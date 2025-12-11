|
Посмотрели, как выглядит готовый элитный ЖК на Немиге. А свободные квартиры тут есть?
11.12.2025 16:28 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой комплекс «Маэстро», который с 2021 года строился возле станции метро «Площадь Богушевича», наконец, сдали. Радостную новость о том, что «официальная часть административных процедур завершена, подписано заключение Госстройнадзора и акт ввода в эксплуатацию», застройщик
Напомним, что строила высотки повышенной комфортности компания «Гостевой дом», входящая в группу компаний «Стратег». Жилой комплекс из двух эффектных башен и стилобата с коммерческими помещениями вырос в самом конце улицы Немига. Минчане постарше еще помнят, что на этом участке долгие годы стояли два отселенных дома. Сейчас же – картина совершено иная.
Первую декларацию по дому застройщик выпустил еще в декабре 2021 года. Тогда к долевому строительству предлагались квартиры стоимостью от 1600 до 1860 долларов за метр (сегодня их бы размели за считанные часы). В последующих декларациях стоимость метра только увеличивалась. Так, в прошлом году цены выросли до 2300−4000 долларов.
Весь комплекс на Немиге рассчитан на 141 квартиру площадью от 50 до 250 квадратных метров. Во время стройки мы делали репортаж про ЖК «Маэстро» и
Первоначально «Маэстро» должны были сдать еще несколько лет назад, но в итоге из-за ряда корректировок дата приемки жилого комплекса в эксплуатацию неоднократно переносилась. Одной из причин называлось расположение ЖК в центре города, на пересечении множества магистральных сетей. Сложности с их выносом и повлекли за собой задержку.
О том, что продажи квартир в доме закрыты, застройщик сообщал еще в прошлом году. Ни одного предложения о покупке жилья в «Маэстро» пока не появилось и на вторичном рынке. Что ж, подождем, пока собственники получат ключи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилой комплекс «Маэстро», который с 2021 года строился возле станции метро «Площадь Богушевича», наконец, сдали. Радостную новость о том, что «официальная часть...
|
Архив (Новости Экономики)