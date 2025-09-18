«Метро изменило нашу жизнь». Узнали, как живется в панельках за Минск-Миром

«Я отсюда никогда никуда не хотела переехать, даже не задумывалась об этом»

Местная жительница Татьяна переехала в один из микрорайонов на Серова в 1982 году. За десять лет до этого они с мужем стали на очередь, все это время ждали, когда смогут заселиться в собственное жилье, и этот момент настал. Квартиру дали в новом доме, который только был сдан в эксплуатацию.

- У нас - типичная панелька. Если есть какой-то шум у соседей, мы его отлично слышим, но это не какая-то уникальная ситуация. Когда мы сюда заселялись, в микрорайоне уже были построены какие-то общежития, панельки, но, конечно, не в таком количестве, как сейчас. За это время район очень сильно расширился, и уже стал таким полноценным спальником со своими школами, детскими садами, поликлиниками и аптеками. Инфраструктура неплохая, но, как по мне, не хватает магазинов с промышленными товарами. Если что-то такое надо, приходится ехать в центр. Это единственное неудобство. Но в общем все устраивает. Десять лет назад в нашем доме был сделан капитальный ремонт, во время которого поставили евроокна, поменяли полностью сантехнику, утеплили его.