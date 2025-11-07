|
Эти минские дома – ровесники революции. А какие квартиры в них продаются?
Сегодня, 7 ноября, в Беларуси отмечают 108 лет со дня Октябрьской революции. Это знаменательное событие минувшего века перевернуло ход мировой истории и послужило началом новой эры. В честь праздника (кстати, наша страна – одна из немногих, кто сохраняет традицию) мы решили поискать в Минске дома, построенные в те годы или раньше. Конечно, из-за последующего военного лихолетья уцелело в столице немного, но несколько «ровесников Революции» мы все-таки нашли. Рассказываем, что это за дома и что в них продается.
Отметим, что дошедшие до наших дней дома начала прошлого века нельзя назвать элитными – тут нет сверкающих лобби, подземных паркингов или панорамных окон. Однако здания тех лет сейчас расположены в лучших местах города. Именно поэтому квартиры в них стоят дороже, чем в среднем по рынку. Что касается возраста, то в «паспорте» у всех дореволюционных зданий Минска, независимо от реальной даты строительства, стоит 1917 или 1918 год. Связано это с тем, что из-за последующих войн и других перипетий документы на старые дома в большинстве своем не сохранились.
Итак, начинаем. Самый доступный вариант из исторического –
Дом отличают высокие потолки – 3,15 метра. Окна выходят на тихий зеленый благоустроенный двор. Подчеркивается, что при капитальном ремонте дома произведена замена коммуникаций. Про окружение и говорить не приходится: рядом можно найти множество магазинов, торговых центров, ресторанов, кафе и многого другого. Неподалеку находится железнодорожный вокзал, станции метро «Первомайская» и «Купаловская», набережная реки Свислочь с велодорожкой и местами для отдыха. Продают квартиру за 89 тысяч долларов (2993 доллара – за метр).
Следующий вариант –
Прочные кирпичные стены обеспечивают достойную тепло- и шумоизоляцию. Еще один бонус – нереально высокие потолки, 3,8 метра. Рядом с домом – проспект Независимости, театр им. Максима Горького, кинотеатр «Центральный», магазины, кафе и рестораны. Стоимость квартиры – 144,6 тысячи долларов (3597 долларов – за метр).
Это дом на Мясникова, 76 – один из немногих, уцелевших во время войн. Построили весь комплекс зданий еще до революции (тут размещалась женская еврейская гимназия), а затем несколько раз перестраивали. В послевоенное время здание переоборудовали в жилой дом и в нем разместили сотрудников Института иностранных языков. Изначально каменное здание было высотой в два этажа, а позже к нему надстроили мансарду. Дом подрос на два этажа, но сохранил свой неповторимый облик: лепка, мезонины, ажурные решетки, купола.
Сейчас в доме 1918 года (по паспорту) продается
Двушка в кирпичном доме (стены толщиной – 1 метр) располагается в историческом центре Минска, недалеко от Железнодорожного вокзала, площади Независимости и Немиги. Квартира находится на 2-м этаже. Планировка квартира состоит из кухни, гостиной, спальни, коридора, раздельного санузла и балкона. Внутри – добротный ремонт. Квартира продается за 135 тысяч долларов (1988 долларов – за метр).
Ну а самое шикарное предложение –
Эта уникальная квартира расположена на втором этаже двухэтажного кирпичного дома 1917 года постройки (в документах указан этот год, но скорее всего дом построили раньше). Квартира площадью 107 квадратов полностью готова к проживанию или аренде. Здесь проведен ремонт с полной заменой коммуникаций. Окна жилья выходят на две стороны.
Трешка состоит из просторной гостиной с панорамными окнами, большой кухни с выходом на балконом и потрясающим видом, а также двух уютных спальных комнат. Основная спальня может похвастаться большой кроватью и гардеробной зоной. Вторая спальня может использоваться как детская комната, кабинет или гостевая.
Отмечается, что дом размещается в престижной минской локации. Рядом – все известные столичные достопримечательности, а также кафе, рестораны, музеи, станция метро «Немига». К двухэтажке примыкает закрытый двор с парковкой под шлагбаумом. В квартире – полуметровые стены и высокие потолки (3,4 метра). Оценили квартиру в 290 тысяч долларов (2700 долларов – за метр).
Мы попытались найти в нашей базе частные дома, построенные до 1917 года, но таковых в Минске осталось очень мало. К примеру, историческая усадебная застройка имеется в Северном переулке (тут сохранилось несколько деревянных домов работников железной дороги), однако хозяева не спешат расставаться с усадьбами в центре города. В продаже тут ничего нет.
