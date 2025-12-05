ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
За просмотр жилья в этом доме брали 7 тысяч. Тут купили самую дорогую квартиру в Беларуси в ноябре

05.12.2025 16:27 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

В доме Lake Views в Северном Береге купили* квартиру за почти 426 тысяч долларов. Она стала самой дорогой квартирой, проданной в Беларуси в ноябре. Напомним, это именно тот дом, где с потенциальных покупателей брали депозит 7 тысяч рублей за право просмотра жилья. Рассказываем подробнее.


Новый дом прописался по адресу Цвирко, 88 - это возле Цнянки. Он состоит из трех изолированных подъездов разной высоты — от 6 до 8 этажей и рассчитан на 79 квартир. Вот его расположение на карте:

Застройщик называет дом коллекционным. Во-первых, таким его делает тесное соседство с парком, до которого всего несколько шагов. Во-вторых, дом уже полностью готов. Покупателям не приходится ждать сдачи квартир. В-третьих, тут есть собственная парковка и изолированные зоны отдыха. Ну и, наконец, сами квартиры тут хорошего уровня. Потолки высотой три метра, все окна — в пол. Бросаются в глаза стильные открытые лоджии, которые частично застеклены. Вид из окон верхних этажей - на Цнянку. В общем, похоже на современные дома где-нибудь в европейском Средиземноморье. 





Еще одна история, связанная с этим домом, в том, что за просмотр квартир в нем в августе застройщик брал с потенциальных покупателей депозит в 7 тысяч рублей. Если человек решал приобрести жилье, он мог внести эти деньги в счет стоимости квартиры. Если же нет, то ему полностью возвращали перечисленную сумму. Это активно обсуждалось в соцсетях.




Застройщик на тот момент держал в секрете ценник. Но было известно, что стоимость зависит от этажности и метража. В цену квартиры также включено и одно парковочное место в крытом паркинге под стилобатом дома.



И вот в ноябре в этом доме купили однокомнатную квартиру площадью 78,8 квадрата за 425 898 долларов. Метр получился примерно по 5398 долларов.

Кстати, как сообщал телеграм-канал "Будни риэлтора" в начале ноября, средняя цена за метр в сделках в этом доме - 4990-5690 долларов.

*Подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки pr.nca.by/.

 
 
Новости Экономики

