«Это второй центр Минска». Как живется в советских домах около метро «Партизанская»

Источник материала: realt.by

Заводской район получил свое название не просто так. В прошлом веке именно в юго-восточной части Минска начали открывать известные промышленные предприятия. Это был самый быстро развивающийся административный район города, который тогда именовался Сталинским. Сегодня Заводской не занимает первые строчки по площади, населению и популярности. Жилье обычно тут дешевле, чем в других локациях столицы. Но и тут есть местечки, которые кажутся вполне ликвидными. Хорошая транспортная развязка, огромный парк, поликлиники, больница, современный ТРЦ, а также один из крупнейших в стране универмагов «Беларусь» — все это сильно влияет на комфорт жителей домов у станции метро «Партизанская». Realt прошелся по дворам, познакомился с местными и пересказывает их истории о жизни тут.

В Заводском районе расположено более 40 крупных промышленных предприятий. Многие из них появились тут еще во времена БССР. В истории современной Беларуси этой части города уделялось не так много внимания: ни новых интересных жилых строек, ни общественных мест. Ситуацию улучшило появление торговых центров, и, конечно, возведение в Чижовке второй ледовой арены. Некоторые представители молодого поколения минчан отмечали, что она стала причиной посещений окраины города. Многие тогда увидели Чижовку впервые.

Но есть в Заводском место, которое пользовалось у всего населения большой популярностью. Речь про район у станции метро «Партизанская». Еще до открытия здесь подземного транспорта – 7 ноября 1997-го – народ приезжал сюда за покупками в крупнейший универмаг страны «Беларусь». Его строительство закончилось в 1978 году. Прописка такого значимого объекта недалеко от Партизанского проспекта подчеркивала важность развития промышленности. Еще раньше тут возвели гостиницу «Турист», что стала архитектурным и художественным памятником.

Универмаг работает и по сей день. А еще под боком появился ТРЦ Prizma.

Напротив «Беларуси» растянулись десятки кварталов жилой застройки. Тут есть и хрущевки, и кооперативные многоэтажки, и даже сталинки, отличающиеся скромными фасадами. Застраивать территорию начали в середине XX века. В основном жилье предназначалось для работников предприятий.

Каждый двор по-своему отличается расположением домов, расстоянием между ними, размером детских площадок и их наполненностью.