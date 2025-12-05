|
«Раньше это была окраина, а теперь — почти центр». Как живется в панельках возле Пушкинской
Активное освоение свободных территорий на западе Минска началось еще во второй половине 1960-х годов. К 1980-м вдоль улицы Притыцкого, которая раньше носила название Раковское шоссе, появились семь одноименных микрорайонов. Realt побывал в трех их них и узнал у местных, как им там живется.
Переименование Раковского шоссе на улицу Притыцкого произошло в 1971 году. С тех пор историческое название ушло из обихода и сохранилось только на картах. Даже жители микрорайонов его фактически не используют, предпочитая обозначать местность улицей, на которой живут, или близлежащей станцией метро.
До начала активного строительства эта местность была окраиной города, где располагалось большое количество частных домов. Сейчас же Раковское шоссе-2, -4 и -5 в основном застроено пяти- или девятиэтажными домами, квартиры в которых небольшие по своей площади, но зато у каждого есть свой подвал.
Интересно, что близость к оживленной улице Притыцкого никак не отражается на самих микрорайонах – внутри дворов очень спокойно и совсем не слышится шум от машин. Также здесь высажено множество деревьев, местными жителями сделаны оригинальные клумбы по мотивам сказок. Кроме того, в центре Раковского шоссе-4 расположился сквер Дубки – центр притяжения местного населения. А недалеко от него – живописный бульвар Данилы Сердича.
«В итоге купила квартиру, которую когда-то начала снимать»
Изначально в одном из микрорайонов Раковского шоссе Ольга снимала квартиру, а спустя несколько лет приобрела здесь собственное жилье.
– Интересно получилось, что в итоге я купила ту же квартиру, которую когда-то начала снимать. Мне нужно было какое-то собственное жилье, а это оказался самый подходящий по цене вариант. Кроме того, спустя 12 лет жизни в этих местах я могу оценить преимущества, а они есть в каждой местности. Например, для меня как человека, который любит много ходить, важно, что рядом с домом есть большой парк и зеленая зона. Летом там очень свежо, можно целый день в гамаке провести. На Минск-арену, в Дрозды я также могу пешком дойти. По сути, это все совсем рядом. Также недалеко от дома находится метро и другая необходимая инфраструктура – школы, детские сады, аптеки, – рассказывает она.
Девушка обращает внимание, что микрорайон не заброшенный, о нем не забывают, постоянно что-то ремонтируют. Так, в сквере недавно облагородили дорожки. А если пройти чуть дальше, то можно увидеть современные спортивные и детские площадки.
– Многие мои знакомые думают, что у нас тут район алкашей, хотя, как по мне, они характерны для всех спальников. И вообще, я предпочитаю концентрироваться на положительных вещах. Да, людей в состоянии алкогольного опьянения вижу, но при этом нет такого, что в тот же момент готова съехать в другое место. У меня лично Раковское шоссе больше ассоциируется с природой. Да и с соседями мне повезло. Бывает, в домах рядом слышу какие-то крики и думаю, как хорошо, что я не с ними живу. С моими соседями всегда можно договориться, – отмечает местная жительница.
Ольга приобрела однушку в панельке конца 1960-х годов. Еще до ее заселения в доме делался тотальный капитальный ремонт с полной заменой трубопровода. «Моя многоэтажка – обычная панелька с отличной слышимостью. У нас там многие снимают жилье. Как правило, всегда молодые люди. Вот им постоянные жильцы проговаривают правила. Например, что с 20 до 23 вечера не шумим. Так принято везде, но не все об этом знают, поэтому приходится такие моменты улаживать. Даже если просто компания людей разговаривает, без громкой музыки, у соседей все равно слышно», – обращает внимание девушка.
Местная жительница отмечает, что приобрести здесь квартиру в качестве первого жилья – отличная идея. «Я знаю, если сравнивать со стоимостью квартир в других частях Минска, то здесь дешевле. И это отличный вариант как раз для первой недвижимости, когда еще нет слишком много средств, но свое пространство хочется. Не могу даже сказать, что мне что-то не нравится в этих местах. Меня вообще привлекают районы, расположенные близко к зеленым зонам, поэтому если когда-то соберусь переезжать, то будут смотреть, чтобы природа была рядом. А пока мне хорошо и тут», – заключает она.
«С соседями мы дружим - гуляем вместе с собаками, общаемся, собираем вместе пазлы»
Практически 50 лет в пятиэтажной панельке Раковского шоссе живет Алла. Квартира изначально принадлежала ее родителям, а потом досталась ей по наследству.
– За все время, что здесь живу, ни разу не возникало мысли, что хочу куда-то переехать. Меня все устраивает. Самое главное – я тут привыкла, знаю микрорайон как свои пять пальцев. Понимаю, где что находится, куда могу сходить погулять, а делаю я это часто. У меня есть собачка, поэтому каждый день на прогулках. Причем спокойно выхожу с ней даже без поводка. Редко к этому относятся с настороженностью, она маленькая, игривая, ей все интересно, некоторые пугаются этого. Но в общем, от людей вижу только понимание. К тому же, мест тут для прогулки с питомцем действительно много. Она вот очень любит в сквере бывать, знает, что там спокойно и нет машин, - делится местная жительница.
Акцентирует она внимание и на то, что в сквере много игровых зон для детей, а во дворах – можно увидеть детские площадки. «Совсем недавно, например, построили новую, причем сделали красиво. А еще у нас была раньше площадка, оформленная по сказкам Пушкина, жаль, сейчас ее уже разбомбили. Конечно, за время, что здесь живу, микрорайон сильно изменился. Значительно улучшилась инфраструктура. Проблемы остались только с парковками – их катастрофически мало для местных домов. Часто приходится оставлять автомобиль на парковке возле ТЦ Тивали», – обращает внимание Алла.
Отмечает она и то, что возле домов или в подъездах не хватает мест, где можно оставить велосипеды.
- Неплохо было бы, чтобы еще и видеокамеры появились. У нас в доме их нет. Так, у соседки из подъезда украли как-то велосипед. Тогда не работал домофон, и кто-то решил воспользоваться моментом. Кстати, домофон и сейчас неисправный, до Нового года его обещали починить, но посмотрим, сделают ли. Есть у нас, у каждой квартиры, подвалы, но ими мало кто пользуется. Я от своего уже даже ключи потеряла. А вот, что нравится в самом доме, так это то, что у нас нет мусоропровода, я не люблю, чтобы стоял этот отвратительный запах, поэтому вижу только плюс.
Еще одна причина, по которой Алле так нравится жить на Раковском шоссе, – это отличные соседи, хорошо знакомые друг с другом. «Как-то так сложилось, что мы все дружим, – гуляем с собаками, общаемся, собираем вместе с девочками пазлы. Также жильцы сами убирают подъезды и вокруг дома, не дожидаются, пока кто-то приедет. Мы предпочитаем быть в чистоте. Новеньких тоже много появляется. В основном, молодежь сейчас квартиры покупает, но все спокойные, приветливые, доброжелательные. Для молодых семей тут отличные условия – сады, школы прямо во дворах, и мест всем хватает. Раньше в школу дети ходили в две смены, теперь осталась только одна», - подчеркивает местная жительница.
«Все нужные магазины – на месте, были бы только деньги»
С 1970-го в одной из местных панелек начала жить Галина. В то время она только-только переехала в Минск на работу и встал вопрос о жилье.
– Строили тогда в основном кооперативом. Я в том числе. Так, свое жилье и появилось. С того момента уже сколько лет прошло, а я ни разу о своем решении не пожалела. Мне здесь нравится, и переезжать куда-то мыслей даже не было. Транспорт рядом, все нужные магазины, а их тут огромное количество, - на месте. Были бы деньги, а так далеко ходить не надо. Когда здесь начиналась застройка, местность считалась окраиной, а теперь уже практически центр. И строительство же не заканчивается, через дорогу все возводят многоэтажки, – замечает женщина.
В доме, где она живет, около четырех лет назад был сделан капитальный ремонт. «Тогда он был такой обширный, сейчас вроде уже минимально какие-то работы делают, а нам все почистили, покрасили, полностью поменяли трубы. В общем, сделали все по-максимуму. А вообще жить на Раковском шоссе хорошо. Прежде всего из-за того, что тут тихо и как-то уединенно. Район старый, в основном, пяти- и девятиэтажки, рядом есть большой парк – думаю, это любимое место прогулок большинства местных жителей. Я часто там бываю. Мне кажется, что любителям спокойствия здесь точно понравится», – подчеркивает Галина.
Что здесь продается?
В трех микрорайонах Раковского шоссе, которые разместились между станциями метро Спортивная и Пушкинская, в базе Realt выставлено на продажу более десяти вариантов квартир. Некоторые из объектов предлагаются по достаточно приятной цене.
