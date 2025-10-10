Участок в Заславле продали по рекордной цене. Итоги земельного аукциона

Всего на аукцион было предложено 19 участков. Земельные наделы на аукцион на этот раз выставляли Мачулищанский, Михановичский, Самохваловичский, Хатежинский, Щомыслицкий и Юзуфовский сельсоветы, а также город Заславль.

Заславский горисполком предложил на аукцион 4 участка на улицах Приморской, Рябиновой, 7, Рябиновой, 9, и Рябиновой, 11. Земельные наделы пользовались повышенным спросом. Так, на участок на ул. Рябиновой, 7, зарегистрировалось 14 человек, на ул. Рябиновой, 9 – 16, на ул. Рябиновой, 11 – также 16 человек. Участки насчитывают по 10 соток и оснащены электричеством, газом и водой. Они были выставлены на аукцион по одинаковой стартовой цене - за 75 260 рублей каждый. В ходе торгов цена на участок на Рябиновой, 7, увеличилась до 223 000 рублей, или 74 266 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Участок на Рябиновой, 9, удалось продать за 259 818 рублей, или 86 528 долларов, а на Рябиновой, 11 – за 245 000 рублей или 81 593 доллара.

Вот эти участки на карте: