|
В атмосферном районе Минска грядут большие перемены. Тут построят высотки, снесут двухэтажки и производственные здания
14.11.2025 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тихий уголок Минска (район велозавода) через несколько лет может превратиться в довольно перспективный микрорайон. Дело в том, в районе «Пролетарки» намечен большой снос, в том числе и крупных производств, а также масштабное строительство жилых домов. В администрации Ленинского района уже
Напомним, что изменения этой территории обсуждают не первый год. В этот раз планы вновь необходимо подкорректировать. В связи с этим администрация Ленинского района Минска проводит общественное обсуждении градостроительного проекта детального планирования в границах Партизанского проспекта – западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 87 ЛР-2 – железной дороги «Минск-Москва». Именно в этих границах располагается поселок велозавода, или «Пролетарка» (ведь рядом находится станция метро «Пролетарская»).
Поселок велозавода в Минске – это жилой район, построенный после войны, в основном для работников близлежащих предприятий. Сейчас тут преобладают дома, возведенные еще в 60-х годах. Некоторые из старых двухэтажек (к примеру, на улице Нахимова) уже начали сносить. Остальные малоэтажные постройки, согласно обновленному ПДП, ждет та же участь.
Сегодня одна из особенностей микрорайона – внушительное количество производств, которые занимают около 18,5 гектара. Здесь работают такие крупные предприятия, как «Строймаш», «Артинокс», Ремонтно-строительный трест и другие. По смелым планам градостроителей, в ближайшие годы большинство производств будут вынесены за проектируемую территорию.
На месте освободившихся производственных территорий построят жилые дома. В первую очередь, это касается участка со «Строймашем» на улице Рыбалко. Здесь будут размещены многоквартирники со встроенными общественными объектами, а также необходимая для жителей инфраструктура. Отмечается, что новая стройка начнется только после выноса существующих предприятий. Его конкретные сроки пока не определены.
Где еще появятся жилые дома?
Детальный план планируется реализовать в два этапа: до 2030 года, и до 2035 года.
На первом этапе новые девятиэтажные и десятиэтажные дома вырастут на освобожденной территории в квартале рядом с улицей Нахимова, где уже произошел снос. В настоящее время здесь завершается подготовка площадки под строительство.
Строительство еще одного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания запланировано на улице Нахимова и Планерной (сейчас там зеленая зона).
Новый многоэтажный жилой дом также появится на участке в районе улиц Стрелковой, Станиславского, Рыбалко и Судмалиса. Заказчик строительства уже определен, им станет УКС Мингорисполкома. Сейчас на этой территории (напротив ЖК «Антоновский квартал») размещаются шиномонтажи, склады и другие постройки. Помимо жилого дома на этом месте построят многоуровневый гараж со встроенными объектами обслуживания.
Вообще, двухэтажных и трехэтажных домов в районе останется очень мало. Под снос пойдут дома в «квадрате» Серафимовича, Стрелковой, Станиславского и Фабричной. Также переезд ожидает жильцов двухэтажек на улице Велозаводской (номера домов – 2, 4, 6, 8 и 10). На двух этих участках запроектировано новое жилое строительство.
Многоквартирники также могут занять место трехэтажного дома №17 на улице Фабричной и дома №8а на Серафимовича.
Вы удивитесь, но есть на Пролетарке и усадьбы. Правда, совсем немного – 7 частных домов. Планируется, что 5 из них отправятся под снос. Речь идет о домах, которые стоят в окружении многоквартирной застройки. А вот 2 коттеджа у Антоновского парка не тронут – они пока останутся на своем месте.
В итоге, к 2035 году жилищный фонд микрорайона, за счет возведения на многоквартирных домов на месте усадебной, жилой и производственной застройки увеличится на 2650 квартир и составит более 7100 квартир. Население микрорайона при этом может вырасти более чем на 4 тысячи и составить более 16 тысяч человек. Отметим, что на первый этап освоения территории планы не такие грандиозные – до 2030 на велозаводе могут построить 945 квартир.
Транспорт и улицы
На первый этап реализации по организации транспортного обслуживания предусматривается реконструкция улицы Нахимова, реконструкция улицы Станиславского, разработка проектов по реконструкции дворовых территорий с целью поиска дополнительных мест для размещения плоскостных парковок.
До 2035 года предусматривается строительство улицы Проектируемой №1, продление улицы Серафимовича и улицы Станиславского до Проектируемой улицы №1, а также реконструкция разноуровневого пересечения Партизанского проспекта, улицы Ленина и улицы Проектируемой №1.
Помимо этого, две новые улицы (Проектируемая «2 и Проектируемая №3) появятся рядом с новыми жилыми домами. Планируется, что пассажирский транспорт, который сейчас вглубь микрорайона практически не заходит, пройдет по улицам Проектируемой №1, Проектируемой №2 и Нахимова.
Инфраструктура
За последующие 10 лет в районе Пролетарки должна появиться школа на 1020 мест, детский сад на 230 мест, многофункциональный общественный центр, а также кафе, аптеки, банки, магазины и медцентры, которые планируется разместить на первых этажах новых жилых домов.
Кроме того, до 2035 года планируется привести в порядок территорию рядом с железной дорогой. Тут хотят возвести многоуровневые автостоянки, а также сопутствующие объекты для обслуживания автомобилей. В «квадрате» ближе к железке также будут размещены коммунально-обслуживающие и производственные объекты. Эта зона по-прежнему останется производственной.
Зеленые зоны
В целях улучшения качества жилой среды проектом предусмотрено благоустройство существующих озелененных территорий общего пользования с организацией пешеходных и велосипедных дорожек, мест отдыха для различных возрастных групп, площадок для выгула собак и прочее.
Также планируется снос производственных баз по улице Планерной, развитие зеленого бульвара по Партизанскому проспекту, создание бульваров на улице Судмалиса и улице Проектируемая №1, создание сквера рядом с пересечением Партизанского проспекта и улицы Ленина, развитие сети пешеходных связей в направлении Антоновского парка.
Презентацию проекта можно
Общественное обсуждение проекта проходит с 10 по 25 ноября. Замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» принимают в сроки проведения общественного обсуждения по адресу: 220006, Минск, Маяковского, 83 (либо на электронный адрес:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В атмосферном районе Минска грядут большие перемены. Тут построят высотки, снесут двухэтажки и производственные здания
Тихий уголок Минска (район велозавода) через несколько лет может превратиться в довольно перспективный микрорайон. Дело в том, в районе «Пролетарки» намечен...
|
Архив (Новости Экономики)