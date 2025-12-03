ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Садовое товарищество — тоже вариант. Как мы искали дом для семьи минчан за 120 тысяч долларов

03.12.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Семья минчан решила сменить квартиру в панельке на загородный дом. Задача, на первый взгляд, решается легко: найти новый дом за 120 тысяч долларов до 10 километров от МКАД. Но сегодняшние реалии таковы, что с таким бюджетом приходится соглашаться на компромисс — или коттедж на гораздо большем расстоянии, или домик меньших размеров и в СТ. Вместе с экспертом по недвижимости из АН «Квартирный Баланс» Артемом Завгородним мы съездили на несколько просмотров, чтобы оценить ситуацию и сделать выводы: на какие варианты в пригороде, равные по стоимости минской трешке, можно рассчитывать. Партнер нашего эксперимента — Банк БелВЭБ, который предлагает услугу «Безопасная сделка» для комфортных расчетов в процессе больших и важных покупок.


Наталья с мужем Максимом

Что происходит с ценами?

Наталья с мужем и двумя маленькими сыновьями живут в минской Малиновке. С сентября начали активный поиск загородного дома. Причина, можно сказать, бытовая — постоянные, часто неадекватные жалобы соседей на шум в их квартире.

— Мы живем в панельном доме. Соответственно, соседи со всех сторон, жуткая слышимость. Ребенок пробежался, а сосед уже на пороге. Но ведь малышу всего два года, он бегает, ему не запретишь. Поэтому мы решили создать свое уютное семейное пространство, где дети могут свободно играть. Я выросла в частном доме, поэтому знаю, как это — жить без соседей за стеной.

Супруги не замахивались на вип-коттедж — им нужны современный компактный дом с тремя изолированными спальнями, участок от 5 соток и возможность заехать сразу после покупки. Бюджет — 120 тысяч долларов, локация — до 10 километров от МКАД.


Артем Завгородний, сопровождающий семью в поисках дома мечты, говорит, что изначальный запрос пришлось скорректировать.

— Цены на дома в ближайшем пригороде ушли вверх — и под такой бюджет новых домов требуемых качеств просто нет. Теперь в 10 км от Минска за такие деньги только старые домики без удобств, — констатирует Артем. — А подходящие под наш запрос дома стоят уже дороже 170-200 тысяч долларов. 

Причем цены на загородную недвижимость растут по всем направлениям, все дешевые участки под строительство в Минском районе уже раскуплены, даже старые дома под снос продавцы оценивают дорого, включая в цену потенциал участка. Особенно «выстрелили» мядельское направление (появилась перспектива роста из-за проекта «Северный берег»), логойское, московское (до Слободы), раковское. 


Специалист по операциям с недвижимостью Артем Завгородний

Приоритеты и компромиссы

Прежде чем перейти к конкретным вариантам, Наталья четко обозначает свой главный приоритет.

— В приоритете у нас локации, до которых можно быстро и без проблем добраться в любую пору года. Желательно, поближе к Минску, так как у меня работа в офисе, нужно ежедневно быть там к 9 утра. Рассматриваем жилые деревни в пределах МКАД-2, куда можно доехать по асфальту. Это важно, так как не хотелось бы проснуться утром зимой, а дороги не почищены и нет понимания, как попасть в город.

При этом семья смело рассматривает и дома в садовых товариществах. 


Специалисты по недвижимости Светлана Ненадовец (представитель продавца первого дома) и Артем Завгородний

— СТ бывают разные — есть такие, к которым нужно добираться через лес, по грунтовым узким дорогам, — объясняет Наталья. — И внутри поселка проезды узкие. Сомневаюсь, что туда оперативно приедет техника дорожников. Такие, понятно, мы не смотрим, так как понимаем, что зимой там окажешься в изоляции. Другое дело — современные СТ, в которых практически к каждому дому идет асфальт. Мы уже успели пообщаться с теми, кто на таких дачах живет постоянно — никто не жаловался. Жирный плюс таких СТ — можно найти вариант поближе к Минску, но дешевле, чем в коттеджной застройке деревень на таком же расстоянии.

Наталья отмечает, что многие товарищества уже газифицированы, что является несомненным плюсом — газом отапливать дом дешевле, чем электричеством. 


— Мы встречали варианты с твердотопливными котлами, но не на дровах, а на пеллетном топливе, — рассказывает она. — Такой вариант выглядит приемлемо — пеллеты обходятся в разы дешевле электричества, а топить ими гораздо удобнее, чем дровами. Был у нас на примете и дом с двумя котлами — пеллетный основной и электрический в резерве. Смотрели мы еще и двухэтажный дом в СТ, с электроотоплением. Там счета за электроэнергию зимой — около 600 рублей за месяц. Это дорого.

У каждого — свое видение идеального загородного дома. В процессе выбора и покупки важно не забывать о безопасности. Проверить все документы, задать как можно больше уточняющих вопросов собственникам, убедиться в качестве инженерных систем. А затем провести сделку, рассчитавшись в комфортных условиях и с учетом всех требований законодательства. На помощь покупателям и продавцам придет Банк БелВЭБ. В рамках услуги «Безопасная сделка» расчеты в Банке проводятся в белорусских рублях, принятые денежные средства поступают на счет продавца в день проведения сделки. Для защиты от валютных колебаний курс на момент проведения операции можно зафиксировать.

Два просмотра, два компромисса

Сегодня мы будем смотреть два дома, предложенные Артемом в брестском и раковском направлениях. Сначала мы отправились в сторону Дзержинска, в деревню Большая Шатановщина. Большая часть пути — по отличной скоростной трассе. Последние 3 километра — по асфальтированной двухполоске через лесной массив. 

Здесь нас ждал новый дом общей площадью 123,4 м² на участке 10 соток. Строение с современной архитектурой: плоская кровля, лаконичный фасад, большие окна. Со стороны входной зоны пристроен автонавес. Материал стен — газосиликатные блоки.


Планировка такая: просторная кухня-гостиная с выходом на террасу, три отдельные спальни, два санузла, топочная, холл. Кажется, это хороший вариант?



— В целом дом нам понравился, — делятся впечатлениями супруги. — Он совершенно новый, планировка удобная, комнаты светлые и, главное, их три, что для нашей семьи оптимально. Имеется достаточно большая терраса с выходом из гостиной. Дом находится на крайней улице и из отдельных окон открывается вид на поле и лес — это для нас очень важно,  не хочется всё время смотреть в чужие окна. Но, если честно, положение комнат мы бы сделали другим — терраса и окна с ее стороны выходят на соседний дом. Гаража нет, но есть навес для авто.  Участок тоже неплох — оптимальные 10 соток, есть место для постройки небольшого хозпомещения или бани. При внимательном осмотре заметили некоторые моменты, требующие доработки — мелкие строительные недочеты, но они не критичны и точно не явились бы решающими при принятии решения о покупке.




Несомненные плюсы — наличие всех необходимых инженерных сетей. Отопление здесь на газу, с теплыми водяными полами и радиаторами, вода из собственной скважины, канализация местная. 

В доме никто не жил, чистовая отделка готова — завози свою мебель и живи. Наталья говорит, что по атмосфере места чувствуется, что здесь можно создать уютное семейное пространство.



Из нюансов, которые заставляют хорошо подумать над покупкой, стало расположение: дорога от Минска занимает больше времени, чем хотелось бы супругам — 30-35 минут и это только до МКАД. Второй момент — полное отсутствие инфраструктуры в деревне, нет даже магазинчика. В общем, есть над чем подумать. 

Пока супруги взвешивали все за и против, мы пригласили их на второй объект — в СТ «Моя отрада».

Находится оно на расстоянии всего 14 километров от МКАД в раковском направлении. Дорога к нему простая — стартуем от пересечения проспекта Притыцкого с кольцевой и через 15 минут уже на месте. Дом находится внутри товарищества, со всех сторон соседи. В соседнем Старом Селе имеется вся необходимая инфраструктура — школа, почта, магазины. Природное окружение тоже нравится — вокруг леса.


— Второй дом ближе Минску, в более оживленном месте, что делает его более выигрышным, — говорит Наталья. — Садовое товарищество современное и имеет все перспективы стать населенным пунктом. Эти факторы записываем в плюсы. 



Здесь дом меньше по площади — 100 м². В описании на Realt подчеркивалась полная готовность к заселению, наличие мебели и бытовой техники.


Планировка понятная: кухня-гостиная с выходом на террасу, совмещенный санузел и две спальни. 



— Дом нам понравился, но в нем всего две спальни, не наш вариант, — говорят супруги. — Для нас это как квартира, только с участком. Терраса и выход на нее из дома — плюс. Участок хороших размеров, тоже позволяет построить баню или хозпомещение для инвентаря. Гаража или навеса нет, но есть площадка и возможность его построить. Очень подкупает то, что в этом доме центральное водоснабжение, канализация. Газа нет, но есть возможность его подвести — это тоже плюс. На данный же момент отопление электрическое. Качество отделки здесь получше, чем в первом доме, но это наше субъективное мнение. 



Переезд из квартиры в собственный дом — это выход на совершенно другой уровень жизни. С еще большим теплом и уютом, с новыми возможностями для себя и своей семьи. Не стоит забывать и о трудностях: теперь утреннюю зарядку будет заменять расчистка снега, а воскресный отдых на диване — уборка на участке. За одно точно переживать не придется: с Банком БелВЭБ вы прозрачно проведете все расчеты, будете уверены в правильном перечислении средств и не потеряете деньги на валютных колебаниях. Заручитесь поддержкой в рамках услуги «Безопасная сделка». Переводы со счета покупателя на счет продавца — без комиссии.

Получается, идеального варианта мы сегодня не нашли, каждый из них требует компромисса: жертвовать своим временем на дорогу или личным пространством каждого члена семьи. Это очень непросто.


После просмотра двух домов  у супругов появилась новая идея: рассмотреть дома без чистовой отделки. Плюсы в этом случае очевидны — можно найти вариант на подходящем расстоянии от Минска и уложиться в бюджет, сделать в нем ремонт под себя (а не переделывать чужой).

Идеи и советы по выбору дома под Минском

Когда мы катались по деревням, снега еще не было — серость в природе была на максимуме. Удивительно, но Артем говорит, что сейчас чуть ли не лучшее время для принятия взвешенного решения по покупке загородного дома — ты видишь всю неприглядность окрестностей, не замаскированную зеленью. То есть, никаких иллюзий и розовых очков.  Осенью-зимой можно увидеть многое: в каком состоянии дороги, работает ли уличное освещение, не протекает ли крыша, как работает система отопления. 

— Перед покупкой дома, особенно, если вы всю жизнь прожили в квартире, стоит представить ежедневную логистику в деталях: на каком расстоянии школа, детский сад, работа, кружки. Прикинуть, сколько времени будет потрачено за рулем каждый день, хватит ли семье одной машины, есть ли ей альтернатива (автобус, маршрутка, электричка). Это вам поможет понять, готовы ли к загородной жизни в принципе.


Без сетей комфорта не будет

При покупке загородного дома в деревне Артем Завгородний советует обращать внимание не только на расстояния, но и на инженерные сети в населенном пункте.

— В первую очередь — на уже имеющиеся и подключенные: газ, вода, электричество, оптоволокно. Узнать выделенную на дом мощность по электричеству — в деревнях часто на дом выделено всего 4-6 киловатт. Этого мало: включили одновременно чайник, утюг и стиральную машину — и в щитке выбило автомат. Стоит обращать внимание на деревни с модернизированными электросетями — даже если нет газа, можно рассчитывать на электроотопление по специальному дешевому тарифу.

Важно правильно оценить качество строительства: если вы не разбираетесь в стройке сами, пригласите на просмотр профессионала, эксперта из строительного бюро. Только квалифицированный специалист может проверить такие нюансы, как теплоизоляция крыши и фасада, надежность фундамента, правильность разведения коммуникаций. То есть к моменту покупки вы должны знать все нюансы дома, чтобы они не стали сюрпризом потом.

А, может, СТ?

Артем Завгородний говорит, что Наталья с мужем правильно делают, что не сбрасывают со счетов садовые товарищества.


— Люди в современных СТ живут постоянно, — говорит он. — Я знаю несколько семей, которые так живут по 5-7 лет и не жалуются. Более того, им очень нравится место, локация, дружное комьюнити соседей. В новых СТ люди сообща и за свои деньги создают комфортные условия, делают дороги, подводят водопровод и газ, модернизируют электросети. Такие поселки часто смотрятся выгоднее деревень.  Если собрание членов СТ решит что-то модернизировать, то нужно будет делать определенные взносы — на бюджетные деньги рассчитывать не приходится. Из минусов здесь только временная регистрация, которую нужно продлевать ежегодно и высокие тарифы на электричество и газ. 

Наши герои пока не приняли окончательного решения. Их на самом деле всего три: смотреть дома подальше от Минска, увеличивать бюджет, чтобы найти идеальный дом в желаемой локации, присмотреться к коттеджам под чистовую отделку на приемлемом расстоянии.

Переезжайте в собственный дом спокойно и уверенно! Узнайте больше об услуге «Безопасная сделка» от Банка БелВЭБ по короткому номеру 205, на сайте belveb.by, в офисах Банка. Также вы можете оставить свою заявку в форме ниже — специалисты Банка БелВЭБ проконсультируют вас.

Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы понимаете, что указанные в заявке персональные данные будут предоставлены ОАО «Банк БелВЭБ» (УНП 100010078) для их обработки на основании абз.15 ст. 6 Закона Республики Беларусь № 99-З «О защите персональных данных» с целью заключения и исполнения договора.

 
Теги: Минск
 
 
