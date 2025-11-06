ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Что за дом вырос рядом с «кукурузами» в районе Комаровского рынка? Рассказываем и показываем

06.11.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Пока в районе площади Бангалор копали метро, а на Богдановича перекраивали движение транспорта, на улице Веры Хоружей тихо и незаметно вырос целый дом на три подъезда. В рекламе эту новостройку вы не найдете – квартиры в ней пока не продаются. Мы побывали на стройплощадке загадочного дома и показываем, как он сейчас выглядит.


Для начала напомним, о каком районе идет речь. Это − квартал, расположенный в пределах улиц Кропоткина, Богдановича и Веры Хоружей в Советском районе.



Удивительно, но еще в прошлом году тут стояли два жилых дома. Их снесли минувшим летом, а вскоре после этого на месте малоэтажек стало расти монолитное здание. Кстати, по детальному плану, утвержденному несколько лет назад, помимо двух послевоенных домов, под снос должны пойти и оставшиеся в округе частные усадьбы. Так что, свежая многоэтажка – возможно, только первая ласточка грядущих в округе перемен.



Заказчиком строительства жилого дома выступил трест № 35, генподрядчиком – филиал СУ-210.  Интересно, что застройщик долго не показывал, как будет выглядеть дом, а только сообщал, что квартиры в нем достанутся всем желающим.


Интрига раскрылась в начале этого года. Согласно опубликованным рендерам от ОДО «Проектинжстрой», новый дом будет девятиэтажным, трехподъездным, со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным паркингом на 99 машино/мест.



Надо отметить, что новостройка прибавляет в этажах очень быстро. Сейчас девятиэтажка полностью собрана. В доме уже установлены окна, снаружи идет утепление и отделка фасадов. Согласно визуализации, верхняя часть дома будет темной, а нижняя – светлой.



Всего в новостройке запроектировано 149 квартир. Тут будут однушки от 39 до 52 квадратов, двушки от 45 до 65 квадратов и трешки от 71 до 77 квадратов. Также в доме будут квартиры евроформата. Жилье в доме будет сдаваться под отделку.

Те, кто присматривается к дому, уже могут воочию оценить увеличенные оконные проемы, необычные балконы на верхних этажах и другие архитектурные особенности многоэтажки.




Как мы уже писали, строительство дома ведется за счет собственных средств заказчика. Сейчас приобрести квартиры в девятиэтажке нельзя, их будут продавать с аукциона после ввода объекта в эксплуатацию.


Кстати, финиш стройки уже скоро – завершить строительство многоэтажки планируется в марте следующего года.


Выбираете квартиру в новостройке? Тогда вам поможет наш обзор по всем новостройкам Минска и пригорода. Мы собрали в одном месте всю необходимую информацию: от наличия квартир до условий кредитования. А сейчас обзор стал еще информативнее: мы добавили цены реальных сделок по новостройкам от собственников. Эта информация сэкономит вам время и поможет сделать максимально рациональный выбор!

 
Теги: Минск
 
 
