В атмосферном районе Минска грядут большие перемены. Тут построят высотки, снесут двухэтажки и производственные здания

Поселок велозавода в Минске – это жилой район, построенный после войны, в основном для работников близлежащих предприятий. Сейчас тут преобладают дома, возведенные еще в 60-х годах. Некоторые из старых двухэтажек (к примеру, на улице Нахимова) уже начали сносить. Остальные малоэтажные постройки, согласно обновленному ПДП, ждет та же участь.

Сегодня одна из особенностей микрорайона – внушительное количество производств, которые занимают около 18,5 гектара. Здесь работают такие крупные предприятия, как «Строймаш», «Артинокс», Ремонтно-строительный трест и другие. По смелым планам градостроителей, в ближайшие годы большинство производств будут вынесены за проектируемую территорию.

На месте освободившихся производственных территорий построят жилые дома. В первую очередь, это касается участка со «Строймашем» на улице Рыбалко. Здесь будут размещены многоквартирники со встроенными общественными объектами, а также необходимая для жителей инфраструктура. Отмечается, что новая стройка начнется только после выноса существующих предприятий. Его конкретные сроки пока не определены.