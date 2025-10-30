Торги за пустующий детский лагерь под Минском вызвали ажиотаж. Его купили почти за миллион долларов

Источник материала: realt.by

Старый советский лагерь «Кировец» под Минском пустовал более 20 лет. Атмосферный детский «санаторий» с пионерами на въезде (мы делали про него большой репортаж) пытались вернуть к жизни, но не вышло. Комплекс зданий переходил из рук в руки, пока не вернулся государству. В итоге, лагерь попал на аукцион «БУТБ-имущество» и сегодня был продан за рекордную сумму. Менее чем за час стоимость объекта выросла более чем в 65 раз! Рассказываем подробности.

Находится бывший лагерь «Кировец» в Минском районе, в лесном массиве рядом с деревней Зеленое Ждановичского сельсовета. Расстояние от МКАД – около 10 километров. До пляжей Минского моря – около 2 километров.

Лагерь «Кировец» построили еще в 1960-х годах. Раньше учреждение принадлежало Минскому станкостроительному заводу имени Кирова. За время его работы тут успело отдохнуть не одно поколение минчан. Лагерь функционировал до начала 2000-х, а затем опустел и постепенно превратился в заброшку. Сейчас на территории в 6,5 гектаров располагается более десятка разнообразных построек. В основном, это бывшие жилые корпуса (деревянные домики), а также различные хозяйственные строения (медпункт, баня, библиотека) в той или иной степени сохранности.

С 2010 года участком с десятком домиков владела компания «Интерфинстрой». Она хотела преобразовать объект, но не вышло. В 2023 году по инициативе Комитета госконтроля Минской области землю в Минском районе у частной компании изъяли .

Пустующий лагерь с разнообразными постройками общей площадью около 1200 квадратов выставили на электронные торги за 44 тысячи рублей (около 15 тысяч долларов). Аукцион по продаже комплекса прошел сегодня (30 октября) и завершился за 54 минуты. При этом начальная стоимость детского лагеря недалеко от Минского моря выросла в 65 раз! Повышенное внимание было вызвано невысокой стоимостью и шикарной локацией.

По информации «БУТБ-Имущество» , в электронных торгах участвовало 11 покупателей, которые подняли стоимость неиспользуемого объекта недвижимости до 2,9 миллионов рублей ( о коло 980 тысяч долларов ). Победителем аукциона и новым собственником заброшенного лагеря стала частная компания, занимающаяся изготовлением и реализацией мебели.

Вместе со зданием новому владельцу достался участок почти в 7 гектаров. Его передадут в аренду на 30 лет.

Новый собственник обязан обеспечить безопасность и ограничение доступа на объект, поддерживать надлежащее санитарно-техническое состояние территории, провести реконструкцию или снести старые постройки, ввести новый объект в эксплуатацию и использовать его по назначению, определенному райисполкомом Минского района.