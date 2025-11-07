ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Домик в своем лесу. Минчанин купил совминовскую дачу и сделал стильный ремонт

07.11.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Покупая старую «совминовскую» дачу минчанин Алексей рассчитывал, что ее обустройство ограничится лишь косметическим ремонтом. Но в итоге пришлось заниматься полной реконструкцией. Кроме переделки дома он отважился и на масштабные ландшафтные работы  по благоустройству участка – создал на нем многоярусную лесную поляну. Мы побывали у него в гостях, оценили результат и подготовили вам подробный отчет о проделанной работе.


Что такое совминовские дачи?

Два года назад Алексей решился на покупку дачи – как раз в продаже появился интересный вариант в садовом товариществе "Ветеран" под Минском, которое до сих пор называют «совминовскими дачами». Раньше это была закрытая территория, здесь отдыхали семьи советских высокопоставленных чиновников. Место особенное – рядом ведомственный санаторий, берег Волмы, вокруг сосновый лес, рельеф с большими перепадами высот – как в окрестностях Логойска. 


Сейчас старых советских дач здесь немного, на их месте строят полноценные загородные дома с современной архитектурой. Локация оживленная, на живописных улочках, несмотря на что, что дачный сезон уже закрыт, довольно оживленно. Секрет прост – многие здесь живут постоянно.


Возможно, по меркам рядового советского дачника, этот дом в совминовском СТ когда-то выгодно отличался от его сборно-щитовой дачи, но в наше время каких либо восторгов не вызывал – одноэтажный, с верандой, деревянный, обшитый вагонкой. Главные плюсы – локация и лес прямо на участке. 


Так выглядела дача на момент покупки


– Когда мы покупали эту дачу, думали – поменяем окна, подлатаем крышу, – рассказывает Алексей. – Когда начали его разбирать, понял – косметическим ремонтом дело не обойдется. В итоге от старого дома только четыре стены осталось, да и те пришлось укреплять.



Крышу разобрали полностью – теперь под фальцевой кровлей графитового цвета новая стропильная система. Стены нарастили по высоте, чтобы под крышей можно было сделать жилой мансардный этаж.






Вагонку на фасаде реанимировать не было смысла, решено было заменить новой обшивкой. Заодно и деревянные стены утеплили, укрепили. В качестве обшивки использовалась обычная доска с выбранной «четвертью» (доски имеют специальные выступы с торцов, таким образом происходит нахлёст). Но, благодаря тому, что ее предварительно обожгли, зачистили от золы и покрыли маслом, выглядит фасад весьма оригинально и благородно. Красить его не нужно – со временем он лишь «поседеет». Берите решение на заметку – фасад обошелся всего в 4 тысячи рублей.







На месте старой веранды сделали каркасную теплую пристройку. Сзади дома пристроили крытую террасу. Старые окна в деревянных рамах ушли на свалку, их место заняли современные окна ПВХ с двухсторонней ламинацией.




Внутри от старой дачи почти ничего не осталось – разве что потолочные балки над двусветной гостиной сохранили, отшлифовали и оставили открытыми.



В интерьере мы видим рациональный подход к обустройству. Для отделки использовались практичные и недорогие материалы и решения. Например, стены в спальнях обшили вагонкой, в остальных помещениях – фанерой. Лестница простая, деревянная, но со своей главной функцией справляется. 




Большой обеденный стол в гостиной с первого взгляда кажется массивным и монолитным благодаря гранитной столешнице. Но при ближайшем рассмотрении гранитом оказалась широкоформатная керамогранитная плитка, приклеенная к деревянному основанию.

– Решение совсем недорогое: стоимость одной плитки плюс услуги по шлифовке кромки, – говорит Алексей. 



Стоит сказать, что владельцу удалось сэкономить и на облицовке стены за камином. 

– Плиточник только за работу зарядил 600 долларов, поэтому я подумал, что справлюсь своими силами, – говорит он. – Мы с товарищем приклеили ее сами.



Отопление, кстати, в доме на газу, поэтому при желании здесь можно жить хоть круглый год. 

– Обычно мы с семьей и друзьями приезжаем на дачу по выходным, – говорит Алексей. – Летом здесь с удовольствием проводят время бабушка с детьми. Постоянно, конечно, можно жить, но мы не готовы менять городской сценарий жизни семьи на загородный – учеба, работа у нас в Минске.



В гостиной установили панорамное окно со сдвижной створкой на террасу. Вид из него в любую пору года дарит ощущение, что ты в доме на лесной опушке – в поле зрения нет соседских домов и строений, только природный ландшафт с пластичными линиями холма, сосны. Стоит отметить, что, несмотря на натуральность картинки, пейзаж за окнами – рукотворный. И его можно рассматривать как второй этап реконструкции дачи – не менее важный и сложный.


Сад в лесу

Дача Алексея находится у большого холма с настоящим лесом – березы и сосны буквально подступали к ее стенам, нависали над его крышей. Территорию за домом прошлые владельцы никогда не использовали – разве что грибами ходили. Алексей с супругой решили сохранить природный характер участка, но сделать его более приспособленным для жизни. Так в смете реконструкции дачи появилась новая графа расходов: на ландшафтный дизайн. 


Проектирование поручили ландшафтному дизайнеру Екатерине Михалевич. 

– Запрос от Алексея и его супруги был такой: максимум зелени, место под баню и хозпостройку, возле въезда на участок – стол и лавочку, чтоб чистить грибы (пока не реализовано), расположить где-то зону уединения, продумать дорожно-тропиночную сеть, – рассказывает она. – Из неординарных запросов – предусмотреть возможность кататься зимой на санках. И всё это в условиях узкого коридорного подъезда к участку и большого количества взрослых деревьев на въезде и на самом участке. 

В проекте баня и хозяйственная постройка объединены на одном фундаменте и под одной крышей – с точки зрения затрат на строительство так всегда дешевле. Сюда уже подведены коммуникации. Постройку дизайнер расположила таким образом, чтоб глухой стороной она прикрывала просматриваемую смежную границу с соседями. С торцов постройки предусмотрены декоративные посадки, чтоб было ощущение, что баня утопает в зелени. При входе в баню – терраса с  лежаками или креслами для чаепития. 



Проект ландшафтного дизайна

Между террасой бани и террасой дома образовалось уютное камерное пространство, на котором расположилась декоративная кастовая чаша и садовая мебель. 

– По моей задумке эта зона должна быть сердцем участка, которая будет притягивать в одном месте всех членов семьи и гостей.

Что касается парковки и дорожек, то надо было учесть тот нюанс, что участок лесной и у взрослых деревьев плотная густая сеть корней. Поэтому дорожки предусмотрены минимальные по размеру и количеству и только там, где проходит основной трафик: от парковки к крыльцу и от калитки к крыльцу (от калитки пока не сделали). По самому участку дорожка предусмотрена только в виде отмостки. 





– Долго обсуждали, какой выбрать материал на парковке, – рассказывает Екатерина. – Сплошное полотно из тротуарной плитки не подходил из-за большого количества корней.

Для подготовки полноценного основания для укладки плитки их пришлось бы подрубать, а это бы погубило деревья. Приняли вариант с пошаговыми бетонными плитами со швами между ними около 20 см, чтобы также обеспечить доступ воздуха и влаги к корням деревьев.


– Парковку, правда, делала сторонняя строительная бригада и плиты уложили по своему разумению, «квадратиш практиш» – без смещения, предусмотренного проектом. Выглядело это, мягко говоря, не эстетично. Увы, но я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда строители или плиточники думают, что они ещё и дизайнеры, и садовники. Пришлось думать, как визуально исправить ситуацию: в швы добавили немного грунта и высадили котулу шероховатую. При разрастании она будет расползаться в разные стороны, где-то немного наползать на плитку и не будет видно чётких границ «решётки».



Зону уединения разместили за домом, в самой лесной части участка. В представлении дизайнера, здесь должна получиться зелёная комната, окруженная кустарниками.

Проектом был предусмотрен и газон. Екатерина предложила сделать его выделенной зоной.

– В этом случае ухаживать за ним гораздо проще, чем когда он расположен отдельными пятачками, – объясняет она. – Более того, в газоне не должно быть никаких посадок и светильников. Это связано с тем, что одно сплошное полотно гораздо проще косить, чем бегать кругами вокруг стволов деревьев, кустарников и светильников. Рано или поздно широко будут распространены роботы-косильщики. Если оставить на газоне посадки или светильники, то будут образовываться петли, которые роботы просто не смогут косить. Эти места придётся докашивать вручную. Декоративные посадки выделены в отдельные зоны и сформированы таким образом, чтобы в их границах были все стволы деревьев. Хвоя и листья будут падать прямо на мульчу среди декоративных посадок и оставаться там же, образуя дополнительный слой мульчи. В природе так. Никто в лесу не убирает листья или хвою. 


Было гладко на бумаге, но…

Этапу проектирования предшествовал большой объем черновых земляных работ по преобразованию крутого лесного склона, созданию площадок под парковку и террасу. Была проведена масштабная работа по срезке и вывозу большого объема грунта. Эти работы выполнялись под руководством семейного подряда ландшафтных прорабов Павла и Елены.  Им удалось реализовать сложное решение –  придать склону эстетичную форму, создав систему ярусов (террас), и при этом избежать строительства бетонных подпорных стенок. 


– Подпорные стенки были бы здесь кощунством, причем дорогим кощунством –  тысяч сорок долларов, как минимум, – объясняет Павел. – Алексей был против них категорически – он просил сохранил природную естественность. Поэтому стенки ярусов мы укрепили следующим образом: положили сетку от кротов, потом георешетку. В ячейки засыпали грунт, высадили почвопокровные растения, замульчировали корой. Чтобы посадки хорошо укоренились и не пересыхали летом, по всему участку проложена система капельного полива. Вот уже третий год пошел – все держится, не сползает. В скором времени высаженные растения разрастутся и вместе с корой скроют пока что видимые пластиковые бортики. Прополки редкие – в этом году был только одна (химпрополка). Хотя в первый год было сложнее – в привозном грунте, более питательном чем родном лесном, очень хорошо почувствовала себя сныть – начала забивать все высаженное. От этого сорняка еле избавились. 












Что растет в лесу?

Лесное окружение продиктовало подбор ассортимента растений. Все они тенелюбивые либо теневыносливые. Екатерина добавила акценты в виде сезонного цветения: весной рододендроны, азалии, баданы и цветущий ковёр из пахизандры, летом астильбы, ближе к осени – гортензии и цимицифуга. 


Большинство деревьев и кустарников, которые летом были зелёными, осенью окрашиваются в яркие тёплые оттенки от золотого до багряного (от медового и янтарного до винного): рябина Dodong, стефанандра надрезанолистная Crispa, бересклет крылатый, магония падуболистная. 




Ассортимент на склонах тоже не случайный. В качестве вертикалей выбраны сортовые рябины (сорт Dodong) – это растение леса. Привлекательность саду в зимний период дарят алые гроздья рябин. Они же привлекут птиц, что дополнительно оживит сад. 


Для удержания склона от эрозии подобран такой ассортимент, который будет держать грунт своей расползающиеся корневой системой (пахизандра верхушечная) и укореняющимися стелющимися побегами (стефанандра надрезанолистная Crispa, горизонтальные формы можжевельников).


Вечнозеленые растения украсят сад зимой – тсуга канадская, в том числе кустовая форма Jedeloh, можжевельники, сосны горные. Из лиственных вечнозелёные - магония падуболистная, пахизандра верхушечная, бадан. 


Не забыла дизайнер и про плодовые культуры, которые не только полезны, но и красивы сами по себе – например, голубика и земляника. Они высажены вдоль тропинки – прогулялся по лесу и ягод насобирал.

Расти большой

Владелец дачи говорит, что растения для участка в общей смете перевесили стоимость ландшафтных работ и проектирования. И это при том, что не покупалось что-то эксклюзивное. Просто объем посадок довольно большой.  

Подбором растений по проекту и их посадкой занималась Елена. Она говорит, что ассортимент широкий и найти все и сразу в одном питомнике не получилось – пришлось поездить, поискать. Стоимость растений так же зависит от их возраста и размера – чем больше, тем дороже. 


– Можно было бы, конечно, получить готовый сад, в полной мере соответствующий картинке в проекте, но тогда нужно было бы потратить в разы больше денег на закупку взрослых растений, – говорит она. – Поэтому мы с заказчиком выбрали медленный путь – покупали саженцы средних размеров за разумные деньги – торопиться некуда, через год-два они тоже вырастут.


Среди самых дорогих экземпляров – крупные деревья: клены, рябины и большая магнолия у крыльца. С последней вышел почти анекдот. После высадки она стала доставлять некоторые неудобства для строителей и они даже спросили Павла: можно спилить? Пришлось объяснять, что стоит этот «куст» 200 долларов. Ребята сильно удивились и потом обходили магнолию как хрустальную вазу. 


Мы застали этот молодой сад в момент максимальной декоративности – даже в пасмурный день он радует глаз яркими красками. Мастера ландшафта обещают, что и зимой за окнами дачи будет красиво. И с каждым годом сад будет прибавлять в объеме – для полного смыкания посадок и формирования завершенного вида саду потребуется около 2-3 лет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупая старую «совминовскую» дачу минчанин Алексей рассчитывал, что ее обустройство ограничится лишь косметическим ремонтом. Но в итоге пришлось заниматься...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Пошаговый гид: как оформить лизинг с минимальными затратами времени
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика