Как купить квартиру и не прогореть. Чек-лист, который сбережет ваши деньги
Покупка квартиры — это одновременно и радостное, и очень волнительное, событие. Для того, чтобы приобрести жилье своей мечты, многим из нас приходится экономить, копить, работать на нескольких работах. Учитывая всё вышеперечисленное, конечно, хочется, чтобы процесс покупки недвижимости прошел быстро и безопасно.
Итак, вы определились с локацией, нашли объявления о продаже жилья в нужном районе и посмотрели несколько квартир. Вам понравился один из вариантов (зацепил классным видом из окна, например) и вы готовы к покупке. Рассказываем, что нужно делать дальше. Эту инструкцию мы подготовили в двух форматах — краткая инфографика и более подробный текст ниже.
1. Проверяем правоустанавливающие документы продавца — договор купли-продажи, регистрационное свидетельство, техпаспорт. Если речь идет о покупке жилья на вторичном рынке, узнаем, когда, кем и как была приватизирована квартира, были ли использованы при этом жилищные квоты. Также надо поинтересоваться, кто зарегистрирован в квартире и все ли жители находятся в Беларуси (чтобы потом не возникло проблем с их выпиской).
2. Изучаем техпаспорт и реальную планировку квартиры. Риэлтер Олег Муравский отмечает, что прежде чем покупать квартиру с незаконной перепланировкой, надо трижды подумать. Один из однозначных «ред флагов» — присоединение лоджии к жилой комнате. Сейчас узаконить такой ремонт практически невозможно. Увеличение квартиры за счет балкона может грозить штрафом и обязательством привести квартиру в первоначальное состояние. Также осторожно стоит отнестись к объединению кухни (при наличии там газовой плиты) с гостиной. Легализовать снос стены между кухней и комнатой будет сложно, а с годами могут возникнуть проблемы с продажей этой квартиры. Тогда новым собственникам придется либо восстанавливать перегородки, либо менять плиту на электрическую.
3. Узнаем, был ли в доме капитальный ремонт. Если вам понравилась квартира и ремонт в ней, не спешите доставать деньги и оформлять задаток, обязательно поинтересуйтесь инженерной начинкой — трубами, коммуникациями и так далее. Так, если капремонт в доме еще не проводился, то лучше пригласить специалистов, чтобы они внимательно проверили все инженерные узлы. Надо понимать, что чем современнее коммуникации, тем меньше проблем вас ожидает в ближайшие годы. Наш эксперт подчеркивает, что устаревшие коммуникации могут увеличить стоимость последующего ремонта в несколько раз. Особенно это актуально для зданий старше 30-40 лет.
4. Интересуемся звукоизоляцией, соседями и состоянием подъезда. Надо понимать, что красивый ремонт и отличная локация не помогут вам уснуть, если сверху будет квартира в посуточной аренде. Поэтому на этапе покупки проявите бдительность — узнайте про жильцов дома, по возможности пообщайтесь с местным участковым и председателем ТС.
5. Если квартира и все документы в порядке, а планировка соответствует техпаспорту, то можно «ударить по рукам» и готовиться к сделке. Передаем продавцу задаток и оформляем предварительный договор.
6. Составляем акт описи имущества — вместе с собственником определяем, что останется в квартире. В акт записываем мебель, технику, аксессуары и так далее. Такой акт оформляется на этапе предварительного договора и подписывается в момент передачи задатка.
7. Заранее записываемся в городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру. Сейчас оформить запись к регистратору можно онлайн. «Забронировать» свободное окошко может риэлтер или кто-то из участников сделки, если она совершается самостоятельно.
Также для экономии нервов и времени записываемся в банк.
8. Пока риелтер совместно с продавцом квартиры собирает все необходимые документы (выписку из ЕГРНИ, копию лицевого счета, справки из опеки по несовершеннолетним членам семьи, справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, письменные согласия совершеннолетних членов семьи и т.д.), ждем даты сделки и готовим деньги. Если вы делали сбережения в валюте, то лучше взять с собой в Банк несколько дополнительных купюр, ведь порой денежные знаки оказываются непригодными к обмену.
9. В назначенный день приезжаем в городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру и идем к регистратору. Специалист примет документы, рассмотрит их и составит договор купли-продажи. На оформление всех документов (если они в порядке) и оплату госпошлин обычно уходит около 30-40 минут.
10. Рассчитываемся с продавцом.
11. После сделки едем в квартиру с актом описи имущества и принимаем жилье согласно акту. Проверяем все счетчики, оплату жировок, наличие оговоренной техники и мебели.
12. После передачи денег и подписания всех документов возвращаемся в городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру и в тот же день получаем регистрационное свидетельство. Оформить главный документ о собственности недвижимости можно в течение часа. Поздравляем, теперь вы — законный владелец квартиры!
