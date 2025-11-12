Посмотрели на почти готовый пятизвездочный отель в центре Минска. Переночевать тут можно будет за 407 долларов.

Сколько тут стоит проживание?

Пока что бронирование номеров открыто только на сайте самого отеля. Со 2 февраля 2026 года ночь в самом простом номере категории «Делюкс» будет стоить путешественнику 428 долларов, а со всеми включенными услугами (завтраком и возможностью отменить заказ) – 590 долларов.

В «Президентский люкс» можно заехать за 3256 долларов, а если включить в заказ полный набор услуг с завтраком и возможностью отменить заказ, то ночь обойдется в 3845 долларов.

Кроме того, в отеле действуют скидки по программе Hilton Honors. С ней минимальная стоимость номера «Делюкс» составит 407 долларов, а номера «Президентский люкс» – 3093 доллара. Также к бронированию доступны «Полулюксы» и «Люксы».

Помимо официального сайта отеля, в других популярных системах бронирования возможность «арендовать» номер пока отсутствует.