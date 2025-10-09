|
Недалеко от Нарочи продают советскую базу отдыха. Стоит как загородный дом
Источник материала: realt.by
На торги попал очень интересный объект – база отдыха «Рудаково», расположенная рядом сразу с тремя живописными озерами Нарочанского края. Продает туристический объект сам собственник – Минское производственное объединение вычислительной техники (МПОВТ). База состоит из десятков домиков (в том числе и новых) и до сих пор действует. Ну а стоит туркомплекс рядом с озером, как хороший коттедж. Объявление об аукционе появилось в газете «Звязда». Рассказываем.
Находится база отдыха «Рудаково» на берегу одноименного озера в Мядельском районе Минской области. Место – шикарное: вокруг сосновый лес, рядом сразу несколько озер (Рудаково, Мястро, Мядель). До курортного поселка Нарочь – 18 километров, до Мяделя со всей инфраструктурой – 3 километра, до Минска – около 130 километров.
Собственником базы «Рудаково» является минское предприятие МПОВТ, сейчас входящее в «Н Холдинг». Основали курортное учреждение в 1972 году. За прошедшее время на берегу озера выросло несколько десятков разнообразных летних домиков площадью от 20 до 138 квадратов. Всего на территории расположились 43 строения общей площадью 2850 квадратных метров.
На территории комплекса также расположена столовая, медпункт и несколько зданий хозяйственного назначения. В придачу ко всем постройкам новому собственнику достанется земельный участок площадью в 10 га. Кстати, несколько лет назад местная пресса писала, что на берегу озера Рудаково будет построен туристический комплекс «Шантэр 8». В его состав должны были войти коттеджи, ресторан и спортивный центр со спа-салоном, бассейном, саунами, теннисными кортами. Проект даже
Отдельно стоит сказать про озеро Рудаково, на берегу которого находится база. Это озеро с песчаными берегами и высоким содержанием серебра считается самым глубоким и самым чистым из 5 нарочанских озер. Глубина водоема достигает 28 метров. Кстати, с озером связана одна громкая история. В 2010 году дайверы-энтузиасты из Минска затопили в Рудаково вертолет (планировалось, что он станет местной подводной достопримечательностью), однако по настоянию экологов спустя несколько месяцев летательный аппарат был извлечен.
Начальная стоимость базы отдыха составляет 756 тысяч рублей (216 тысяч долларов). Аукцион состоится 21 октября в 11.00 по адресу: Минск, ул. Куйбышева, 35-1, зал совещаний ОАО «Н Холдинг». Для участия нужно заранее зарегистрироваться и внести задаток в размере 75 тысяч рублей.
