В центре Бреста достроили эксклюзивный ЖК: почем здесь предлагают готовые квартиры для жизни и инвестиций?

Почему недвижимость в Бресте выбирают для инвестиций?

Отмечается высокий спрос как на большие квартиры, так и на компактные однушки и студии. С чем это связано? Брест — туристический магнит для белорусов и иностранных туристов. Сюда приезжают, чтобы посетить:

Брестскую крепость;

Беловежскую пущу;

пешеходную улицу с легендарным фонарщиком в мундире;

археологический, художественный и другие музеи;

десятки ресторанов, кафе, пекарен, баров.

Город расположен рядом с границей, поэтому многие останавливаются здесь на сутки-двое, чтобы затем продолжить поездку. Также здесь расположены крупные промышленные предприятия страны — есть спрос на жилье для командировочных.