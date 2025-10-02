|
«Здесь витает дух уютной провинции». Как живется в панельном айти-городке рядом с ПВТ
Жилой комплекс “Клевер парк”, который находится на территории Парка высоких технологий и рядом с Музеем валунов, изначально заявлялся как городок айти-специалистов. Он должен был объединять несколько жилых домов, торговый центр и два офисных здания. Спустя годы на территории ЖК начали появляться и другие объекты инфраструктуры. Realt пообщался с местными жителями и узнал у них, как сильно изменился комплекс и что нового здесь можно увидеть сегодня.
Айти-городок, расположенный в одном из самых экологически чистых и зеленых районов Минска, строился инвестиционной компанией “Свитланд Девелопмент Лимитед”. Его дома сегодня окружены лесом и красивыми парками. А во дворе совсем недавно появился “Уютный уголок”. Участок с живописным прудом, зелеными зонами и местами для отдыха. Истинный рай для любителей уединения и спокойствия.
В панельках построены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры метражом 45, 68 и 85 квадратов соответственно. Квадратные комнаты, просторная кухня, выделенная прихожая и раздельный санузел - все, что свойственно стандартным панелькам. Однако для этих домов также характерны улучшенная входная группа, наличие колясочных, видеонаблюдения, стойки консьержа.
“Когда дети подрастают, приходится искать среднюю школу где-то в близлежащих районах”
Анна и ее семья переехали в панельку комплекса в 2015 году. В 2014-м дом сдали в эксплуатацию. Сразу же после ремонта молодые люди заселились в квартиру.
- Панельки у нас классические, из этого уже понятно, мы нормально слышим то, что происходит в квартирах рядом. Вот даже вчера соседи ходили, что-то хлопали шкафчиками. У нас в комнате это прям хорошо было слышно. Если у кого-то будет громко работать телевизор, тоже создается впечатление, что как будто это у нас происходит, - замечает девушка.
Она рассказала, что изначально в домах не были предусмотрены какие-то дополнительные, нестандартные условия для жильцов, однако своими силами во дворе они установили велопарковки.
- Это было словесно согласовано с администрацией района, потому что по сути территория принадлежит не ЖСПК, а городу. Но при этом парковки примыкают прямо к дому. Нам тогда сказали, что если вдруг что-то произойдет и потребуют их снести, то придется избавиться. Мы коллективным решением пошли на такие условия. Это было практически сразу же после нашего заселения, и вот за столько лет ничего не изменилось, все спокойно, - вспоминает местная жительница.
- Чего действительно не хватает по инфраструктуре, это обычной школы. Рядом с нами работает детский сад-начальная школа, все в одном здании, но как бы в разных корпусах. Когда ребенок маленький, это очень удобно. Интересно, что это учреждение не только для местных, а подать сюда документы может любой житель города. Вот у меня знакомой сын раньше был тут в саду, а в этом году ребенка отдали в школу здесь. Но они столкнулись с тем, что нужно было звонить в определенные день и часы, чтобы стать на очередь и попасть к директору или завучу на встречу. Когда же дети подрастают, приходится искать среднюю школу где-то в близлежащих районах. Но, кстати, лично у нас с этим проблем не возникло, - делится девушка.
Также, по словам Анны, в окрестностях нет поликлиники, а все местные жители обслуживаются в Уручье. И то медучреждение пока закрылось на ремонт, и приходится ездить еще дальше.
- Что касается магазинов и аптек, то недалеко от дома есть небольшой торговый центр. Вот там - все необходимое. А еще, судя по разговорам в чате жильцов, зачастую все просто едут на машинах по городу и заезжают в какие-то крупные ТЦ, закупаются там и уже возвращаются домой. Вообще район очень спокойный и немного, в хорошем смысле этого слова, провинциальный. Ощущение, что находишься за городом, в тихом, укромном уголочке. Дети гуляют во дворе, летом по парковке катаются на великах, на поляне запускают воздушных змеев, рисуют на асфальте, в пруде ловят рыбу самодельными палками. За окнами квартир витает дух такой уютной провинции, что мне очень близко, - отмечает девушка.
“В какой-то момент все отменилось, и у нас тут появилась многоэтажка”
В соседний от Анны дом девять лет назад заселился Никита. Выбирая квартиру к покупке, ориентировался на то, чтобы она была ближе к работе. Плюс молодой человек хотел жить в спокойном месте без большого скопления людей и тесной застройки.
- За все время в месте совсем не разочаровался. Напрягало только то, что внезапно решили возводить дом на Купревича. Насколько знаю, его здесь вообще не планировали. По генплану хотели через дорогу делать малоэтажную застройку, но в какой-то момент всё отменилось, и у нас тут появилась многоэтажка. Местные, конечно, не были этому рады. Много шума и грязи от стройки. Тем более, с этим домом было столько мороки - его долго не могли ввести в эксплуатацию, потому что в какой-то момент он начал наклоняться. Как оказалось, все из-за того, что место не совсем подходящее. Тут из-за пруда почва затапливалась, это и привело к тому, что случилось. А потом этот пруд вообще превратился в какую-то свалку стройматериалов. Однако сейчас уже там живут люди, видел и квартиры продаются, - рассказал молодой человек.
Как он отмечает, примерно в 2016-2017 годах совместными усилиями энтузиастов пруд был облагорожен. Местные собирались, раз в год чистили его, поставили лавочки. Так, он стал выглядеть более-менее хорошо. А в этом году, буквально месяц назад, администрация Первомайского района открыла здесь “Уютный уголок” с облагороженной территорией, местами для отдыха, площадкой для собак.
- Нас это, конечно, порадовало, потому что самодельных скамеек не всем хватало, плюс они были ненадежные. Сейчас мы прям расслабились. Заметил, что много местных выходит сюда вечером прогуляться и отдохнуть на природе, посидеть возле пруда, - подчеркнул Никита.
“Дом улучшенного проекта, на первом этаже есть колясочная и место для консьержа”
Около четырех лет назад в панельку жилого комплекса “Клевер парк” с семьей заселилась Вероника. Жилье у них арендное, дали от работы мужа.
- Вообще, эти дома были построены еще в 2014-м, но мы вот сюда заселились только в 2021-м. Как по мне, это стандартная панелька-столбик, такие сейчас часто строят, хотя вроде как считается, что это улучшенный проект. Вот у нас на первом этаже есть колясочная и место для консьержа. Наверное, в этом и основное отличие от других подобных панелек. А еще в квартирах на первом этаже есть подвал, который доступен с балкона, - рассказывает она.
Главный плюс для девушки - это то, что микрорайон не застроен так, что дома стоят друг на друге. Наоборот, достаточно просторно.
- Вроде по генплану немного дальше от нас планируют строить еще дома, то есть расширение в любом случае будет, но в данный момент тут места хватает. Возле дома практически всегда можно найти, где припарковать автомобиль. Знакомые, когда приезжают с других уголков Минска, даже удивляются, что вечерами спокойно можно найти место. Но, на крайний случай, совсем рядом есть большая крытая парковка. А еще тут очень спокойная атмосфера. Вот вечером вообще тишина стоит, - отмечает местная жительница.
Вероника говорит, что лично ей и по инфраструктуре всего хватает. Через дорогу от дома детский сад-начальная школа, а также много детских садов и школ чуть дальше, в пятнадцати минутах ходьбы от дома. То же самое и с поликлиниками. В пяти минутах от панельки, где она живет, большой продуктовый. Рядом и остановки общественного транспорта, от которых на автобусе можно быстро доехать и на Комаровку, и в Колодищи.
- Мне, правда, здесь очень нравится - спокойно, уютно, не перегружено домами и, соответственно, людьми. В квартиры, как мне кажется, больше заселяются молодые люди, с которыми легче наладить отношения. Все это для меня большие плюсы, - подчеркивает она.
Что здесь продается?
Всего в этом микрорайоне предлагается около 15 вариантов квартир. Их стоимость варьируется от 84 до 143 786 тысяч долларов.
Интересно, что большинство предложений - в доме на Купревича, 16. Это каркасно-блочная шестнадцатиэтажка, которая была сдана в эксплуатацию в 2023 году. Один из вариантов в ней - самая дорогая квартира здесь,
Еще одна
Один из наиболее доступных вариантов - это
В этом же доме предлагается еще одна
