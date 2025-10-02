«Здесь витает дух уютной провинции». Как живется в панельном айти-городке рядом с ПВТ

“В какой-то момент все отменилось, и у нас тут появилась многоэтажка”

В соседний от Анны дом девять лет назад заселился Никита. Выбирая квартиру к покупке, ориентировался на то, чтобы она была ближе к работе. Плюс молодой человек хотел жить в спокойном месте без большого скопления людей и тесной застройки.

- За все время в месте совсем не разочаровался. Напрягало только то, что внезапно решили возводить дом на Купревича. Насколько знаю, его здесь вообще не планировали. По генплану хотели через дорогу делать малоэтажную застройку, но в какой-то момент всё отменилось, и у нас тут появилась многоэтажка. Местные, конечно, не были этому рады. Много шума и грязи от стройки. Тем более, с этим домом было столько мороки - его долго не могли ввести в эксплуатацию, потому что в какой-то момент он начал наклоняться. Как оказалось, все из-за того, что место не совсем подходящее. Тут из-за пруда почва затапливалась, это и привело к тому, что случилось. А потом этот пруд вообще превратился в какую-то свалку стройматериалов. Однако сейчас уже там живут люди, видел и квартиры продаются, - рассказал молодой человек.