За квартирами в этом доме выстраивались очереди. Многоэтажку еще не сдали, а в ней уже продают однушку на вторичке!

В тихом уголке Советского района Минска заканчивается стройка десятиэтажного дома на 90 квартир. Многоэтажку на месте снесенных производственных построек возвели достаточно быстро. Еще быстрее тут разобрали квартиры. Так, вчера тут выставили на продажу последние 6 двушек и трешек, и жилье «ушло» менее чем за час. Рассказываем, что это за дом и показываем, как он выглядит накануне сдачи. Кстати, тут уже продают первую квартиру на вторичке.
Напомним, что новостройка выросла на улице Восточной, рядом с частным сектором. Еще в прошлом году здесь располагались производственные постройки районного «Ремавтодора»., а сейчас уже стоит почти готовый дом.
Многоэтажка от УКСа Советского района насчитывает 10 этажей, 3 подъезда и 90 квартир площадью от 47 до 105 квадратов. Первый этаж здания займут административные помещения. Возле дома устроят 92 парковочных места, а также организуют велопарковки.
Интересно, что стоимость метра на протяжении всего времени строительства не менялась. Она составляла 3177 рублей (около 1270 долларов) за квадрат. Правда, предлагались квартиры не всем желающим, а только очередникам без направлений.
Учитывая приятную стоимость квадратного метра, однушки, двушки и трешки в доме разобрали достаточно быстро. Вчера на продажу выставили последнюю партию квартир, и уже в 9 утра (а УКС работает с 8.30) свободного жилья в доме не осталось. Последние двушки и трешки обошлись дольщикам в 95-100 тысяч долларов.
Отметим, что больше свободных квартир в доме нет: все квадратные метры распределены. Без хозяев в доме остаются лишь 3 встроенных помещения площадью от 66 до 149 квадратов, которые расположатся на первом этаже. Их предлагают по стоимости 4200-5000 рублей за квадратный метр.
В настоящий момент жилой дом полностью возведен и остеклен. Сейчас здесь буквально наводят чистоту и красоту, наносят завершающие штрихи. Так как жилье будет передаваться дольщикам без финишной отделки (но со стяжкой пола, штукатуркой на стенах и унитазом в санузле), то внутренние отделочные работы коснутся только общих помещений – входных групп, холлов и этажей.
Рядом с домом уже появились тротуары и детская площадка. На фасаде можно рассмотреть и новый адрес: Восточная, 166. Сдать дом обещают до нового года.
Кстати, в базе Realt мы обнаружили, что в еще не сданном в эксплуатацию доме продается однокомнатная квартира от собственника. Находится однушка площадью 60 квадратных метров на втором этаже. Планировка у жилья – свободная. На выделенных квадратах можно спроектировать как двушку, так и евротрешку.
В объявлении отмечается, что просмотр жилья возможен только после ввода дома. При этом автор подчеркивает, что квартиры с аналогичной планировкой и отделкой в сданных домах стоят дороже. Эту же квартиру продают за 110 тысяч долларов (1827 долларов – за метр).
Да, если вы присматриваетесь к этому микрорайону, то заметим, что буквально в двух шагах от свежей новостройки началось строительство еще одного (аналогичного по архитектуре) дома. По информации УКСа Советского района квартиры в строящейся многоэтажке на Олешева-Топографической также предложат очередникам без направлений. Так что, следите за новостями.