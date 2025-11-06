Что за дом вырос рядом с «кукурузами» в районе Комаровского рынка? Рассказываем и показываем

Всего в новостройке запроектировано 149 квартир. Тут будут однушки от 39 до 52 квадратов, двушки от 45 до 65 квадратов и трешки от 71 до 77 квадратов. Также в доме будут квартиры евроформата. Жилье в доме будет сдаваться под отделку.

Те, кто присматривается к дому, уже могут воочию оценить увеличенные оконные проемы, необычные балконы на верхних этажах и другие архитектурные особенности многоэтажки.