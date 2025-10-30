|
Террасы для собственных садов и огромные кухни-гостиные. Посмотрели на стройку ЖК, который задает новые правила комфорта
30.10.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Формула хорошей квартиры состоит из нескольких переменных. Транспортная доступность, развитая инфраструктура и зеленая зона рядом, удачная планировка, много света и воздуха. Специалисты
Островок комфорта рядом с ТЦ, современным рынком и зелеными зонами
Начнем наш обзор с локации. Любители выгоды и хорошего ассортимента уже знают, что в расположенных рядом с МКАД ТЦ Expobel и одноименном рынке можно найти всё, что угодно: от кожаной обуви до детской канцелярии. Рядом с ними — продуктовый рынок, несколько кафе, закусочных и кофеен. Чуть поодаль — строительный гипермаркет, СТО. Еще дальше — фермерский рынок «Валерьяново». На достаточно небольшом островке можно решить любой бытовой вопрос и найти практически любой нужный товар, жить рядом с Expobel в последние годы стало гораздо удобнее.
С другой стороны — зеленые лесные насаждения. Это и чистый воздух, и места для прогулок, и дорожки для пробежек или велотренировок. Отсюда легко добраться до пляжей Цнянского водохранилища, где здорово в майские праздники жарить шашлыки, летом — купаться и осваивать трендовый вейкбординг, а осенью наблюдать за сменой сезонов и гулять, не торопясь.
Транспортную доступность обеспечивает МКАД, ближайшая городская артерия — Логойский тракт с остановками автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток. Место оживленное, комфортное, как для молодежи, так и для семей с детьми.
Каждая квартира — это покупка «3 в 1»
ОАО «МАПИД» осваивает в этом районе 22 гектара.
Представители
Каждая квартира — это покупка «3 в 1»:
Получается, что все автомобили жильцов будут в безопасности, защищены от дождя, снега и палящего солнца. Это же снизит риск соседских недопониманий, ведь каждый будет знать, где ему нужно припарковаться, никто никому не помешает. В паркинге предусмотрены места для лиц с ограниченными возможностями. Про запас — открытые машино-места на улице рядом с домами, где смогут останавливаться гости, курьеры, специалисты ремонтных бригад. В 6-м доме, который строят сейчас, будет дополнительно установлен шлагбаум. Для самых активных оборудованы велопарковки.
На этом обзор мест общего пользования не заканчивается. Дома, стоящие на стилобатах, состоят из двух секций, в каждой из них сделан отдельный лифт. А между секциями — закрытые дворики без машин, со скамейками, озеленением, детскими площадками и рекреационными зонами под навесом. Получаются пространства, где всем найдется место: а еще сюда можно будет спокойно отпустить ребенка, ведь приглядеть за ним удастся прямо из окна.
ОАО «МАПИД» спроектировал ЖК так, чтобы солнечные лучи на своем пути встречали как можно меньше препятствий:
Есть пентхаусы и квартиры с террасами: смотрим планировки
Для заключения договора долевого строительства и покупки квартиры доступен 6-й дом на 78 квартир:
6-й дом полностью повторяет уже реализованные объекты. За одним исключением: квартиры будут не с чистовой отделкой, а с качественной черновой, с гладкими бетонными стенами, сделанными так, чтобы их можно было сразу же грунтовать и клеить обои.
На каждом типовом этаже дома будет по 7 квартир, на последних этажах — по 4. Планировки выглядят так:
Интересные особенности: в однокомнатных и двухкомнатных квартирах совмещенные, но просторные санузлы, в трехкомнатных квартирах и пентхаусах — по 2 санузла. Кухни объединены с гостиными, в результате чего получились пространства для воплощения любых дизайнерских задумок.
Застройщик поделился дизайн-проектами, на которых видно, как можно зонировать площади и расставить мебель. Так, например, может выглядеть однокомнатная квартира:
Самое необычное жилье здесь — пентхаусы с мастер-спальнями (спальня + санузел + гардеробная) и впечатляющими опоясывающими балконами (по 1 в каждом подъезде) и квартиры с террасами (по 7 в каждом доме). Здесь можно обустраивать мини-садики, делать зоны для отдыха, встреч закатов и рассветов. Высадить садовую землянику, поставить кресло-грушу, украсить территорию к празднику — балконы и террасы вдохновляют на десятки творческих идей. Еще один плюс: виды здесь не будут загораживаться чужими окнами, застройщик предусмотрел достаточные расстояния для комфорта каждого жителя.
Сколько стоят квартиры в комплексе комфорт-класса?
Цены на квартиры зафиксированы в белорусских рублях. Стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире — 5600 BYN, в двушке, трешке и пентхаусе — по 5500 BYN, 5400 BYNи 5300 BYNсоответственно. Напомним, что это объекты «3 в 1», куда уже включены машино-место и кладовая. Можно воспользоваться рассрочкой от
Чтобы узнать о квартирах больше и выбрать свое жилье, свяжитесь с представителями компании-застройщика по номерам +375 (17) 209-87-32, +375 (17) 209-87-52 или оставьте свой телефон в форме ниже. Напомним: в продаже — всего 1 дом на 78 квартир, поэтому рассмотреть варианты и определиться лучше уже в ближайшее время, пока эксклюзивное жилье еще не разобрано.
О застройщике:
