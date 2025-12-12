3 тысячи долларов за участок в 50 км от Минска. Итоги аукциона по продаже земли

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в населенных пунктах, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 6248 8450 2101 0005 40 расположен в деревне Заречье на улице Журавской, 24. Площадь земельного надела составляет 8, 93 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и газа. Лот был оценен в 12 000 рублей. На него поступила одна заявка. Участок продали единственному заявителю за 12 600 рублей, или 4 294 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок 12,6 сотки с кадастровым номером 6248 8450 2601 0001 20 находится в деревне Лавля, 15 Б. Населенный пункт расположен в 12 километрах от Смолевичей и 49 километрах от Минска. Имеется возможность подведения к дому электричества и газа. Земельный надел оценен в 7 000 рублей. На лот претендовали 2 человека. Участок реализовали за 9 317 рублей, или 3 175 долларов .

Напомним, что в сентябре этого года участок в Лавле по адресу 15 А продали единственному заявителю за 7 350 рублей, или 2 419 долларов.

Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с городом Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в поселке Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.