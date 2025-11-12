ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Посмотрели на почти готовый пятизвездочный отель в центре Минска. Переночевать тут можно будет за 407 долларов.

12.11.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

С момента сноса знаменитой «стекляшки» на берегу Свислочи прошло более 8 лет. И вот, наконец, построенный на ее месте отель Waldorf Astoria объявил о дате открытия. Заехать в гостиницу можно будет с февраля 2026 года. На сайте отеля, оператором которого выступает империя Hilton, уже можно забронировать номер. До наплыва туристов мы прогулялись рядом с почти готовым зданием и узнали стоимость проживания в нем.


Фактурный отель на месте снесенного «БелЭкспо» давно вписался в городской пейзаж. В последние годы работы велись внутри здания, а снаружи гостиница уже практически не менялась. Разве что элегантные буквы WAпоявились на фасаде.



Сейчас Waldorf Astoria, рассчитанный на 155 номеров, готовится к официальному открытию. Помимо апартаментов, в комплексе будет казино, спа-комплекс с бассейном, фитнес-центр, 5 конференц-залов, 3 ресторана и многое другое.


Из-за перепадов рельефа здание гостиницы со стороны улицы Янки Купалы кажется неприступной крепостью.



Однако стоит чуть свернуть за угол, как картинка меняется, и отель становится более дружелюбным и открытым. 


Особенно умиротворяюще осенью смотрится прилегающая к отелю территория. Скорее всего, гулять по ней смогут все желающие. Здесь можно заметить новые лавочки, металлические перголы, дорожки, множество зеленых насаждений и кустарников.





Ну а для создания самых эффектных фотографий на фоне отеля лакшери-бренда, являющегося частью гостиничной сети Hilton Worldwide, рекомендуем и вовсе перейти на другую сторону Свислочи.



Необычный (пока еще черный, но мы надеемся на оригинальную подсветку) нависающий над Свислочью ресторан  сейчас тоже выглядит готовым.


Пространство у реки, судя по всему, тоже будет общественным. Тут уже собрана лестница с большим количеством мест для отдыха и созерцания водной глади.


В ближайшее время должны открыть и проход по набережной Свислочи. Этот кусок береговой линии не видел пешеходов, велосипедистов и самокатчиков долгих 8 лет. Скоро удобный путь от улицы Богдановича до Янки Купалы будет восстановлен.




Сколько тут стоит проживание?

Пока что бронирование номеров открыто только на сайте самого отеля. Со 2 февраля 2026 года ночь в самом простом номере категории «Делюкс» будет стоить путешественнику 428 долларов, а со всеми включенными услугами (завтраком и возможностью отменить заказ) – 590 долларов.

В «Президентский люкс» можно заехать за 3256 долларов, а если включить в заказ полный набор услуг с завтраком и возможностью отменить заказ, то ночь обойдется в 3845 долларов.

Кроме того, в отеле действуют скидки по программе Hilton Honors. С ней минимальная стоимость номера «Делюкс» составит 407 долларов, а номера «Президентский люкс» – 3093 доллара. Также к бронированию доступны «Полулюксы» и «Люксы».

Помимо официального сайта отеля, в других популярных системах бронирования возможность «арендовать» номер пока отсутствует.



История строительства

Еще в 2010 году участок с «БелЭкспо» заинтересовал инвесторов из Омана. Они хотели построить здесь бизнес-центр, пятизвездочный отель и жилые здания. Площадка досталась им по указу Президента за 10 миллионов долларов, но спустя время оманцы от проекта и земли отказались.

Затем в 2016 году территорию с павильоном «БелЭкспо» и больницей №2 передали компании Kopaonik Property Investment из ОАЭ. В 2017 году постройки бывшего белорусского «ВДНХ» снесли, а в 2019-м ООО «КПИ Девелопмент» (через него Kopaonik Property Investment работает в Беларуси) приступило к возведению многофункционального комплекса. Архитектурные решения для проекта разрабатывала компания «Воробьев и партнеры».  


Отметим, что первая часть комплекса уже реализована. В реконструированных исторических зданиях бывшего Троицкого монастыря базилианок (второй больницы) еще в 2022 году открылся отель сети Hilton.


 
 
Новости Экономики

