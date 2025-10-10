|
Участок в Заславле продали по рекордной цене. Итоги земельного аукциона
10.10.2025 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском районе. Какие наделы были предложены участникам аукциона и как прошли торги по лотам, читайте в нашем материале.
Всего на аукцион было предложено 19 участков. Земельные наделы на аукцион на этот раз выставляли Мачулищанский, Михановичский, Самохваловичский, Хатежинский, Щомыслицкий и Юзуфовский сельсоветы, а также город Заславль.
Заславский горисполком предложил на аукцион 4 участка на улицах Приморской, Рябиновой, 7, Рябиновой, 9, и Рябиновой, 11. Земельные наделы пользовались повышенным спросом. Так, на участок на ул. Рябиновой, 7, зарегистрировалось 14 человек, на ул. Рябиновой, 9 – 16, на ул. Рябиновой, 11 – также 16 человек. Участки насчитывают по 10 соток и оснащены электричеством, газом и водой. Они были выставлены на аукцион по одинаковой стартовой цене - за 75 260 рублей каждый. В ходе торгов цена на участок на Рябиновой, 7, увеличилась до 223 000 рублей, или 74 266 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Участок на Рябиновой, 9, удалось продать за 259 818 рублей, или 86 528 долларов, а на Рябиновой, 11 – за 245 000 рублей или 81 593 доллара.
Вот эти участки на карте:
Напомним, что земельные наделы на ул. Рябиновой продавались и на аукционе в августе. Так, участок на Рябиновой, 3, продали за 197 000 рублей, или 66 234 доллара, участок на Рябиновой, 5 - за 231 700 рублей, или 77 901 доллар.
На участок № 7 на ул. Приморской подали 4 заявки. Он насчитывает 7,38 сотки и оснащен электричеством, газом и водой. Начальная цена на лот составила 55 542 рубля. Лот продали за 185 000 рублей, или 61 611 долларов.
Мачулищанский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка в городском поселке Мачулищи. На участок на ул. Березовой, 7, зарегистрировалось 12 человек. Площадь земельного надела составляет 10 соток. Он обеспечен всеми коммуникациями – электричеством, газом, водопроводом и канализацией. При начальной цене 55 000 рублей лот реализовали за 143 000 рублей, или 47 624 доллара.
На участок на ул. Туполевской, 15, подали 8 заявок. Земельный надел также оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 60 000 рублей. Лот удалось продать за 141 477 рублей, или 47 117 долларов.
Михановичский сельсовет предложил на аукцион 3 участка в аг. Чуриловичи. Наибольшее количество заявлений – 5 - подали на земельный надел на ул. Молодежной, 2 Б. Площадь участка составляет 12,74 сотки. Он оснащен электричеством, газом и водой. При стартовой цене 50 000 рублей лот продали за 107 000 рублей, или 35 635 долларов.
Самохваловичский сельсовет также выставлял на аукцион 3 участка. Десять заявок подали на земельный надел в д. Валицковщина на ул. Садовой, 18. Площадь участка составляет 13 соток. Есть возможность подведения к дому электричества, газа и воды. Лот был оценен в 40 145 рублей. За него удалось выручить 104 126 рублей, или 34 677 долларов. На участки в д. Василевщина подали по 4 заявки.
Хатежинский сельсовет выставлял на аукцион 3 участка в д. Козловка и д. Дубенцы. На участок № 6 в д. Козловка поступило 10 заявлений. Он насчитывает 15 соток и оснащен электричеством. При стартовой цене 61 000 рублей лот продали за 158 218 рублей, или 52 692 доллара. На участок №7 в Козловке подали 7 заявок. На земельный надел в Дубенцах претендовали 3 человека.
Щомыслицкий сельсовет реализовывал газифицированный участок в д. Заболотье. Купить его пожелали 4 человека.
Юзуфовский сельсовет предложил 3 участка в деревнях Лысовичи и Шепели. На недорогие земельные наделы в д. Лысовичи подали по 11 и 19 заявок. Участки оснащены только электричеством. На участок в д. Шепели претендовали 8 человек. Он оснащен электричеством, газом и водой.
Более подробную информацию о лотах и ценах продаж участков смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском районе. Какие наделы...
|
Архив (Новости Экономики)