«Раньше это была окраина, а теперь — почти центр». Как живется в панельках возле Пушкинской

Активное освоение свободных территорий на западе Минска началось еще во второй половине 1960-х годов. К 1980-м вдоль улицы Притыцкого, которая раньше носила название Раковское шоссе, появились семь одноименных микрорайонов. Realt побывал в трех их них и узнал у местных, как им там живется.

Переименование Раковского шоссе на улицу Притыцкого произошло в 1971 году. С тех пор историческое название ушло из обихода и сохранилось только на картах. Даже жители микрорайонов его фактически не используют, предпочитая обозначать местность улицей, на которой живут, или близлежащей станцией метро.

До начала активного строительства эта местность была окраиной города, где располагалось большое количество частных домов. Сейчас же Раковское шоссе-2, -4 и -5 в основном застроено пяти- или девятиэтажными домами, квартиры в которых небольшие по своей площади, но зато у каждого есть свой подвал.