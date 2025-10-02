Как управлять персоналом и чего не хватает предпринимателям, чтобы создавать эффктивные команды

Источник материала: ProBusiness

Какую модель выбрать? Краткий гид Для новых команд: модель Такмана, модель Дрексера/Сиббета.

модель Такмана, модель Дрексера/Сиббета. Для конфликтных и проблемных команд: пять дисфункций команды по Ленсиони.

пять дисфункций команды по Ленсиони. Когда нет ясности в целях и ролях: модель GRPI.

модель GRPI. Для долгосрочной высокой производительности: модель Хэкмана.

модель Хэкмана. Для перехода от рабочих групп к настоящим командам: модель Катценбаха и Смита.

модель Катценбаха и Смита. Для улучшения доверия и коммуникации: проект «Аристотель» от Google.

проект «Аристотель» от Google. Для пошагового структурированного развития: модель Дрексера/Сиббета.



Модель развития команды Такмана

Суть: психолог Брюс Такман еще в 1960-х гг. описал 5 стадий, через которые проходит любая команда.

Формирование: участники знакомятся, ведут себя сдержанно и ждут указаний лидера. Схватка («Шторм»): начинаются споры о методах работы, распределении ролей и полномочий. Нормирование: устанавливаются правила игры, появляется доверие, команда учится договариваться. Исполнение: команда достигает пика производительности, работая слаженно и самостоятельно. Расформирование: завершение проекта.

Почему это работает: модель Такмана помогает понять, что конфликт — это не признак провала, а естественная стадия роста. Она меняет фокус с «я против команды» на «команда против проблемы».

Кому подойдет:

Недавно созданные команды.

Проектные команды с жесткими дедлайнами.

Лидерам, которые хотят управлять конфликтами, а не тушить их.

Пять дисфункций команды по Патрику Ленсиони

Суть: бизнес-консультант Ленсиони выделил 5 «болевых точек», которые губят команды. Они выстроены в виде пирамиды, где каждая дисфункция вытекает из предыдущей.

Отсутствие доверия: сотрудники боятся быть уязвимыми и скрывают ошибки. Страх конфликта: из-за недоверия люди избегают жарких, но продуктивных споров. Недостаток приверженности: без честных дискуссий сотрудники не чувствуют ответственности за общие решения. Уклонение от ответственности: когда нет приверженности, люди не следят за тем, как коллеги выполняют свою часть работы. Игнорирование результатов: в итоге личные амбиции и интересы ставятся выше командных целей.

Почему это работает: модель не просто диагностирует проблемы, а дает четкий план действий — начните с построения доверия, и остальные дисфункции начнут исчезать.

Кому подойдет:

«Токсичные» и конфликтные команды.

Команды топ-менеджеров, где царит показное согласие.

Любые группы, где низкий уровень взаимной ответственности.







Модель GRPI (Goals, Roles, Processes, Interpersonal)

Суть: простая модель, согласно которой для эффективности команде нужны четыре компонента.

Goals (Цели): четкие, разделяемые всеми цели.

четкие, разделяемые всеми цели. Roles (Роли): понятные зоны ответственности для каждого.

понятные зоны ответственности для каждого. Processes (Процессы): отлаженные процедуры работы и коммуникации.

отлаженные процедуры работы и коммуникации. Interpersonal (Взаимоотношения): здоровые отношения и доверие между членами команды.

Почему это работает: Если команда буксует, начните проверку сверху вниз — скорее всего, проблема в неясных целях или дублирующихся ролях.

Кому подойдет:

Команды с размытыми зонами ответственности.

Межфункциональные команды, где царит неразбериха.

Компании в период реструктуризации.







Пять условий эффективности команд Ричарда Хэкмана

Суть: психолог Ричард Хэкман считал, что для успеха нужно создать правильные организационные условия, а не просто управлять людьми.

Реальная команда: стабильный состав сотрудников, которые зависят друг от друга. Вдохновляющая цель: четкая и значимая для всех цель. Правильные люди: наличие необходимых навыков и разнообразие взглядов. Структура и поддержка: компания обеспечивает команду ресурсами и авторитетом. Коучинг и развитие: доступ к экспертной поддержке и обратной связи.

Почему это работает: модель фокусируется на системных факторах, которые зависят от руководства. Она нацелена на долгосрочную эффективность, а не на разовые успехи.

Кому подойдет:

Лидерам, которые проектируют стратегически важные команды.

Компаниям, желающим построить сильную командную культуру «с нуля».

Организациям, где командам не хватает полномочий или ресурсов.



Модель командной эффективности Катценбаха и Смита

Суть: модель помогает отличить рабочую группу от настоящей команды и показывает путь к высокой производительности.

Рабочие группы: люди обмениваются информацией, но работают по сути самостоятельно.

люди обмениваются информацией, но работают по сути самостоятельно. Настоящие команды: члены группы взаимозависимы и работают для достижения общей цели.

члены группы взаимозависимы и работают для достижения общей цели. Высокоэффективные команды: показывают выдающиеся результаты и инвестируют в личный рост каждого участника.

Почему это работает: модель заставляет задуматься: «А является ли моя группа настоящей командой?». Она мотивирует выстраивать взаимозависимость и коллективную ответственность.

Кому подойдет:

Компании, где сотрудники работают изолированно, хотя называются «командой».

Организации, желающие повысить взаимную подотчетность.

Проект «Аристотель» от Google

Суть: Google провел масштабное внутреннее исследование, чтобы выяснить, что отличает их самые успешные команды. Оказалось, что ключ — не в составе, а в групповой динамике.

Психологическая безопасность: можно рисковать и высказывать идеи без страха быть осмеянным.

можно рисковать и высказывать идеи без страха быть осмеянным. Надежность: задачи выполняются качественно и в срок.

задачи выполняются качественно и в срок. Структура и ясность: понятные цели, роли и планы.

понятные цели, роли и планы. Смысл работы: убежденность в важности своего труда.

убежденность в важности своего труда. Влияние: вера в то, что работа команды меняет мир к лучшему.

Почему это работает: модель доказывает, что основа эффективности — это «мягкие» факторы, и главный из них — психологическая безопасность.

Кому подойдет:

Креативные и R&D команды.

Удаленные и распределенные команды.

Любые коллективы, где нужно наладить открытую коммуникацию.







Модель Дрексера-Сиббета

Суть: эта модель предлагает визуальную карту из 7 стадий развития команды.

Ориентация: зачем мы собрались? Построение доверия: можем ли мы друг на друга положиться? Прояснение целей: что именно мы делаем? Принятие обязательств: как мы будем это делать? Реализация: кто, что и когда делает? Высокая производительность: слаженная работа. Обновление: подведение итогов и переход к новым вызовам.

Почему это работает: модель дает четкий пошаговый план. Если команда «застряла», можно легко определить, на каком этапе это произошло, и что нужно сделать, чтобы двигаться дальше.

Кому подойдет:

Команды, которые не могут «сдвинуться с места».

Менеджеры сложных проектов с множеством этапов.

С чего все-таки начать? Даже самая талантливая команда не будет эффективной без правильной настройки процессов. Выберите модель, которая лучше всего отвечает текущим задачам вашего бизнеса. Нужно наладить работу с нуля? Смотрите на Такмана или Дрексера-Сиббета.

Смотрите на Такмана или Дрексера-Сиббета. Чувствуете, что команда «токсичит»? Срочно внедряйте Ленсиони.

Срочно внедряйте Ленсиони. Цели и роли понятны только вам? GRPI приведет все в порядок.

GRPI приведет все в порядок. Хотите, чтобы команда работала сама, без вашего постоянного вмешательства? Стремитесь к условиям Хэкмана.

Какой бы путь вы ни выбрали, помните: основа любой высокой производительности — это доверие и взаимное уважение. Без этого не сработает ни одна, даже самая продвинутая модель.