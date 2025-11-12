|
Посмотрели на почти готовый пятизвездочный отель в центре Минска. Переночевать тут можно будет за 407 долларов.
С момента сноса знаменитой «стекляшки» на берегу Свислочи прошло более 8 лет. И вот, наконец, построенный на ее месте отель Waldorf Astoria объявил о дате открытия. Заехать в гостиницу можно будет с февраля 2026 года. На сайте отеля, оператором которого выступает империя Hilton, уже можно забронировать номер. До наплыва туристов мы прогулялись рядом с почти готовым зданием и узнали стоимость проживания в нем.
Сколько тут стоит проживание?
Пока что бронирование номеров
В «Президентский люкс» можно заехать за 3256 долларов, а если включить в заказ полный набор услуг с завтраком и возможностью отменить заказ, то ночь обойдется в 3845 долларов.
Кроме того, в отеле действуют скидки по программе Hilton Honors. С ней минимальная стоимость номера «Делюкс» составит 407 долларов, а номера «Президентский люкс» – 3093 доллара. Также к бронированию доступны «Полулюксы» и «Люксы».
Помимо официального сайта отеля, в других популярных системах бронирования возможность «арендовать» номер пока отсутствует.
История строительства
Еще в 2010 году участок с «БелЭкспо» заинтересовал инвесторов из Омана. Они хотели построить здесь бизнес-центр, пятизвездочный отель и жилые здания. Площадка досталась им по указу Президента за 10 миллионов долларов, но спустя время оманцы от проекта и земли отказались.
Затем в 2016 году территорию с павильоном «БелЭкспо» и больницей №2 передали компании Kopaonik Property Investment из ОАЭ. В 2017 году постройки бывшего белорусского «ВДНХ» снесли, а в 2019-м ООО «КПИ Девелопмент» (через него Kopaonik Property Investment работает в Беларуси) приступило к возведению многофункционального комплекса. Архитектурные решения для проекта разрабатывала компания «Воробьев и партнеры».
