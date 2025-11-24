«Слышим даже как сосед за стенкой кашляет». Как живется в панельках на краю Каменной Горки

Столбик, в котором он живет, - это обычная девятнадцатиэтажная панелька, строительство которой завершилось в 2014 году. В то время все делали ремонты и, как замечает местный житель, на многое не обращали внимание.

- Тогда никого особо не бесило, что сверлят или стучат в неположенное время. Все хотели побыстрее завершить работы и уже заселиться. Сейчас у нас есть общий чат с соседями, и там часто много сообщений с просьбами прекратить работы, так как квартиры продаются, новые жильцы обновляют жилье. Причем считаю, что просьбы обоснованные, когда это происходит, например, в выходные или прям поздно вечером. Все-таки все приходят с работы и нужно понимать, что хочется отдохнуть. Но часто об этом пишут и в положенное время, говоря о том, что не могут уложить детей спать или “голова болит”. Я этого совсем не понимаю. Строителей ведь под сон ребенка не подстроишь, люди также приезжают в определенное время. В общем, по этому поводу у нас с соседями часто дискуссии бывают.