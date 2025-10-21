Уберут усадьбы и автостоянки, построят высотки и развязку. Чижовку ожидают перемены

Менять Чижовку будут в два этапа. Первый этап реализации детального плана должен завершиться до 2030 года, второй – до 2035 года.

Что планируется сделать?

Сразу отметим, что большого жилищного строительства в районе не предвидится. Новая стройка развернется только на месте усадебной застройки в микрорайоне «Чижовка-3», в границах улиц Столбцовской и Копыльской. Сейчас тут уже растет несколько жилых высоток, а в перспективе к ним добавится еще один дом на 132 квартиры.

Судя по опубликованным технико-экономическим показателям, изменится в микрорайоне и количество усадеб. Подчеркнем, что основная часть индивидуальных домов сохранится – порядка 200 строений. Под снос планируется отправить только 11 усадеб. При этом в перспективе здесь появится 18 новых частных домов. Возможно, речь о таунхаусах или индустриальном домостроении.