|
«Онлайн-бронирование снимает многие вопросы». Поговорили с самым первым арендодателем сервиса «Realt.Бронь»
03.11.2025 19:53 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С сегодняшнего дня
– Я давно приобрела квартиру, но сперва у меня не было возможности сделать в ней ремонт. Чтобы жилье не простаивало, я сдавала ее на длительный срок в состоянии «как есть». Подсобрав денег, я прекратила аренду в долгосрок и решила вложиться в ремонт, который в итоге получился капитальным. Так как мой дом – это еще советский жилой фонд, то тут пришлось менять проводку, все коммуникации и многое другое.
На рынок посуточной аренды Оксана вышла только в августе этого года, но сразу же стала активно принимать туристов.
– В основном к нам приезжают из России, есть также путешественники из Минска, Гомеля и других белорусских городов. Возможно, если откроют пункты пропуска на границе с Польшей, то вновь поедут и поляки. А вот местные жители, из Гродно, квартиры в такой ценовой категории не бронируют, но это и к лучшему. Мне не хочется убивать жилье вечеринками или днями рождениями. Скорее, это – вариант для пар или семей, приезжающих посмотреть Гродно и окрестности.
Учитывая, что сдача недвижимости в аренду – моя основная работа (прим.Оксана платит налог на профессиональный доход), то я делаю все сама, никого не нанимаю. Скажу честно, мне очень нравится этим заниматься: встречать и провожать гостей, общаться, даже делать уборку. Мне не жалко денег, но в плане чистоты я мало кому доверяю. Еще мне очень нравится рассказывать про наш город. Иногда я людям подсказываю какие-то интересные дворики или необычные достопримечательности, которые не включены в основные туристические тропы.
Квартиры Оксаны расположена в тихом местечке, недалеко от центра города.
– На улице Свердлова, где находится мой дом, в свое время жили и писатель Василь Быков, и генерал Борис Громов, и гимнастка Ольга Корбут. Это – очень хороший квартал, рядом с колоритными водонапорными башнями Касей и Басей. Все гости, которые у меня останавливаются, отмечают, что это – не шумный центр, где невозможно открыть окна, а спокойное место, откуда легко пешком добраться до всех главных достопримечательностей.
– А как вы узнали про «Realt.Бронь»?
– Про Realt я знаю давно, не раз размещала и искала тут объявления, а конкретно про Realt.Бронь» узнала из телеграм-канала, на который подписана. Выйдя на этот рынок, я, конечно, зарегистрировалась на многих сайтах – и на белорусских, и на российских. Где-то была хорошая отдача (на популярном российском агрегаторе я буквально за месяц стала «суперхозяином»), где-то не очень. К примеру, условия размещения на популярном белорусском сервисе мне показались не совсем справедливыми. Поэтому когда я увидела, что появился сервис «Realt.Бронь», то обрадовалась и сразу же пошла регистрироваться.
Никаких сложностей и трудностей в регистрации Оксана не заметила. Она прошла все этапы и разместила свое объявление. До декабря (и после) его можно будет не единожды корректировать.
– Все оказалось абсолютно просто, никаких трудностей я не встретила. Отмечу, что мне есть, с чем сравнить. Так, размещение на одном российском сайте обернулось для меня буквально квестом. На разборки с регистрацией ушло полтора месяца.
– Какие плюсы вы видите в онлайн-бронировании?
– Онлайн-бронирование – это четкость. Человек открывает сервис, вбивает дату, указывает количество человек и видит честную цену. Все это значительно сокращает количество лишних звонков и переписок. К примеру, летом, когда я только начинала, спрос на квартиры в Гродно был очень большой. И получается, что в день я принимала огромное количество звонков, только чтобы ответить, что у меня все занято. А ведь это лишняя трата времени, и моего, и клиентов. Причем, когда спрос немного упал, ситуация не сильно изменилась. Люди продолжили звонить, но теперь только для того, чтобы проверить цену. Конечно, онлайн-сервис все эти вопросы снимет. Общение с гостями будет начинаться уже после того, как они нажали все кнопки, ввели все данные, увидели календарь, посмотрели цены и т.д.
Как отмечает Оксана, в этом случае клиенты уже задают четкие вопросы: где находится парковка, можно ли поставить раздельные кровати и так далее.
– Наш сервис «Realt.Бронь» стартует 1 декабря, скажите, пожалуйста, как в Гродно обстоит ситуация с загрузкой на новогодние праздники и каникулы?
– На сам Новый год и начало января конкретно моя квартира уже забронирована. Зато декабрь и вся предновогодняя неделя еще свободна. В Беларуси Католическое Рождество (25 декабря) приходится на среду, в стране будет выходной – и это отличная возможность посетить праздничный Гродно до наплыва большого количества туристов. В целом же, бронировки по городу идут активно. Я общаюсь с коллегами и вижу, что на начало января вариантов остается все меньше и меньше.
***
О том, как разместить объявление на «Realt.Бронь», мы подробно
А еще больше подробностей ищите в нашем
Размещайте свои объявления в сервисе «Realt.Бронь» и сдавайте квартиры удобно и выгодно!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Онлайн-бронирование снимает многие вопросы». Поговорили с самым первым арендодателем сервиса «Realt.Бронь»
С сегодняшнего дня в новом сервисе «Realt.Бронь» уже можно размещать свои объекты – квартиры на сутки. Полноценно сервис для краткосрочной аренды заработает с 1...
|
Архив (Новости Экономики)