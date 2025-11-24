ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
«Слышим даже как сосед за стенкой кашляет». Как живется в панельках на краю Каменной Горки

24.11.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Совсем недавно жители Каменной Горки и микрорайона Лебяжий узнали, что от улицы Колесникова через железную дорогу начнут строить путепровод до Тимирязева. Пока местные жители добираются туда в объезд или пешком через переход, спрятанный под мостом. Realt отправился в Каменную Горку-3, чтобы узнать, как местные отнеслись к новостям и как им вообще живется в микрорайоне.


Обустраивать эту часть Каменной Горки начали по стандартной схеме - вначале было построено множество жилых домов, а потом началась работа над необходимой инфраструктурой. Теперь здесь можно увидеть в основном стандартные панельки серий М 464 У-1, М 464-М, М 11-90. Также появилось большое количество социальных объектов - школа, детский сад, ясли-сад, поликлиника, торговый центр, магазины, парикмахерские, аптеки и многое другое.

В 2023 году на территории микрорайона жители увидели Аллею народного единства - место для отдыха и прогулок. Здесь, например, установлены “поэтическая скамейка” или скамейки из труб. А к концу года в Каменной Горке-3 обещали открыть долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс. Планируется, что в нем будет три бассейна, два джакузи, купель, комплекс из пяти бань, тренажерный зал и кафе.




“Соседский ребенок бегает, а у нас в квартире находится невозможно”

В 2014 году, практически сразу же после сдачи дома в эксплуатацию, в один из столбиков в микрорайоне заселился Виталий. Тогда место активно развивалось, только-только стали появляться объекты инфраструктуры.

- Сейчас, конечно, здесь многое изменилось. Уже не думаешь, куда поехать за едой, потому что совсем рядом три торговых центра с большими продуктовыми. Есть и большое количество магазинов поменьше, даже прямо во дворах, огромный строительный со всем необходимым. К тому же, рядом поликлиника, что тоже очень удобно, школа, ясли-сад, детский сад, много площадок для детей. В общем, реально все, что нужно для жизни рядом.





Отмечает мужчина и хорошее транспортное сообщение.

- Я сам передвигаюсь на автомобиле, тут, кстати, удобно - выехал через МКАД и доехал в другой конец города, не надо стоять в пробках, которые возле метро Каменная Горка, особенно, по пятницам, какие-то ужасные. Так как у меня ребенок катается в школу не ту, которая рядом с домом, а чуть дальше, могу сказать, что и с общественным транспортом все отлично. С утра и часов до восьми вечера в будние очень часто приезжают автобусы и троллейбусы, а вот поздним вечером и в выходные приходится подождать. Иногда и по пятнадцать минут. Причем так странно, вот долгое время нет ничего, а потом сразу все варианты автобусов и троллейбусов приезжают, - обращает он внимание.


Столбик, в котором он живет, - это обычная девятнадцатиэтажная панелька, строительство которой завершилось в 2014 году. В то время все делали ремонты и, как замечает местный житель, на многое не обращали внимание.

- Тогда никого особо не бесило, что сверлят или стучат в неположенное время. Все хотели побыстрее завершить работы и уже заселиться. Сейчас у нас есть общий чат с соседями, и там часто много сообщений с просьбами прекратить работы, так как квартиры продаются, новые жильцы обновляют жилье. Причем считаю, что просьбы обоснованные, когда это происходит, например, в выходные или прям поздно вечером. Все-таки все приходят с работы и нужно понимать, что хочется отдохнуть. Но часто об этом пишут и в положенное время, говоря о том, что не могут уложить детей спать или “голова болит”. Я этого совсем не понимаю. Строителей ведь под сон ребенка не подстроишь, люди также приезжают в определенное время. В общем, по этому поводу у нас с соседями часто дискуссии бывают.



Виталий подчеркивает, что слышимость в квартирах максимально хорошая. И дело даже не в громко работающем телевизоре или криках на повышенных тонах, а в обычных разговорах.

- Вот, например, у нас на кухне вообще все слышно, даже как кашляют за стенкой. Не знаю, из каких материалов и как эти стены возводили, но это не совсем норма. В комнатах слышно, как соседи сверху топают по полу. Недавно сверху еще заселилась семья с маленьким ребенком, так он бегает, прыгает, а у нас в квартире находиться невозможно, такое чувство, что сейчас провалится потолок. И ведь ничего сделать с этим нельзя. На будущее только в случае ремонта дополнительно шумоизолировать, - рассказывает мужчина.




“Поиск нужной однушки оказался целым квестом”

У Елены в одном из столбиков на Каменной Горке-3 живет дочь. Женщина вместе с мужем приобрели здесь квартиру для нее в подарок, теперь часто приезжают в гости.

- Покупали жилье шесть лет назад через агентство недвижимости. Тогда нам предложили несколько вариантов в разных частях города, их было более десяти. Но все что-то не устраивало - только голые стены без ремонта, ужасные подъезды, какие-то пьющие соседи. В общем, поиск нужной однушки оказался целым квестом. Хотя не могу сказать, что были какие-то особые требования. Мы хотели, чтобы можно было сразу после приобретения заселиться, а также смотрели хорошее транспортное сообщение, если не рядом с метро, то, чтобы быстро до него доехать. В итоге, как увидели вариант здесь, сразу же решили его брать, почувствовали “это то, что надо”. И за столько лет не жалеем. В квартире отличный метраж. Сейчас в новостройках двушки по площади меньше, чем наша однокомнатная. Плюс дом у нас не окружен многоэтажками, а стоит как бы отдельно от остальных, что тоже хорошо, не чувствуется такого скопления домов, как это бывает, - отмечает она.




Она обращает внимание, что дочка квартирой довольна, периодически только жалуется на соседский шум и слышимость в квартире.

- По условиям, как по мне здесь отлично, через дорогу сразу остановка, все нужные магазины рядом, до метро 10-15 минут. А еще уже лично меня радовало соседство со строительным “ОМА”, потому что во время ремонта часто нужно было что-то докупить из материалов и инструментов, и не раз этот магазин нас спасал. Да и теперь часто в него ходим за всякими мелочами, - обращает внимание женщина.


Также она отмечает, что от их дома можно пешком добраться до "Лебяжьего" или Минск-Арены.

- Мы любим ходить пешком, поэтому частенько прогуливаемся в ту сторону. До "Лебяжьего" идти минут 25, до Минск-Арены - примерно 45. Единственное, что вернуться поздно вечером не получится, потому что проход под мостом закрывается. В этом есть неудобства. А еще от нашего дома совсем близко на машине до Минского моря - это особо ценно летом, когда хочется отдохнуть на природе, - рассказывает Елена.



“Через год ощущение, что никакого ремонта не было уже несколько лет”

Третий год вместе с семьей в одной из панелек живет Ольга. Как она отмечает, дом у них полусоциальный, а это приносит свои проблемы.

- Когда мы только заселились, то объединились с соседями и сделали в подъезде ремонт. Буквально через год ощущение, что никакого ремонта не было уже несколько лет. Все постоянно грязное. И здесь проблема конкретно в жильцах: часть из них - адекватная, у нас есть общий чат, где мы обсуждаем насущные проблемы. Но есть и те, кто гадят в лифтах, причем не только животные, но и сами люди. Делают это жильцы сто процентов, потому что подъезды у нас всегда закрыты, и мы стараемся следить, чтобы никого из посторонних не было. Но вот в итоге в лифты все равно не зайти, как ни стараемся. Хотели как-то камеры видеонаблюдения поставить, но нужно было, чтобы идею поддержало определенное количество жильцов. К сожалению, нужное не собралось, так мы остались без камер, - рассказывает местная жительница.




Квартиру в этом микрорайоне они приобретали самостоятельно. Из предложенных вариантов здесь был наиболее доступный по цене и общей площади. Сыграло в окончательном решении и то, что работа Ольги находится недалеко от дома.

- Недавно слышала, что от Каменки до "Лебяжьего" будет построен мост, а я как раз там, рядом с “Олимпик Парком”, работаю, поэтому мне будет максимально удобно добираться до рабочего места. Сейчас чтобы доехать, нужно подниматься на кольцевую, а так будет прямая дорога, - обратила она внимание.





Девушка отмечает, что у всех панелек в этом микрорайоне есть одна общая проблема - это полное отсутствие шумоизоляции.

- Слышимость отличная. Всегда в курсе, чем заняты соседи. Нас спасает то, что мы мало времени дома проводим. В основном, выезжаем куда-то. Ребенок в центре учится, мы - на работе, в квартире бываем только поздним вечером. Я сама к району уже привыкла. Если бы переезжала, то в “Олимпик Парк”, это совсем другой уровень, и, наверное, из-за того, что у меня там офис, часто присматриваюсь, нравится застройка. Но приобрести квартиру там не так легко, поэтому пока ценим то, что есть на данный момент, - заключает местная жительница.


“Часто слышу от знакомых, что в Каменной Горке много пьяных, но мне везло”

Андрей переселился в микрорайон практически десять лет назад. Сначала снимал здесь однушку, а спустя четыре года приобрел собственное жилье.

- Так получилось, что мы жили с другом в соседних домах. Но он женился и уже вместе с супругой они решили продать свои однушки и купить двухкомнатную в Новой Боровой. Так как я переселяться не собирался, меня полностью устраивало здесь, то решил задуматься о собственном жилье и приобрести у него квартиру. Какая-то часть суммы у меня была, где-то помогли родственники, что-то пришлось одалживать, но в результате свое жилье все же появилось. Я сделал ремонт и даже сейчас вдвоем с супругой нам однушки хватает, метражи здесь очень хорошие, - поделился он.



Местный житель говорит, что возникают проблемы с парковкой. Мест на всех не хватает.

- Кажется, что парковочных мест много, но у некоторых и по две машины, поэтому вечером найти свободное трудновато. Недалеко от дома, рядом с “ОМА”, есть парковка, она частенько спасает. Плюс также есть платная, огороженная. Иногда ставим автомобиль и туда, - рассказывает Андрей.





Он отмечает, что больше всего в Каменной Горке ему нравится отличная инфраструктура. Причем с каждым годом она развивается все больше.

- В прошлом году рядом открыли парк Уго Чавеса. Раньше там были просто деревья, сейчас же - много зон отдыха, аттракционы для детей, скейт-площадка, есть места перекусить и выпить кофе. Это намного лучше, чем просто пустырь. Напротив вот, насколько знаю, будут еще открывать торговый центр с кинотеатром, что тоже радует. Если подумать, то на Каменной Горке кино нет, хотя живет тут так много людей, спросом бы оно точно пользовалось. Ближайший кинотеатр - Аврора или ехать куда-то дальше в город. Поэтому как только откроется, мы будем первыми посетителями. Еще вот в самом микрорайоне достраивается физкультурно-оздоровительный комплекс. Говорят, там будут бассейны. Планирую рассмотреть этот вариант, потому что пока приходится ездить в новый на Молодежной, - делится мужчина.


Переезжать отсюда Андрей не желает, новые жилые комплексы его не особо привлекают, а вот к Каменной Горке он уже привык.

- Я плохо адаптируюсь к новому, поэтому даже не думаю о переезде. Тем более, цены на новостройки сейчас заоблачные. Плюс я действительно привык к этому району. Часто слышу от знакомых, что в Каменной Горке много пьяных или каких-то неадекватных. Но мне, наверное, везло. Изредка кого-то могу увидеть в состоянии алкогольного опьянения возле местных магазинов, а так все спокойно. И меня лично все устраивает, - отмечает он.




Что здесь продается?

Всего на Каменной Горке-3 в базе Realt выставлено на продажу двенадцать вариантов квартир. При этом цена на них варьируется от 75 до 169 тысяч долларов.

Самая доступная по цене из предложенных квартир - это студия в ЖК “Лайт”. Дом повышенной комфортности был сдан в эксплуатацию в 2018 году. Преимущества в том, что жилой комплекс полностью огорожен, въезд на закрытую территорию возможен через шлагбаум, а вход - по чипам. Есть видеонаблюдение и отдельная стоянка для машин, современная детская площадка, велопарковка, отдельная площадка для мусора. Предлагаемая студия находится на пятом этаже. Ее общая площадь - 29,9 квадратов. В квартире - панорамные окна в пол и красивый вид из них на город. Также сделан современный ремонт: на полу в студии - ламинат, а в санузле - плитка, установлены стеклопакеты, есть шкаф-купе и лоджия. Стоит такая студия 75 тысяч долларов, то есть метр квадратный обойдется в 2 508 долларов.








Предлагается к покупке и вариант готовой светлой однушки общей площадью 42,9 квадратов. Квартира полностью укомплектована и готова к заселению. В ней - кухня с большой рабочей зоной и направленным освещением, раздельный санузел со всеми удобствами и просторная ванная. Также установлена шведская бытовая техника - духовой шкаф, варочная панель, вытяжка. На полу уложена износостойкая плитка и линолеум, установлена новая сантехника, есть два встроенных шкафа. Возле самого дома с трех сторон - парковка. Просят за квартиру 94 тысячи долларов (метр квадратный - 2 191 доллар).











Кроме того, в микрорайоне продается просторная двухкомнатная квартира. Она расположена на восьмом этаже девятиэтажной панельки 2012 года постройки. В ней - две изолированные комнаты, просторная кухня, раздельный санузел и застекленная лоджия. Общая площадь двушки - 54,9 квадрата. В квартире установлена входная металлическая дверь, счетчики воды. В окнах - деревянные стеклопакеты, лоджия застеклена. В кухне расположена встроенная мебель из массива и техника европейских производителей. Санузел раздельный, облицован современной плиткой. Также установлена качественная сантехника, а в туалете оборудован гигиенический душ. Стоимость квартиры оценивается в 94 900 долларов (1 729 долларов - за квадрат).








Есть в продаже вариант четырехкомнатной квартиры. Находится она на втором этаже девятиэтажной панельки, которая была сдана в эксплуатацию в 2013 году. Общая площадь - 100 квадратов. В ней выполнена функциональная планировка - четыре светлых жилых комнаты, просторная кухня 10,1 квадратов, кладовая, раздельный санузел, две застекленные лоджии. В квартире сделан ремонт, она полностью готова к проживанию. Владельцы продают ее с мебелью и бытовой техникой за 149 500 долларов (1 495 долларов - метр квадратный). 











 
Теги: Минск
 
 
