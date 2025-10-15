«В эти дома въехали тысячи переселенцев». Как живется в панельках на краю Малиновки

“Дети гуляли не на площадках, а на стройках, а вокруг поле и наш единственный дом”

На территории микрорайона Малиновка-4 есть небольшой сквер - любимое место отдыха многих местных. Рядом с ним встречаем Ирину - она неспешно прогуливается с собакой и наслаждается отличной погодой. Малиновка-4 стала для нее домом целых тридцать лет назад, когда панельки только-только начали возводиться в окрестностях.

- Мы переехали сюда с родителями, когда я ходила в третий класс. Были переселенцами из Брагина. Им дали тут квартиру, и по сути все мое детство прошло здесь. Тогда тут не то, что каких-то магазинов и инфраструктуры, нормальных дорог даже не было. Дети гуляли не на площадках, а на стройках. А вокруг поле и наш единственный дом. Со временем, конечно, многое изменилось. Микрорайон застраивался, только многоэтажек в окрестностях появилось сколько, магазинов. Есть школы, детские сады, поликлиники. Инфраструктура, в целом, отличная, - отмечает местная жительница.