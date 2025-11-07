Домик в своем лесу. Минчанин купил совминовскую дачу и сделал стильный ремонт

– В этом случае ухаживать за ним гораздо проще, чем когда он расположен отдельными пятачками, – объясняет она. – Более того, в газоне не должно быть никаких посадок и светильников. Это связано с тем, что одно сплошное полотно гораздо проще косить, чем бегать кругами вокруг стволов деревьев, кустарников и светильников. Рано или поздно широко будут распространены роботы-косильщики. Если оставить на газоне посадки или светильники, то будут образовываться петли, которые роботы просто не смогут косить. Эти места придётся докашивать вручную. Декоративные посадки выделены в отдельные зоны и сформированы таким образом, чтобы в их границах были все стволы деревьев. Хвоя и листья будут падать прямо на мульчу среди декоративных посадок и оставаться там же, образуя дополнительный слой мульчи. В природе так. Никто в лесу не убирает листья или хвою.