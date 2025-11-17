|
«Это второй центр Минска». Как живется в советских домах около метро «Партизанская»
17.11.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Заводской район получил свое название не просто так. В прошлом веке именно в юго-восточной части Минска начали открывать известные промышленные предприятия. Это был самый быстро развивающийся административный район города, который тогда именовался Сталинским. Сегодня Заводской не занимает первые строчки по площади, населению и популярности. Жилье обычно тут дешевле, чем в других локациях столицы. Но и тут есть местечки, которые кажутся вполне ликвидными. Хорошая транспортная развязка, огромный парк, поликлиники, больница, современный ТРЦ, а также один из крупнейших в стране универмагов «Беларусь» — все это сильно влияет на комфорт жителей домов у станции метро «Партизанская». Realt прошелся по дворам, познакомился с местными и пересказывает их истории о жизни тут.
В Заводском районе расположено более 40 крупных промышленных предприятий. Многие из них появились тут еще во времена БССР. В истории современной Беларуси этой части города уделялось не так много внимания: ни новых интересных жилых строек, ни общественных мест. Ситуацию улучшило появление торговых центров, и, конечно, возведение в Чижовке второй ледовой арены. Некоторые представители молодого поколения минчан отмечали, что она стала причиной посещений окраины города. Многие тогда увидели Чижовку впервые.
Но есть в Заводском место, которое пользовалось у всего населения большой популярностью. Речь про район у станции метро «Партизанская». Еще до открытия здесь подземного транспорта – 7 ноября 1997-го – народ приезжал сюда за покупками в крупнейший универмаг страны «Беларусь». Его строительство закончилось в 1978 году. Прописка такого значимого объекта недалеко от Партизанского проспекта подчеркивала важность развития промышленности. Еще раньше тут возвели гостиницу «Турист», что стала архитектурным и художественным памятником.
Универмаг работает и по сей день. А еще под боком появился ТРЦ Prizma.
Напротив «Беларуси» растянулись десятки кварталов жилой застройки. Тут есть и хрущевки, и кооперативные многоэтажки, и даже сталинки, отличающиеся скромными фасадами. Застраивать территорию начали в середине XX века. В основном жилье предназначалось для работников предприятий.
Каждый двор по-своему отличается расположением домов, расстоянием между ними, размером детских площадок и их наполненностью.
«Бабушек и дедушек становится меньше, а молодых семей больше»
Около хрущевки встречаем Елену. В ее доме жилье когда-то получали дворники. Женщина живет здесь с рождения. Район ее детства за эти годы изменился колоссально.
- У всего есть две стороны. Из минусов – люди, а точнее отсутствие соседский отношений. Кому-то жилье досталось по наследству, кто-то снимает, кто-то купил, но между собой никто не общается, только собачники и молодые мамы. Когда растешь в обществе, где все друг другу как родные — знают по именам, всегда здороваются — трудно воспринимать иную реальность. Родители и каток заливали, и столы выносили на улицу, чтобы с соседями праздник отметить. Но это не только про наши дома, а про время в целом.
А вот самым главным преимуществом их домов, женщины отмечают расположение.
- Раньше были окраиной, ходил один автобус, а сейчас – и маршрутки, метро, трамваи, автобусы, троллейбусы. Отсюда можно в любую точку города заехать, как с Немиги. Это второй центр! У нас, в отличие от других микрорайонов юго-востока, не так много предприятий. Поблизости лишь хлебзавод. Наличие торгового центра – это, скорее, плюс для молодежи, сторожили же по-прежнему любят зайти в «Беларусь» и на рынок. Ну и, конечно, огромный ухоженный лесопарк напротив – наш фильтр воздуха, - комментирует Татьяна.
Парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября действительно называют легкими Заводского района. Это самая большая зеленая зона, не считая леса по соседству с Ангарской. Кстати, лес тут дореволюционный. В начале прошлого века он назывался Архиерейской рощей и принадлежал Минской епархии. Позже его переименовали в Красную рощу и лишь в 1967-м превратили в парк.
Со стороны улицы Райниса расположился парк имени Чингиза Айтматова, где протекает и Слепянская водная система. Она служит границей с микрорайоном Серебрянка.
Молодая мама Алина с детьми чаще гуляет во дворах, чем в парке. Объясняет это тем, что там площадки заняли ребята постарше: «Нужно быть стрессоустойчивым человеком, чтобы смотреть на то, что они там вытворяют».
Девушка с семьей живут в сталинке у дороги. Квартира им досталась по наследству. Комнату в коммуналке здесь получала бабушка мужа, которая работала в ЖЭС. Позже кто мог выкупал комнату за комнатой и становился владельцем полноценной квартиры.
Алина говорит, что на комфорт в первую очередь влияет не само место, а отношение к жизни. Мол, если сам общительный и позитивный, значит, и вокруг все будет таким же.
- Да, есть особый контингент. Утром идешь, а они либо еще пьют, либо уже пьют – непонятно. Но они безобидные, сами по себе. А вообще, бабушек и дедушек становится меньше, а молодых семей больше. У нас тут образовалось свое родительское комьюнити. Как-то хотели график «дежурств» сделать: кто-то один смотрит во дворе за детьми, остальные занимаются другими делами, а через два часа — смена. Такое доверие к людям, наверное, только в советское время было.
Алина признается, что остро чувствуется нехватка детских развлекательных кружков и секций. Приходится возить малышей на Долгобродскую или Крупской. С площадками во дворах тоже беда. Вместо прорезиненного современного покрытия – неубранная листва. Стало проще в бытовом плане с появлением торгового центра. Теперь не приходится ездить за продуктами в другие большие магазины.
- А вот «Беларусь» уже не так хороша. Свекровь работает там с открытия и говорит, что при ней его и закроют.
Девушка не переехала бы отсюда в популярные новые районы. В том числе из-за плотности населения.
- У нас за парковочные места войн нет и соседи друг друга знают, уважают. А это ценнее, чем то, что может предложить новостройка.
Мы застали Таисию за чтением классики у хрущевки. Она живет тут с 1988 года. Квартира на первом этаже досталась ей от мужа.
- Ремонт у нас был, но прошлись только по внешней части: шла трещина от фундамента, вот ее и заделали. Остальное оставили на потом. Но когда это время наступит... Сталинки, хрущевки по периметру квартала красуются, а мы – ужасные. Не бросаемся в глаза, поэтому, возможно, и не торопятся. Летом из-за зелени нас и не видно. Но ремонт нужен. Недавно мою квартиру капитально затопило. На улицу вода вытекала. Хорошо, что я хоть дома была.
Несмотря на это, женщина на жизнь не жалуется. Говорит, что не всем так повезло с районом.
- Все в шаговой доступности. Даже кухня. Не вставая со своего стульчика, могу и на плите что-то делать, и со стола что-то взять, нужно лишь покрутиться – шутит женщина, отсылаясь на небольшие размеры кухонь. – А вообще, если бы нас отселили, я бы огорчилась. Хоть и на пенсии, но жизнь насыщенная. И на лыжах катаюсь, и гуляю постоянно, вот книги в библиотеке беру. Минусы есть везде, они для баланса. Да, не всегда вовремя убирают, но и это не так бросается в глаза, как то, что народ стал грубым и хмурым. Это важно, а остальное – наживное.
На календаре – середина ноября, а некоторые палисадники все еще в цветах. Ими, как правило, занимаются местные жители. Елена как раз из таких. Пенсионерка прожила в доме на Филатова больше 50 лет. Квартиру здесь когда-то получали ее свекр и свекровь – военнослужащие. Всегда придомовую территорию украшали женщины из ее дома. С каждым годом их становится все меньше в силу возраста.
- Сейчас, если бы не мы, наши дворы бы утопали в грязи. Сами порой подметаем, убираем. Город лишь ненужную работу делает. Недавно обрезали кусты, около которых волонтеры поставили домик для котов. Его, кстати, тоже убрали. А вот двор от гниющей листвы почистить – времени нет.
Недовольна службами еще одна собственника квартиры в девятиэтажке на Партизанском проспекте, 56/2. Ее тоже зовут Елена. Мы встретили женщину за работой на клумбе – «наконец-то дошли руки подготовить все к зиме».
- Вчера, видимо, погонял мастер, так немного прибрали. Не знаю, как мамы детей на детскую площадку пускают, там же кругом мусор. Район старый, очень зеленый, но следить за ним никто не хочет. Сейчас дворники только асфальт подметают. Все эти карусели достались из детского садика, когда им игровые зоны обновили. Это же ненормально.
Дом, в котором живет Елена, строил кооперативным способом Дом быта. Свободные метры предлагали предприятиям. Мама собеседницы работала на «Коммунарке». Так и получила заветные ключи от квартиры.
- «Коммунаровских» квартир тут всего четыре. Сейчас дом выглядит нарядным и ярким, его обшили, а главное – избавились от тараканов. Они у нас вечером на мои клумбы выходили погулять. Боролись с тем, чтобы нам заварили мусоропровод – от него все беды. Лишь после того, как вызвали телевидение, удалось решить вопрос.
По словам Елены, квартир в их многоэтажке продается мало. Большинство стараются сдавать. В основном заселяются студенты.
- Для жизни район классный. Это раньше заводы работали в три смены, а сейчас никаких запахов и выхлопов до нас не доходит. Лес в этом плане тоже спасает. Потихоньку развиваемся: ТРЦ появился, вот площадки в парках есть. Если бы еще убирали дворы, как на проспекте Машерова, где дворники метут по 20 часов, то было бы вообще прекрасно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заводской район получил свое название не просто так. В прошлом веке именно в юго-восточной части Минска начали открывать известные промышленные предприятия. Это...
|
Архив (Новости Экономики)