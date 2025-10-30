|
Торги за пустующий детский лагерь под Минском вызвали ажиотаж. Его купили почти за миллион долларов
Старый советский лагерь «Кировец» под Минском пустовал более 20 лет. Атмосферный детский «санаторий» с пионерами на въезде (мы
Лагерь «Кировец» построили еще в 1960-х годах. Раньше учреждение принадлежало Минскому станкостроительному заводу имени Кирова. За время его работы тут успело отдохнуть не одно поколение минчан. Лагерь функционировал до начала 2000-х, а затем опустел и постепенно превратился в заброшку. Сейчас на территории в 6,5 гектаров располагается более десятка разнообразных построек. В основном, это бывшие жилые корпуса (деревянные домики), а также различные хозяйственные строения (медпункт, баня, библиотека) в той или иной степени сохранности.
С 2010 года участком с десятком домиков владела компания «Интерфинстрой». Она хотела преобразовать объект, но не вышло. В 2023 году по инициативе Комитета госконтроля Минской области землю в Минском районе у частной компании
Пустующий лагерь с разнообразными постройками общей площадью около 1200 квадратов
По информации «БУТБ-Имущество», в электронных торгах участвовало 11 покупателей, которые подняли стоимость неиспользуемого объекта недвижимости до 2,9 миллионов рублей (около 980 тысяч долларов). Победителем аукциона и новым собственником заброшенного лагеря стала частная компания, занимающаяся изготовлением и реализацией мебели.
Вместе со зданием новому владельцу достался участок почти в 7 гектаров. Его передадут в аренду на 30 лет.
Новый собственник обязан обеспечить безопасность и ограничение доступа на объект, поддерживать надлежащее санитарно-техническое состояние территории, провести реконструкцию или снести старые постройки, ввести новый объект в эксплуатацию и использовать его по назначению, определенному райисполкомом Минского района.
