Садовое товарищество — тоже вариант. Как мы искали дом для семьи минчан за 120 тысяч долларов

Наталья с мужем и двумя маленькими сыновьями живут в минской Малиновке. С сентября начали активный поиск загородного дома. Причина, можно сказать, бытовая — постоянные, часто неадекватные жалобы соседей на шум в их квартире.

— Мы живем в панельном доме. Соответственно, соседи со всех сторон, жуткая слышимость. Ребенок пробежался, а сосед уже на пороге. Но ведь малышу всего два года, он бегает, ему не запретишь. Поэтому мы решили создать свое уютное семейное пространство, где дети могут свободно играть. Я выросла в частном доме, поэтому знаю, как это — жить без соседей за стеной.

Супруги не замахивались на вип-коттедж — им нужны современный компактный дом с тремя изолированными спальнями, участок от 5 соток и возможность заехать сразу после покупки. Бюджет — 120 тысяч долларов, локация — до 10 километров от МКАД.