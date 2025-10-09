Недалеко от Нарочи продают советскую базу отдыха. Стоит как загородный дом

На территории комплекса также расположена столовая, медпункт и несколько зданий хозяйственного назначения. В придачу ко всем постройкам новому собственнику достанется земельный участок площадью в 10 га. Кстати, несколько лет назад местная пресса писала, что на берегу озера Рудаково будет построен туристический комплекс «Шантэр 8». В его состав должны были войти коттеджи, ресторан и спортивный центр со спа-салоном, бассейном, саунами, теннисными кортами. Проект даже прошел общественное обсуждение, но так и не был воплощен в жизнь.