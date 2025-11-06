|
Пошаговый гид: как оформить лизинг с минимальными затратами времени
Лизинг – эффективный финансовый инструмент, который позволяет бизнесу оперативно обновлять основные средства, не выводя значительные суммы из оборота. В условиях рынка, где время — деньги, скорость оформления сделки становится ключевым конкурентным преимуществом. Этот пошаговый гид поможет юридическим лицам и ИП максимально быстро и с минимальными временными затратами оформить технику в лизинг или получить лизинг нового оборудования.
Предварительная подготовка
Прежде чем обращаться в лизинговую компанию, четко решите, что именно вы хотите приобрести: это может быть спецтехника, автомобильный транспорт или оборудование для производства.
Соберите базовый пакет документов. Чтобы оформить лизинг для юр лиц и ИП в Беларуси, как правило, требуются:
Выбор лизинговой компании и принятие решения
Многие лизинговые компании предлагают онлайн-калькуляторы и формы онлайн-заявки. Это позволяет:
Чтобы избежать сюрпризов и ускорить принятие решения, уточните максимальный срок рассмотрения заявки, полный перечень необходимых документов (он может варьироваться в зависимости от предмета лизинга и суммы сделки) и требуется ли дополнительное обеспечение (например, поручительство) помимо самого предмета лизинга.
После подачи заявки лизинговая компания проводит анализ финансового состояния организации. Как только решение будет принято, вам направят проект графика платежей.
Заключение договора и получение имущества
На этом этапе подписывается договор лизинга между лизингополучателем и лизингодателем, а также договор купли-продажи предмета лизинга с поставщиком.
После внесения авансового платежа техника в лизинг приобретается у поставщика лизинговой компанией и передается по акту приема-передачи лизингополучателю. Предмет лизинга должен быть обязательно застрахован от всех рисков.
Общее время оформления при слаженной работе и наличии всех документов: от 3 до 7 рабочих дней (в зависимости от предмета и сложности сделки).
Лизинг — не только финансовый инструмент, но и инструмент эффективного управления временем. Правильный подход позволяет вам не отвлекаться на долгое оформление и сосредоточиться на главном — развитии своего бизнеса.
