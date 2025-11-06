|
Что за дом вырос рядом с «кукурузами» в районе Комаровского рынка? Рассказываем и показываем
06.11.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Пока в районе площади Бангалор копали метро, а на Богдановича перекраивали движение транспорта, на улице Веры Хоружей тихо и незаметно вырос целый дом на три подъезда. В рекламе эту новостройку вы не найдете – квартиры в ней пока не продаются. Мы побывали на стройплощадке загадочного дома и показываем, как он сейчас выглядит.
Удивительно, но еще в прошлом году тут стояли два жилых дома. Их
Всего в новостройке запроектировано 149 квартир. Тут будут однушки от 39 до 52 квадратов, двушки от 45 до 65 квадратов и трешки от 71 до 77 квадратов. Также в доме будут квартиры евроформата. Жилье в доме будет сдаваться под отделку.
Те, кто присматривается к дому, уже могут воочию оценить увеличенные оконные проемы, необычные балконы на верхних этажах и другие архитектурные особенности многоэтажки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока в районе площади Бангалор копали метро, а на Богдановича перекраивали движение транспорта, на улице Веры Хоружей тихо и незаметно вырос целый дом на три...
|
Архив (Новости Экономики)