтажками стали расти типичные многоэтажки-панельки. Со временем на небольшой территории между рекой Лошицей, промышленной зоной и рабочим поселком 10-го кирпичного завода появилось три микрорайона. Realt побывал в тех, что находятся за Минск-Миром, и узнал у местных, как им живется.
Крупный микрорайон Серова-1 занял северную половину территории. Он был возведен на месте поселка Труд. В основном, здесь появились изогнутые под разными углами панельки серии М-335-БК. Это проект с квартирами чешской планировки, где изолированы комнаты и есть эркеры. Серова-3, наоборот, самый небольшой из трех микрорайонов. Если посмотреть по карте, то на его территории размещено пять двухсекционных девятиэтажек, а также Лукинский храм, колледж искусств, несколько крупных магазинов. В конце прошлого года жителей этих спальников ждал приятный подарок. Именно здесь была открыта станция метро Неморшанский сад на Зеленолужской линии.
Также рядом с рекой Лошица и микрорайоном Серова-1, на месте старого футбольного стадиона, находится тематическая зона отдыха “Долина сказок”. Здесь можно увидеть скульптуры сказочных героев, которые выполнены из дерева и других природных материалов и посвящены белорусскому фольклору, а еще тут установлены стенды, изучив которые, можно узнать легенды и мифы об этих персонажах. Для детей есть игровая площадка, а зимой для них появляются специальные трассы для катания на тюбингах. Интересно, что этот проект реализовывался при активном участии местных жителей и теперь доступен для каждого.
«Я отсюда никогда никуда не хотела переехать, даже не задумывалась об этом»
Местная жительница Татьяна переехала в один из микрорайонов на Серова в 1982 году. За десять лет до этого они с мужем стали на очередь, все это время ждали, когда смогут заселиться в собственное жилье, и этот момент настал. Квартиру дали в новом доме, который только был сдан в эксплуатацию.
- У нас - типичная панелька. Если есть какой-то шум у соседей, мы его отлично слышим, но это не какая-то уникальная ситуация. Когда мы сюда заселялись, в микрорайоне уже были построены какие-то общежития, панельки, но, конечно, не в таком количестве, как сейчас. За это время район очень сильно расширился, и уже стал таким полноценным спальником со своими школами, детскими садами, поликлиниками и аптеками. Инфраструктура неплохая, но, как по мне, не хватает магазинов с промышленными товарами. Если что-то такое надо, приходится ехать в центр. Это единственное неудобство. Но в общем все устраивает. Десять лет назад в нашем доме был сделан капитальный ремонт, во время которого поставили евроокна, поменяли полностью сантехнику, утеплили его.
Обращает внимание Татьяна и на то, что недавно совсем рядом с ними открыли метро. «Оно появилось, и можно сказать, что с этим фактом изменилась наша жизнь. Конечно же, все мы ощутили, что стало намного проще и удобнее добираться до нужных точек в городе. У нас и раньше наземный общественный транспорт ходил хорошо, но сейчас некоторые автобусы и троллейбусы поснимали с маршрута. Означает ли лично для меня это какие-то неудобства? Вообще, нет. Я на пенсии и не могу сказать, что прям каждый день куда-то езжу, но, когда нужно, сажусь на метро и прямиком до необходимой точки. На нем практически до любого нужного места можно добраться, причем быстро. Поэтому то, что оно у нас здесь открылось, - большой плюс», - рассказывает она.
Местная жительница отмечает, что в микрорайоне есть много вариантов, куда можно сходить погулять.
- Недалеко от нашего дома есть скверик, его так облагородили в последние годы, что сходить туда на прогулку одно удовольствие. Мы вот с мужем каждый день выходим гулять. Если погода хорошая, то бывает и утром, и вечером туда заходим. В любом случае, это приятно побывать на свежем воздухе. Недалеко еще и парк есть. Когда хочется подальше куда-то пройтись, то можно туда. Честно говоря, я отсюда никогда никуда не хотела переехать, даже не задумывалась об этом. А зачем? Мне здесь все нравится. Дочь у меня, например, перебралась на проспект Победителей, сын живет в Ждановичах. Когда к ним приезжаю, сразу душа тянется домой. Так сильно привыкла к этому месту, что даже не возникало мысли, что живу где-то не здесь, - заключает Татьяна.
«Раньше здесь проходили масштабные сезонные рынки, сейчас они стали поменьше»
Долгое время на Серова живет и Галина Владимировна. В один из микрорайонов она с семьей переехала около сорока лет назад. До этого в Минск они с мужем приехали из деревни, долгое время работали и жили в общежитии, потом, как и Татьяна, стали на очередь, и спустя годы получили здесь квартиру в одной из панелек.
- В тот период здесь особо не было так все застроено, с годами все больше и больше многоэтажек начало появляться. Так, мы вот тоже почти тридцать лет назад переехали в более новый дом. У нас появились дети, поэтому нужно было больше пространства для них. Поговорили с мужем, решили продать нашу однушку и приобрести двухкомнатную. Благо, за время жизни в Минске удалось что-то скопить. Еще нам понравилось, что в этом районе много зелени, да и о других в тот период мы особо ничего не знали. Не задумывались, что можно переехать вообще в другой конец города. В итоге переселились в дом, который строился совсем недалеко от предыдущего. Так и живем в нем до сих пор.
Местная жительница поделилась, что их многоэтажка - четырнадцатиэтажная. В некоторых подъездах есть кладовки для жителей первых этажей, а также основной и дополнительный входы. «Вообще, дом у нас сам по себе тихий, соседей особо не слышим. Бывают, конечно, ситуации, но в основном все спокойно. У меня больше вопросов к уборке подъездов, хочется, чтобы их чаще чистили, а так, моют, может быть, раз в месяц. Раньше очень хорошо с соседями общались, примерно знали, кто живет. А сейчас многое поменялось. Кто-то детям отдал свое жилье, а кто-то продал, все больше молодежи становится. И это неплохо, но вот какие-то общие вопросы становится труднее решать, потому что не особо жители знают друг друга», - отмечает Галина Владимировна.
Женщина говорит, что ей самой жизнь на Серова очень нравится - она уже привыкла к местности и уезжать никуда не хочет.
- Раньше просто не задумывалась о том, чтобы резко поменять микрорайон на другой. Не до этого было. Да и в принципе все устраивало и устраивает до сих пор. Дочь моя, наоборот, говорит, что ей здесь не хватает инфраструктуры, нет нормальных хозяйственных магазинов, кафе или места, где можно выпить кофе. Ей это важно, поэтому переехала в Минск-Мир. Вроде и близко к нам, но там инфраструктура получше. Мне же вот эти мелочи с кофейнями не важны. Я, например, люблю, что здесь, недалеко от Гиппо, часто устраивают сезонные рыночки, где можно купить свежие фрукты и овощи. Раньше они, конечно, были масштабнее, а сейчас вот такие маленькие случаются. Но все равно это очень удобно. И для меня важнее.
Местная жительница подчеркивает, что покупку квартиры в этом микрорайоне нужно рассматривать тем, кто любит более спокойную обстановку, семейным парам с детьми. “Здесь у нас много зелени, свежий воздух, детям полезно. Плюс совсем рядом с домами школы и сады, для родителей это очень удобно”, - обратила она внимание.
«Если менять локацию, то только на частный дом, чтобы еще ближе быть к природе»
В квартиру к родителям мужа в доме, который ближе всего находится к зоне отдыха Долина сказок, в 2010-м году переехала Евгения. Она отмечает, что даже за пятнадцать лет ее жизни здесь микрорайон очень сильно изменился.
- Мой муж тут живет с самого детства, его родители переселились сюда вообще в начале 1980-х. Мы относительно недавно обсуждали, что за это время тут так сильно все поменялось. Из недавнего - это, конечно же, появление метро. У нас хоть и есть автомобиль, но иногда бывают ситуации, когда проще доехать на общественном транспорте. С удовольствием пользуемся этой возможностью.
Также девушка обращает внимание, что со временем стала более развитой инфраструктура. «Школы и сады здесь давно, поэтому для семей с детьми проблем никогда не было в этом плане. А вот количество продуктовых значительно увеличилось за этот период, что не может не радовать. Появились и большие магазины типа Гиппо, где можно купить все необходимое. В этом плане стало проще, однако не хватает большого торгового центра. Сейчас на Аэродромной появился Авиа Молл, но там пока не так много магазинов, да и нам до него одна остановка на метро. Не так, что совсем близко», - говорит Евгения.
В их семье есть небольшая собачка, поэтому девушка также замечает, что с домашними питомцами на Серова очень удобно жить. “Далеко на прогулки нам ходить не надо, выходим из дома, спускаемся на стадионы, где все вокруг - зеленая зона, и там вот можно спокойно выгулять своего пушистика. Мне нравится, что много зелени, река недалеко. О переезде мы не задумывались. Если менять эту локацию, то только на частный дом, чтобы еще ближе быть к природе”, - рассказывает она.
«Связь и взаимодействие с природой тут сильно ощущаются»
Несколько лет в соседнем от Евгении доме прожила Анна, снимая здесь квартиру. Она отметила, что ей здесь нравится транспортное сообщение и возможность жить близко к природной зоне.
- Что касается транспорта, то сюда можно добраться за десять минут на электричке от вокзала. Также есть маршрутки, автобусы, а теперь еще и метро. Каждый может выбрать для себя наиболее подходящий транспорт. Плюс такое транспортное сообщение значительно упрощает жизнь и логистику перемещений. К тому же, есть много мест, где можно прогуляться среди зелени. Кстати, здесь местные облагораживают парк, а еще рядом есть река. Так что связь и взаимодействие с природой тут сильно ощущаются. И это огромный плюс, потому что в центре или даже ближайшем Минск-Мире природа, деревья и зелень практически отсутствуют, - рассказывает она.
Девушка подчеркивает, что в микрорайоне не хватает заведений, где можно отдохнуть и посидеть за кофе, но ситуацию спасает соседство с Минск-Миром - там много модных кафе и торговый центр. «Кстати, слышала, что также планируется строительство ТЦ в непосредственной близости к нашему микрорайону. Не знаю, когда эти планы осуществятся, но разговоры есть. Хотя тут и без того хватает магазинчиков», - подчеркивает Анна.
Местная жительница обращает внимание, что в принципе про Серова ничего плохого сказать не может, но иногда, особенно в осенне-зимний период, ощущает, что атмосфера здесь гнетущая. «Наверное, это неудивительно, ведь в целом город становится мрачным, особо нет зелени. К тому же, вокруг серые панельки, но периодически ловлю себя на такой мысли. Это не критичный фактор, однако как будто хочется больше красок зимой», - замечает она.
Что здесь продается?
В этих микрорайонах в базе Realt выставлено на продажу не так много предложений – всего 6 квартир. При этом их стоимость приемлемая и варьируется от 63 до 105 тысяч долларов.
