Домик в своем лесу. Минчанин купил совминовскую дачу и сделал стильный ремонт
Покупая старую «совминовскую» дачу минчанин Алексей рассчитывал, что ее обустройство ограничится лишь косметическим ремонтом. Но в итоге пришлось заниматься полной реконструкцией. Кроме переделки дома он отважился и на масштабные ландшафтные работы по благоустройству участка – создал на нем многоярусную лесную поляну. Мы побывали у него в гостях, оценили результат и подготовили вам подробный отчет о проделанной работе.
Что такое совминовские дачи?
Два года назад Алексей решился на покупку дачи – как раз в продаже появился интересный вариант в садовом товариществе "Ветеран" под Минском, которое до сих пор называют «совминовскими дачами». Раньше это была закрытая территория, здесь отдыхали семьи советских высокопоставленных чиновников. Место особенное – рядом ведомственный санаторий, берег Волмы, вокруг сосновый лес, рельеф с большими перепадами высот – как в окрестностях Логойска.
Вагонку на фасаде реанимировать не было смысла, решено было заменить новой обшивкой. Заодно и деревянные стены утеплили, укрепили. В качестве обшивки использовалась обычная доска с выбранной «четвертью» (доски имеют специальные выступы с торцов, таким образом происходит нахлёст). Но, благодаря тому, что ее предварительно обожгли, зачистили от золы и покрыли маслом, выглядит фасад весьма оригинально и благородно. Красить его не нужно – со временем он лишь «поседеет». Берите решение на заметку – фасад обошелся всего в 4 тысячи рублей.
Большой обеденный стол в гостиной с первого взгляда кажется массивным и монолитным благодаря гранитной столешнице. Но при ближайшем рассмотрении гранитом оказалась широкоформатная керамогранитная плитка, приклеенная к деревянному основанию.
– Решение совсем недорогое: стоимость одной плитки плюс услуги по шлифовке кромки, – говорит Алексей.
Отопление, кстати, в доме на газу, поэтому при желании здесь можно жить хоть круглый год.
– Обычно мы с семьей и друзьями приезжаем на дачу по выходным, – говорит Алексей. – Летом здесь с удовольствием проводят время бабушка с детьми. Постоянно, конечно, можно жить, но мы не готовы менять городской сценарий жизни семьи на загородный – учеба, работа у нас в Минске.
В гостиной установили панорамное окно со сдвижной створкой на террасу. Вид из него в любую пору года дарит ощущение, что ты в доме на лесной опушке – в поле зрения нет соседских домов и строений, только природный ландшафт с пластичными линиями холма, сосны. Стоит отметить, что, несмотря на натуральность картинки, пейзаж за окнами – рукотворный. И его можно рассматривать как второй этап реконструкции дачи – не менее важный и сложный.
Сад в лесу
Дача Алексея находится у большого холма с настоящим лесом – березы и сосны буквально подступали к ее стенам, нависали над его крышей. Территорию за домом прошлые владельцы никогда не использовали – разве что грибами ходили. Алексей с супругой решили сохранить природный характер участка, но сделать его более приспособленным для жизни. Так в смете реконструкции дачи появилась новая графа расходов: на ландшафтный дизайн.
Проектирование поручили ландшафтному
– Запрос от Алексея и его супруги был такой: максимум зелени, место под баню и хозпостройку, возле въезда на участок – стол и лавочку, чтоб чистить грибы (пока не реализовано), расположить где-то зону уединения, продумать дорожно-тропиночную сеть, – рассказывает она. – Из неординарных запросов – предусмотреть возможность кататься зимой на санках. И всё это в условиях узкого коридорного подъезда к участку и большого количества взрослых деревьев на въезде и на самом участке.
В проекте баня и хозяйственная постройка объединены на одном фундаменте и под одной крышей – с точки зрения затрат на строительство так всегда дешевле. Сюда уже подведены коммуникации. Постройку дизайнер расположила таким образом, чтоб глухой стороной она прикрывала просматриваемую смежную границу с соседями. С торцов постройки предусмотрены декоративные посадки, чтоб было ощущение, что баня утопает в зелени. При входе в баню – терраса с лежаками или креслами для чаепития.
Между террасой бани и террасой дома образовалось уютное камерное пространство, на котором расположилась декоративная кастовая чаша и садовая мебель.
– По моей задумке эта зона должна быть сердцем участка, которая будет притягивать в одном месте всех членов семьи и гостей.
Что касается парковки и дорожек, то надо было учесть тот нюанс, что участок лесной и у взрослых деревьев плотная густая сеть корней. Поэтому дорожки предусмотрены минимальные по размеру и количеству и только там, где проходит основной трафик: от парковки к крыльцу и от калитки к крыльцу (от калитки пока не сделали). По самому участку дорожка предусмотрена только в виде отмостки.
– Долго обсуждали, какой выбрать материал на парковке, – рассказывает Екатерина. – Сплошное полотно из тротуарной плитки не подходил из-за большого количества корней.
Для подготовки полноценного основания для укладки плитки их пришлось бы подрубать, а это бы погубило деревья. Приняли вариант с пошаговыми бетонными плитами со швами между ними около 20 см, чтобы также обеспечить доступ воздуха и влаги к корням деревьев.
– Парковку, правда, делала сторонняя строительная бригада и плиты уложили по своему разумению, «квадратиш практиш» – без смещения, предусмотренного проектом. Выглядело это, мягко говоря, не эстетично. Увы, но я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда строители или плиточники думают, что они ещё и дизайнеры, и садовники. Пришлось думать, как визуально исправить ситуацию: в швы добавили немного грунта и высадили котулу шероховатую. При разрастании она будет расползаться в разные стороны, где-то немного наползать на плитку и не будет видно чётких границ «решётки».
Зону уединения разместили за домом, в самой лесной части участка. В представлении дизайнера, здесь должна получиться зелёная комната, окруженная кустарниками.
Проектом был предусмотрен и газон. Екатерина предложила сделать его выделенной зоной.
– В этом случае ухаживать за ним гораздо проще, чем когда он расположен отдельными пятачками, – объясняет она. – Более того, в газоне не должно быть никаких посадок и светильников. Это связано с тем, что одно сплошное полотно гораздо проще косить, чем бегать кругами вокруг стволов деревьев, кустарников и светильников. Рано или поздно широко будут распространены роботы-косильщики. Если оставить на газоне посадки или светильники, то будут образовываться петли, которые роботы просто не смогут косить. Эти места придётся докашивать вручную. Декоративные посадки выделены в отдельные зоны и сформированы таким образом, чтобы в их границах были все стволы деревьев. Хвоя и листья будут падать прямо на мульчу среди декоративных посадок и оставаться там же, образуя дополнительный слой мульчи. В природе так. Никто в лесу не убирает листья или хвою.
Было гладко на бумаге, но…
Этапу проектирования предшествовал большой объем черновых земляных работ по преобразованию крутого лесного склона, созданию площадок под парковку и террасу. Была проведена масштабная работа по срезке и вывозу большого объема грунта. Эти работы выполнялись под руководством семейного подряда ландшафтных
– Подпорные стенки были бы здесь кощунством, причем дорогим кощунством – тысяч сорок долларов, как минимум, – объясняет Павел. – Алексей был против них категорически – он просил сохранил природную естественность. Поэтому стенки ярусов мы укрепили следующим образом: положили сетку от кротов, потом георешетку. В ячейки засыпали грунт, высадили почвопокровные растения, замульчировали корой. Чтобы посадки хорошо укоренились и не пересыхали летом, по всему участку проложена система капельного полива. Вот уже третий год пошел – все держится, не сползает. В скором времени высаженные растения разрастутся и вместе с корой скроют пока что видимые пластиковые бортики. Прополки редкие – в этом году был только одна (химпрополка). Хотя в первый год было сложнее – в привозном грунте, более питательном чем родном лесном, очень хорошо почувствовала себя сныть – начала забивать все высаженное. От этого сорняка еле избавились.
Не забыла дизайнер и про плодовые культуры, которые не только полезны, но и красивы сами по себе – например, голубика и земляника. Они высажены вдоль тропинки – прогулялся по лесу и ягод насобирал.
Расти большой
Владелец дачи говорит, что растения для участка в общей смете перевесили стоимость ландшафтных работ и проектирования. И это при том, что не покупалось что-то эксклюзивное. Просто объем посадок довольно большой.
Подбором растений по проекту и их посадкой занималась Елена. Она говорит, что ассортимент широкий и найти все и сразу в одном питомнике не получилось – пришлось поездить, поискать. Стоимость растений так же зависит от их возраста и размера – чем больше, тем дороже.
– Можно было бы, конечно, получить готовый сад, в полной мере соответствующий картинке в проекте, но тогда нужно было бы потратить в разы больше денег на закупку взрослых растений, – говорит она. – Поэтому мы с заказчиком выбрали медленный путь – покупали саженцы средних размеров за разумные деньги – торопиться некуда, через год-два они тоже вырастут.
Среди самых дорогих экземпляров – крупные деревья: клены, рябины и большая магнолия у крыльца. С последней вышел почти анекдот. После высадки она стала доставлять некоторые неудобства для строителей и они даже спросили Павла: можно спилить? Пришлось объяснять, что стоит этот «куст» 200 долларов. Ребята сильно удивились и потом обходили магнолию как хрустальную вазу.
Мы застали этот молодой сад в момент максимальной декоративности – даже в пасмурный день он радует глаз яркими красками. Мастера ландшафта обещают, что и зимой за окнами дачи будет красиво. И с каждым годом сад будет прибавлять в объеме – для полного смыкания посадок и формирования завершенного вида саду потребуется около 2-3 лет.
