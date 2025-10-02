ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Как управлять персоналом и чего не хватает предпринимателям, чтобы создавать эффктивные команды

02.10.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Pixabay.com

Собрать сильную команду — только полдела. Гораздо важнее сделать так, чтобы она работала как часы. «Про бизнес» собрал проверенные модели управления, которые помогут повысить продуктивность и побороть токсичность. А на конференции HR-КОНФЕРЕНЦИЯ. ЛЮДИ И ЗАДАЧИ, которая состоится 12 ноября 2025 г., эксперты обсудят, в том числе, и правила мотивации, удержания команды.

Генеральный партнер конференции — БЕЛАРУСБАНК

Какую модель выбрать? Краткий гид

  • Для новых команд: модель Такмана, модель Дрексера/Сиббета.
  • Для конфликтных и проблемных команд: пять дисфункций команды по Ленсиони.
  • Когда нет ясности в целях и ролях: модель GRPI.
  • Для долгосрочной высокой производительности: модель Хэкмана.
  • Для перехода от рабочих групп к настоящим командам: модель Катценбаха и Смита.
  • Для улучшения доверия и коммуникации: проект «Аристотель» от Google.
  • Для пошагового структурированного развития: модель Дрексера/Сиббета.
     
 

Модель развития команды Такмана

Суть: психолог Брюс Такман еще в 1960-х гг. описал 5 стадий, через которые проходит любая команда.

  1. Формирование: участники знакомятся, ведут себя сдержанно и ждут указаний лидера.
  2. Схватка («Шторм»): начинаются споры о методах работы, распределении ролей и полномочий.
  3. Нормирование: устанавливаются правила игры, появляется доверие, команда учится договариваться.
  4. Исполнение: команда достигает пика производительности, работая слаженно и самостоятельно.
  5. Расформирование: завершение проекта.

Почему это работает: модель Такмана помогает понять, что конфликт — это не признак провала, а естественная стадия роста. Она меняет фокус с «я против команды» на «команда против проблемы».

Кому подойдет:

  • Недавно созданные команды.
  • Проектные команды с жесткими дедлайнами.
  • Лидерам, которые хотят управлять конфликтами, а не тушить их.

Пять дисфункций команды по Патрику Ленсиони

Суть: бизнес-консультант Ленсиони выделил 5 «болевых точек», которые губят команды. Они выстроены в виде пирамиды, где каждая дисфункция вытекает из предыдущей.

  1. Отсутствие доверия: сотрудники боятся быть уязвимыми и скрывают ошибки.
  2. Страх конфликта: из-за недоверия люди избегают жарких, но продуктивных споров.
  3. Недостаток приверженности: без честных дискуссий сотрудники не чувствуют ответственности за общие решения.
  4. Уклонение от ответственности: когда нет приверженности, люди не следят за тем, как коллеги выполняют свою часть работы.
  5. Игнорирование результатов: в итоге личные амбиции и интересы ставятся выше командных целей.

Почему это работает: модель не просто диагностирует проблемы, а дает четкий план действий — начните с построения доверия, и остальные дисфункции начнут исчезать.

Кому подойдет:

  • «Токсичные» и конфликтные команды.
  • Команды топ-менеджеров, где царит показное согласие.
  • Любые группы, где низкий уровень взаимной ответственности.


Модель GRPI (Goals, Roles, Processes, Interpersonal)

Суть: простая модель, согласно которой для эффективности команде нужны четыре компонента.

  • Goals (Цели): четкие, разделяемые всеми цели.
  • Roles (Роли): понятные зоны ответственности для каждого.
  • Processes (Процессы): отлаженные процедуры работы и коммуникации.
  • Interpersonal (Взаимоотношения): здоровые отношения и доверие между членами команды.

Почему это работает: Если команда буксует, начните проверку сверху вниз — скорее всего, проблема в неясных целях или дублирующихся ролях.

Кому подойдет:

  • Команды с размытыми зонами ответственности.
  • Межфункциональные команды, где царит неразбериха.
  • Компании в период реструктуризации.


Пять условий эффективности команд Ричарда Хэкмана

Суть: психолог Ричард Хэкман считал, что для успеха нужно создать правильные организационные условия, а не просто управлять людьми.

  1. Реальная команда: стабильный состав сотрудников, которые зависят друг от друга.
  2. Вдохновляющая цель: четкая и значимая для всех цель.
  3. Правильные люди: наличие необходимых навыков и разнообразие взглядов.
  4. Структура и поддержка: компания обеспечивает команду ресурсами и авторитетом.
  5. Коучинг и развитие: доступ к экспертной поддержке и обратной связи.

Почему это работает: модель фокусируется на системных факторах, которые зависят от руководства. Она нацелена на долгосрочную эффективность, а не на разовые успехи.

Кому подойдет:

  • Лидерам, которые проектируют стратегически важные команды.
  • Компаниям, желающим построить сильную командную культуру «с нуля».
  • Организациям, где командам не хватает полномочий или ресурсов.
     

    Pixabay.com

     

Модель командной эффективности Катценбаха и Смита

Суть: модель помогает отличить рабочую группу от настоящей команды и показывает путь к высокой производительности.

  • Рабочие группы: люди обмениваются информацией, но работают по сути самостоятельно.
  • Настоящие команды: члены группы взаимозависимы и работают для достижения общей цели.
  • Высокоэффективные команды: показывают выдающиеся результаты и инвестируют в личный рост каждого участника.

Почему это работает: модель заставляет задуматься: «А является ли моя группа настоящей командой?». Она мотивирует выстраивать взаимозависимость и коллективную ответственность.

Кому подойдет:

  • Компании, где сотрудники работают изолированно, хотя называются «командой».
  • Организации, желающие повысить взаимную подотчетность.

Проект «Аристотель» от Google

Суть: Google провел масштабное внутреннее исследование, чтобы выяснить, что отличает их самые успешные команды. Оказалось, что ключ — не в составе, а в групповой динамике.

  • Психологическая безопасность: можно рисковать и высказывать идеи без страха быть осмеянным.
  • Надежность: задачи выполняются качественно и в срок.
  • Структура и ясность: понятные цели, роли и планы.
  • Смысл работы: убежденность в важности своего труда.
  • Влияние: вера в то, что работа команды меняет мир к лучшему.

Почему это работает: модель доказывает, что основа эффективности — это «мягкие» факторы, и главный из них — психологическая безопасность.

Кому подойдет:

  • Креативные и R&D команды.
  • Удаленные и распределенные команды.
  • Любые коллективы, где нужно наладить открытую коммуникацию.


Модель Дрексера-Сиббета

Суть: эта модель предлагает визуальную карту из 7 стадий развития команды.

  1. Ориентация: зачем мы собрались?
  2. Построение доверия: можем ли мы друг на друга положиться?
  3. Прояснение целей: что именно мы делаем?
  4. Принятие обязательств: как мы будем это делать?
  5. Реализация: кто, что и когда делает?
  6. Высокая производительность: слаженная работа.
  7. Обновление: подведение итогов и переход к новым вызовам.

Почему это работает: модель дает четкий пошаговый план. Если команда «застряла», можно легко определить, на каком этапе это произошло, и что нужно сделать, чтобы двигаться дальше.

Кому подойдет:

  • Команды, которые не могут «сдвинуться с места».
  • Менеджеры сложных проектов с множеством этапов.

С чего все-таки начать?

Даже самая талантливая команда не будет эффективной без правильной настройки процессов. Выберите модель, которая лучше всего отвечает текущим задачам вашего бизнеса.

  • Нужно наладить работу с нуля? Смотрите на Такмана или Дрексера-Сиббета.
  • Чувствуете, что команда «токсичит»? Срочно внедряйте Ленсиони.
  • Цели и роли понятны только вам? GRPI приведет все в порядок.
  • Хотите, чтобы команда работала сама, без вашего постоянного вмешательства? Стремитесь к условиям Хэкмана.

Какой бы путь вы ни выбрали, помните: основа любой высокой производительности — это доверие и взаимное уважение. Без этого не сработает ни одна, даже самая продвинутая модель.

Источник: перевод статьи Workhuman.com

