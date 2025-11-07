Эти минские дома – ровесники революции. А какие квартиры в них продаются?

Отметим, что дошедшие до наших дней дома начала прошлого века нельзя назвать элитными – тут нет сверкающих лобби, подземных паркингов или панорамных окон. Однако здания тех лет сейчас расположены в лучших местах города. Именно поэтому квартиры в них стоят дороже, чем в среднем по рынку. Что касается возраста, то в «паспорте» у всех дореволюционных зданий Минска, независимо от реальной даты строительства, стоит 1917 или 1918 год. Связано это с тем, что из-за последующих войн и других перипетий документы на старые дома в большинстве своем не сохранились.

Итак, начинаем. Самый доступный вариант из исторического – однокомнатная квартира в доме на улице Ленина, 21. Это кирпичное здание было построено еще до 1917 года, а в 2003-м тут прошел капремонт.