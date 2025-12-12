﻿ 3 тысячи долларов за участок в 50 км от Минска. Итоги аукциона по продаже земли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

3 тысячи долларов за участок в 50 км от Минска. Итоги аукциона по продаже земли

12.12.2025 16:32 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в населенных пунктах, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.


На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в деревнях Заречье и Лавля.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 6248 8450 2101 0005 40 расположен в деревне Заречье на улице Журавской, 24. Площадь земельного надела составляет 8, 93 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и газа. Лот был оценен в 12 000 рублей. На него поступила одна заявка. Участок продали единственному заявителю за 12 600 рублей, или 4 294 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок 12,6 сотки с кадастровым номером 6248 8450 2601 0001 20 находится в деревне Лавля, 15 Б. Населенный пункт расположен в 12 километрах от Смолевичей и 49 километрах от Минска. Имеется возможность подведения к дому электричества и газа. Земельный надел оценен в 7 000 рублей. На лот претендовали 2 человека. Участок реализовали за 9 317 рублей, или 3 175 долларов.

Напомним, что в сентябре этого года участок в Лавле по адресу 15 А продали единственному заявителю за 7 350 рублей, или 2 419 долларов.

Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с городом Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в поселке Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в населенных пунктах,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Посмотрели, как выглядит готовый элитный ЖК на Немиге. А свободные квартиры тут есть?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика