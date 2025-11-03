«Онлайн-бронирование снимает многие вопросы». Поговорили с самым первым арендодателем сервиса «Realt.Бронь»

На рынок посуточной аренды Оксана вышла только в августе этого года, но сразу же стала активно принимать туристов.

– В основном к нам приезжают из России, есть также путешественники из Минска, Гомеля и других белорусских городов. Возможно, если откроют пункты пропуска на границе с Польшей, то вновь поедут и поляки. А вот местные жители, из Гродно, квартиры в такой ценовой категории не бронируют, но это и к лучшему. Мне не хочется убивать жилье вечеринками или днями рождениями. Скорее, это – вариант для пар или семей, приезжающих посмотреть Гродно и окрестности.

Учитывая, что сдача недвижимости в аренду – моя основная работа (прим.Оксана платит налог на профессиональный доход), то я делаю все сама, никого не нанимаю. Скажу честно, мне очень нравится этим заниматься: встречать и провожать гостей, общаться, даже делать уборку. Мне не жалко денег, но в плане чистоты я мало кому доверяю. Еще мне очень нравится рассказывать про наш город. Иногда я людям подсказываю какие-то интересные дворики или необычные достопримечательности, которые не включены в основные туристические тропы.

Квартиры Оксаны расположена в тихом местечке, недалеко от центра города.

– На улице Свердлова, где находится мой дом, в свое время жили и писатель Василь Быков, и генерал Борис Громов, и гимнастка Ольга Корбут. Это – очень хороший квартал, рядом с колоритными водонапорными башнями Касей и Басей. Все гости, которые у меня останавливаются, отмечают, что это – не шумный центр, где невозможно открыть окна, а спокойное место, откуда легко пешком добраться до всех главных достопримечательностей.