Террасы для собственных садов и огромные кухни-гостиные. Посмотрели на стройку ЖК, который задает новые правила комфорта

Формула хорошей квартиры состоит из нескольких переменных. Транспортная доступность, развитая инфраструктура и зеленая зона рядом, удачная планировка, много света и воздуха. Специалисты ОАО «МАПИД» нашли возможность объединить всё, дав будущим новоселам еще и большой выбор вариантов. Рассказываем о жилой застройке в поселке Сонечный рядом с ТЦ Expobel, где недавно появилась возможность купить жилье для всех желающих. Скажем сразу: с решением лучше не затягивать, так как в продаже — всего 1 дом на 78 квартир.

Островок комфорта рядом с ТЦ, современным рынком и зелеными зонами Начнем наш обзор с локации. Любители выгоды и хорошего ассортимента уже знают, что в расположенных рядом с МКАД ТЦ Expobel и одноименном рынке можно найти всё, что угодно: от кожаной обуви до детской канцелярии. Рядом с ними — продуктовый рынок, несколько кафе, закусочных и кофеен. Чуть поодаль — строительный гипермаркет, СТО. Еще дальше — фермерский рынок «Валерьяново». На достаточно небольшом островке можно решить любой бытовой вопрос и найти практически любой нужный товар, жить рядом с Expobel в последние годы стало гораздо удобнее.





С другой стороны — зеленые лесные насаждения. Это и чистый воздух, и места для прогулок, и дорожки для пробежек или велотренировок. Отсюда легко добраться до пляжей Цнянского водохранилища, где здорово в майские праздники жарить шашлыки, летом — купаться и осваивать трендовый вейкбординг, а осенью наблюдать за сменой сезонов и гулять, не торопясь. Транспортную доступность обеспечивает МКАД, ближайшая городская артерия — Логойский тракт с остановками автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток. Место оживленное, комфортное, как для молодежи, так и для семей с детьми.

Каждая квартира — это покупка «3 в 1» ОАО «МАПИД» осваивает в этом районе 22 гектара.

На территории — 6 домов комфорт-класса. 3 из них уже готовы и заселены, 4-й сдается прямо сейчас, 5-й и 6-й строятся. Их сдача запланирована на декабрь 2025-го и июль 2026-го соответственно.





Все дома 6-этажные, в каждом по 2 секции, объединенные стилобатами. Строят жилье из сборного железобетона, используя одну из самых современных конструктивных схем.









Представители ОАО «МАПИД» объясняют: панели для жилых домов производят на современной линии самого завода. На стройплощадке их собирают на болтовых соединениях, без сварки. После этого утепляют и обшивают вентилируемым фасадом из керамогранита. Получается плотный, теплый «пирог» со стильным внешним видом. Окна и двери также произведены ОАО «МАПИД».





«Шахматное» расположение окон, террасы и панорамные балконы придают комплексу то ли приморское, то ли скандинавское настроение — стиль и особая атмосфера здесь точно есть.













Каждая квартира — это покупка «3 в 1»: жилье;

«холодная» кладовая в стилобате дома;

машино-место в одноэтажном крытом паркинге, куда можно спуститься на лифте.

Получается, что все автомобили жильцов будут в безопасности, защищены от дождя, снега и палящего солнца. Это же снизит риск соседских недопониманий, ведь каждый будет знать, где ему нужно припарковаться, никто никому не помешает. В паркинге предусмотрены места для лиц с ограниченными возможностями. Про запас — открытые машино-места на улице рядом с домами, где смогут останавливаться гости, курьеры, специалисты ремонтных бригад. В 6-м доме, который строят сейчас, будет дополнительно установлен шлагбаум. Для самых активных оборудованы велопарковки. На этом обзор мест общего пользования не заканчивается. Дома, стоящие на стилобатах, состоят из двух секций, в каждой из них сделан отдельный лифт. А между секциями — закрытые дворики без машин, со скамейками, озеленением, детскими площадками и рекреационными зонами под навесом. Получаются пространства, где всем найдется место: а еще сюда можно будет спокойно отпустить ребенка, ведь приглядеть за ним удастся прямо из окна.













ОАО «МАПИД» спроектировал ЖК так, чтобы солнечные лучи на своем пути встречали как можно меньше препятствий: ограждения дворовых территорий — прозрачные;

между секциями — много воздуха, без эффекта «колодца»;

в подъездах — огромные окна, широкие площадки и пролеты, благодаря чему на лестницах днем можно даже не включать свет (получается довольно экологично);

в квартирах — низкие подоконники, за счет чего получились большими сами оконные проемы;

высота потолков — по 2,88 м.





Таким образом весь комплекс соответствует названию поселка. Он действительно «солнечный» — и это видно даже в дождливое межсезонье.





Есть пентхаусы и квартиры с террасами: смотрим планировки Для заключения договора долевого строительства и покупки квартиры доступен 6-й дом на 78 квартир: 10 однокомнатных площадью 51,00 м²;

42 двухкомнатные площадью 60,10 м² / 75,55 м² / 75,67 м² / 76,70 м² / 90,11 м²;

24 трехкомнатные площадью 89,71 м² / 89,90 м² / 90,11 м²;

2 пентхауса площадью 167,54 м². 6-й дом полностью повторяет уже реализованные объекты. За одним исключением: квартиры будут не с чистовой отделкой, а с качественной черновой, с гладкими бетонными стенами, сделанными так, чтобы их можно было сразу же грунтовать и клеить обои. На каждом типовом этаже дома будет по 7 квартир, на последних этажах — по 4. Планировки выглядят так:









Интересные особенности: в однокомнатных и двухкомнатных квартирах совмещенные, но просторные санузлы, в трехкомнатных квартирах и пентхаусах — по 2 санузла. Кухни объединены с гостиными, в результате чего получились пространства для воплощения любых дизайнерских задумок. Застройщик поделился дизайн-проектами, на которых видно, как можно зонировать площади и расставить мебель. Так, например, может выглядеть однокомнатная квартира:





Вот решения для двушек:









Так можно обустроить трехкомнатную квартиру:





А это решение может стать основой для дизайна пентхауса:





Квартиры в жилом комплексе — с электрополотенцесушителями, электрокотлами, бойлерами, индивидуальными системами рекуперации, благодаря чему снижаются теплопотери, при этом воздух остается свежим. Жилье сдадут с разведенной электрикой, смонтированными розетками, видеодомофонами.





Самое необычное жилье здесь — пентхаусы с мастер-спальнями (спальня + санузел + гардеробная) и впечатляющими опоясывающими балконами (по 1 в каждом подъезде) и квартиры с террасами (по 7 в каждом доме). Здесь можно обустраивать мини-садики, делать зоны для отдыха, встреч закатов и рассветов. Высадить садовую землянику, поставить кресло-грушу, украсить территорию к празднику — балконы и террасы вдохновляют на десятки творческих идей. Еще один плюс: виды здесь не будут загораживаться чужими окнами, застройщик предусмотрел достаточные расстояния для комфорта каждого жителя.





Сколько стоят квартиры в комплексе комфорт-класса? Цены на квартиры зафиксированы в белорусских рублях. Стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире — 5600 BYN, в двушке, трешке и пентхаусе — по 5500 BYN, 5400 BYNи 5300 BYNсоответственно. Напомним, что это объекты «3 в 1», куда уже включены машино-место и кладовая. Можно воспользоваться рассрочкой от застройщика : сразу внести 40% от стоимости, а 60% — равными частями в течение 8 месяцев, оставшихся до сдачи дома. Также можно купить квартиру с кредитом на недвижимость от любого банка Республики Беларусь, в том числе и по сниженным ставкам. Чтобы узнать о квартирах больше и выбрать свое жилье, свяжитесь с представителями компании-застройщика по номерам +375 (17) 209-87-32, +375 (17) 209-87-52 или оставьте свой телефон в форме ниже. Напомним: в продаже — всего 1 дом на 78 квартир, поэтому рассмотреть варианты и определиться лучше уже в ближайшее время, пока эксклюзивное жилье еще не разобрано.

О застройщике: открытое акционерное общество «МАПИД» — крупнейшее строительное предприятие Беларуси, успешно работает на рынке уже более 50 лет. На сегодня на территории страны и за ее пределами ОАО «МАПИД» уже построено более 25 млн м² жилья.