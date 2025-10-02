Как управлять персоналом и чего не хватает предпринимателям, чтобы создавать эффктивные команды

Pixabay.com
Какую модель выбрать? Краткий гид
Для новых команд: модель Такмана, модель Дрексера/Сиббета.
Для конфликтных и проблемных команд: пять дисфункций команды по Ленсиони.
Когда нет ясности в целях и ролях: модель GRPI.
Для долгосрочной высокой производительности: модель Хэкмана.
Для перехода от рабочих групп к настоящим командам: модель Катценбаха и Смита.
Для улучшения доверия и коммуникации: проект «Аристотель» от Google.
Для пошагового структурированного развития: модель Дрексера/Сиббета.
Модель развития команды Такмана
Суть: психолог Брюс Такман еще в 1960-х гг. описал 5 стадий, через которые проходит любая команда.
Формирование: участники знакомятся, ведут себя сдержанно и ждут указаний лидера.
Схватка («Шторм»): начинаются споры о методах работы, распределении ролей и полномочий.
Нормирование: устанавливаются правила игры, появляется доверие, команда учится договариваться.
Исполнение: команда достигает пика производительности, работая слаженно и самостоятельно.
Расформирование: завершение проекта.
Почему это работает: модель Такмана помогает понять, что конфликт — это не признак провала, а естественная стадия роста. Она меняет фокус с «я против команды» на «команда против проблемы».
Кому подойдет:
Недавно созданные команды.
Проектные команды с жесткими дедлайнами.
Лидерам, которые хотят управлять конфликтами, а не тушить их.
Пять дисфункций команды по Патрику Ленсиони
Суть: бизнес-консультант Ленсиони выделил 5 «болевых точек», которые губят команды. Они выстроены в виде пирамиды, где каждая дисфункция вытекает из предыдущей.
Отсутствие доверия: сотрудники боятся быть уязвимыми и скрывают ошибки.
Страх конфликта: из-за недоверия люди избегают жарких, но продуктивных споров.
Недостаток приверженности: без честных дискуссий сотрудники не чувствуют ответственности за общие решения.
Уклонение от ответственности: когда нет приверженности, люди не следят за тем, как коллеги выполняют свою часть работы.
Игнорирование результатов: в итоге личные амбиции и интересы ставятся выше командных целей. Почему это работает: модель не просто диагностирует проблемы, а дает четкий план действий — начните с построения доверия, и остальные дисфункции начнут исчезать.
Кому подойдет:
«Токсичные» и конфликтные команды.
Команды топ-менеджеров, где царит показное согласие.
Любые группы, где низкий уровень взаимной ответственности.
Модель GRPI (Goals, Roles, Processes, Interpersonal)
Суть: простая модель, согласно которой для эффективности команде нужны четыре компонента.
Goals (Цели): четкие, разделяемые всеми цели.
Roles (Роли): понятные зоны ответственности для каждого.
Processes (Процессы): отлаженные процедуры работы и коммуникации.
Interpersonal (Взаимоотношения): здоровые отношения и доверие между членами команды.
Почему это работает: Если команда буксует, начните проверку сверху вниз — скорее всего, проблема в неясных целях или дублирующихся ролях.
Кому подойдет:
Команды с размытыми зонами ответственности.
Межфункциональные команды, где царит неразбериха.
Компании в период реструктуризации.
Пять условий эффективности команд Ричарда Хэкмана
Суть: психолог Ричард Хэкман считал, что для успеха нужно создать правильные организационные условия, а не просто управлять людьми.
Реальная команда: стабильный состав сотрудников, которые зависят друг от друга.
Вдохновляющая цель: четкая и значимая для всех цель.
Правильные люди: наличие необходимых навыков и разнообразие взглядов.
Структура и поддержка: компания обеспечивает команду ресурсами и авторитетом.
Коучинг и развитие: доступ к экспертной поддержке и обратной связи. Почему это работает: модель фокусируется на системных факторах, которые зависят от руководства. Она нацелена на долгосрочную эффективность, а не на разовые успехи.
Кому подойдет:
Лидерам, которые проектируют стратегически важные команды.
Компаниям, желающим построить сильную командную культуру «с нуля».
Организациям, где командам не хватает полномочий или ресурсов.
Модель командной эффективности Катценбаха и Смита
Суть: модель помогает отличить рабочую группу от настоящей команды и показывает путь к высокой производительности.
Рабочие группы: люди обмениваются информацией, но работают по сути самостоятельно.
Настоящие команды: члены группы взаимозависимы и работают для достижения общей цели.
Высокоэффективные команды: показывают выдающиеся результаты и инвестируют в личный рост каждого участника.
Почему это работает: модель заставляет задуматься: «А является ли моя группа настоящей командой?». Она мотивирует выстраивать взаимозависимость и коллективную ответственность.
Кому подойдет:
Компании, где сотрудники работают изолированно, хотя называются «командой».
Организации, желающие повысить взаимную подотчетность.
Проект «Аристотель» от Google
Суть: Google провел масштабное внутреннее исследование, чтобы выяснить, что отличает их самые успешные команды. Оказалось, что ключ — не в составе, а в групповой динамике.
Психологическая безопасность: можно рисковать и высказывать идеи без страха быть осмеянным.
Надежность: задачи выполняются качественно и в срок.
Структура и ясность: понятные цели, роли и планы.
Смысл работы: убежденность в важности своего труда.
Влияние: вера в то, что работа команды меняет мир к лучшему.
Почему это работает: модель доказывает, что основа эффективности — это «мягкие» факторы, и главный из них — психологическая безопасность.
Кому подойдет:
Креативные и R&D команды.
Удаленные и распределенные команды.
Любые коллективы, где нужно наладить открытую коммуникацию.
Модель Дрексера-Сиббета
Суть: эта модель предлагает визуальную карту из 7 стадий развития команды.
Ориентация: зачем мы собрались?
Построение доверия: можем ли мы друг на друга положиться?
Прояснение целей: что именно мы делаем?
Принятие обязательств: как мы будем это делать?
Реализация: кто, что и когда делает?
Высокая производительность: слаженная работа.
Обновление: подведение итогов и переход к новым вызовам. Почему это работает: модель дает четкий пошаговый план. Если команда «застряла», можно легко определить, на каком этапе это произошло, и что нужно сделать, чтобы двигаться дальше.
Кому подойдет:
Команды, которые не могут «сдвинуться с места».
Менеджеры сложных проектов с множеством этапов.
С чего все-таки начать?
Даже самая талантливая команда не будет эффективной без правильной настройки процессов. Выберите модель, которая лучше всего отвечает текущим задачам вашего бизнеса.
Нужно наладить работу с нуля? Смотрите на Такмана или Дрексера-Сиббета.
Чувствуете, что команда «токсичит»? Срочно внедряйте Ленсиони.
Цели и роли понятны только вам? GRPI приведет все в порядок.
Хотите, чтобы команда работала сама, без вашего постоянного вмешательства? Стремитесь к условиям Хэкмана.
Какой бы путь вы ни выбрали, помните: основа любой высокой производительности — это доверие и взаимное уважение. Без этого не сработает ни одна, даже самая продвинутая модель.
Источник: перевод статьи Workhuman.com