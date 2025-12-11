Посмотрели, как выглядит готовый элитный ЖК на Немиге. А свободные квартиры тут есть?

Источник материала: realt.by

Жилой комплекс «Маэстро», который с 2021 года строился возле станции метро «Площадь Богушевича», наконец, сдали. Радостную новость о том, что «официальная часть административных процедур завершена, подписано заключение Госстройнадзора и акт ввода в эксплуатацию», застройщик озвучил вчера в своем телеграм-канале. Мы посмотрели, как выглядит готовый элитный ЖК, а также проверили, не продают ли тут уже квартиры на вторичке.



Напомним, что строила высотки повышенной комфортности компания «Гостевой дом», входящая в группу компаний «Стратег». Жилой комплекс из двух эффектных башен и стилобата с коммерческими помещениями вырос в самом конце улицы Немига. Минчане постарше еще помнят, что на этом участке долгие годы стояли два отселенных дома. Сейчас же – картина совершено иная.

Первую декларацию по дому застройщик выпустил еще в декабре 2021 года. Тогда к долевому строительству предлагались квартиры стоимостью от 1600 до 1860 долларов за метр (сегодня их бы размели за считанные часы). В последующих декларациях стоимость метра только увеличивалась. Так, в прошлом году цены выросли до 2300−4000 долларов.





Весь комплекс на Немиге рассчитан на 141 квартиру площадью от 50 до 250 квадратных метров. Во время стройки мы делали репортаж про ЖК «Маэстро» и рассказывали про личные выходы к лифту, уникальное остекление, круглосуточный консьерж-сервис и другие фишки дома.





Первоначально «Маэстро» должны были сдать еще несколько лет назад, но в итоге из-за ряда корректировок дата приемки жилого комплекса в эксплуатацию неоднократно переносилась. Одной из причин называлось расположение ЖК в центре города, на пересечении множества магистральных сетей. Сложности с их выносом и повлекли за собой задержку.



К счастью, сейчас все трудности позади. «В самые ближайшие дни наши сотрудники по сопровождению клиентов свяжутся с ними и согласуют дальнейшие сроки и действия по регистрации прав собственности на объекты недвижимости в жилом комплексе», − отмечают в группе компаний «Стратег».





Территория возле коммерческого стилобата, который в будущем наполнят различные сервисы, уже благоустроена.





О том, что продажи квартир в доме закрыты, застройщик сообщал еще в прошлом году. Ни одного предложения о покупке жилья в «Маэстро» пока не появилось и на вторичном рынке. Что ж, подождем, пока собственники получат ключи.