«Женское предпринимательство – территория сотрудничества»: новый курс обучения для вас, бизнес-леди

Бизнес не позволяет стоять на месте. Необходимо постоянно развиваться, двигаться вперед, расти и расширять свои возможности. Белинвестбанк традиционно поддерживает в этом белорусских предпринимателей и, в особенности, бизнес-леди. Объявляем старт набора на новую информационно-обучающую программу «Женское предпринимательство – территория сотрудничества». Она позволит субъектам женского предпринимательства раскрыть свой потенциал, обогатиться новыми навыками и знаниями, а также расширить границы для профессионального роста и реализации личных амбиций.

«Женское предпринимательство – территория сотрудничества» – уже ставшее традиционным предложение от Белинвестбанка для белорусских бизнес-леди. Уникальная программа разработана Санкт-Петербургским социально-экономическим институтом с учетом предложений Белинвестбанка, ориентированных на современные бизнес-реалии и актуальную ситуацию на рынке.

Во время обучения участниц ждет насыщенная программа: практическая работа в группе и мини-группах, дискуссии, деловые игры, очная нетворкинг-сессия с ключевыми фигурами бизнес-сообществ Санкт-Петербурга, обсуждение возможностей партнерства. В состав программы входит участие в XXX-ой Международной женской конференции «Женщины, меняющие мир».

Обучение пройдет очно в Санкт-Петербурге с 3 ноября по 9 ноября 2025 года. По завершении курса участники получают сертификат, подтверждающий участие и освоение программы. Подать заявку можно до 20 октября 2025 года.

Кто может стать участником программы?

Принять участие могут субъекты женского предпринимательства*, выполнившие следующие условия:

для действующих клиентов необходимо наличие активного текущего (расчетного) банковского счета в Белинвестбанке в белорусских рублях; для новых клиентов необходимо открытие текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях на условиях пакета услуг «Деловая» или другого пакета по стоимости не ниже пакета услуг «Деловая» в период с 9 сентября по 20 октября 2025 г.

Еще больше информации об уникальной информационно-обучающей программе – здесь .

Остались вопросы? Специалисты Центра поддержки и развития женского предпринимательства Белинвестбанка будут рады ответить на них по телефонам 8(017)2395182 (Маргарита), 8(017)2395181 (Юлия).