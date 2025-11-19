Как купить квартиру и не прогореть. Чек-лист, который сбережет ваши деньги

2. Изучаем техпаспорт и реальную планировку квартиры. Риэлтер Олег Муравский отмечает, что прежде чем покупать квартиру с незаконной перепланировкой, надо трижды подумать. Один из однозначных «ред флагов» — присоединение лоджии к жилой комнате. Сейчас узаконить такой ремонт практически невозможно. Увеличение квартиры за счет балкона может грозить штрафом и обязательством привести квартиру в первоначальное состояние. Также осторожно стоит отнестись к объединению кухни (при наличии там газовой плиты) с гостиной. Легализовать снос стены между кухней и комнатой будет сложно, а с годами могут возникнуть проблемы с продажей этой квартиры. Тогда новым собственникам придется либо восстанавливать перегородки, либо менять плиту на электрическую.

3. Узнаем, был ли в доме капитальный ремонт. Если вам понравилась квартира и ремонт в ней, не спешите доставать деньги и оформлять задаток, обязательно поинтересуйтесь инженерной начинкой — трубами, коммуникациями и так далее. Так, если капремонт в доме еще не проводился, то лучше пригласить специалистов, чтобы они внимательно проверили все инженерные узлы. Надо понимать, что чем современнее коммуникации, тем меньше проблем вас ожидает в ближайшие годы. Наш эксперт подчеркивает, что устаревшие коммуникации могут увеличить стоимость последующего ремонта в несколько раз. Особенно это актуально для зданий старше 30-40 лет.