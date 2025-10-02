|
«Женское предпринимательство – территория сотрудничества»: новый курс обучения для вас, бизнес-леди
02.10.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бизнес не позволяет стоять на месте. Необходимо постоянно развиваться, двигаться вперед, расти и расширять свои возможности. Белинвестбанк традиционно поддерживает в этом белорусских предпринимателей и, в особенности, бизнес-леди. Объявляем старт набора на новую информационно-обучающую программу «Женское предпринимательство – территория сотрудничества». Она позволит субъектам женского предпринимательства раскрыть свой потенциал, обогатиться новыми навыками и знаниями, а также расширить границы для профессионального роста и реализации личных амбиций.
Во время обучения участниц ждет насыщенная программа: практическая работа в группе и мини-группах, дискуссии, деловые игры, очная нетворкинг-сессия с ключевыми фигурами бизнес-сообществ Санкт-Петербурга, обсуждение возможностей партнерства. В состав программы входит участие в XXX-ой Международной женской конференции «Женщины, меняющие мир».
Обучение пройдет очно в Санкт-Петербурге с 3 ноября по 9 ноября 2025 года. По завершении курса участники получают сертификат, подтверждающий участие и освоение программы. Подать заявку можно до 20 октября 2025 года.
Кто может стать участником программы?
Принять участие могут субъекты женского предпринимательства*, выполнившие следующие условия:
Еще больше информации об уникальной информационно-обучающей программе –
Остались вопросы? Специалисты Центра поддержки и развития женского предпринимательства Белинвестбанка будут рады ответить на них по телефонам 8(017)2395182 (Маргарита), 8(017)2395181 (Юлия).
