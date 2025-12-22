В центре Бреста достроили эксклюзивный ЖК: почем здесь предлагают готовые квартиры для жизни и инвестиций?

В кварталах между проспектом Машерова, улицами Советской, Дзержинского и Куйбышева в центре Бреста — малоэтажная историческая застройка со своим особым настроением. Здесь тихо и в то же время оживленно, много зелени и при этом достаточно инфраструктуры. Именно в этой локации компания «АйронИнвестПроект» построила 5-этажный «Дом на Машерова». Монолитно-каркасный объект идеально вписался в окружающую среду. Мы изучили комплекс снаружи и изнутри, рассмотрели планировки и узнали цены.
Недвижимость в Бресте: рост цен за год — 12,6%
Для начала изучим ситуацию на рынке недвижимости Бреста. Согласно аналитике Realt за неделю 8-15 декабря 2025 года, средняя цена в объявлениях о продаже квартир в самом городе и области выросла на 0,5% и составила 1 162 долларов за квадратный метр (здесь и далее: стоимость в долларах указана в эквиваленте, все расчеты — в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь). За год рост составил 12,6%. И это данные по всей области, в которых учтены и райцентры, и сельские населенные пункты; и старый жилфонд, и новостройки.
Интересно посмотреть аналитику реальных сделок по Бресту. Текущий уровень цен (октябрь 2025 года) на 17,9% выше, чем в аналогичный период прошлого года:
Если же рассматривать центр Бреста, то цены на жилье здесь стартуют примерно от 1300 долларов / м². Это обусловлено высоким экономическим потенциалом локации, ее удобством, развитой инфраструктурой. Предложение в целом ограничено: в центре практически не осталось мест для строительства новых домов.
Почему недвижимость в Бресте выбирают для инвестиций?
Отмечается высокий спрос как на большие квартиры, так и на компактные однушки и студии. С чем это связано? Брест — туристический магнит для белорусов и иностранных туристов. Сюда приезжают, чтобы посетить:
Брестскую крепость;
Беловежскую пущу;
пешеходную улицу с легендарным фонарщиком в мундире;
археологический, художественный и другие музеи;
десятки ресторанов, кафе, пекарен, баров.
Город расположен рядом с границей, поэтому многие останавливаются здесь на сутки-двое, чтобы затем продолжить поездку. Также здесь расположены крупные промышленные предприятия страны — есть спрос на жилье для командировочных.
В результате на высоком уровне остаются цены на посуточную аренду. Посмотрим на данные сервиса Realt.Бронь. Квартира на сутки в кварталах, окружающих пешеходную улицу, стоит от 88 BYN. Несложно посчитать выручку за месяц — она может составить от 2 640 BYN.
«Дом на Машерова» — посреди насыщенной инфраструктуры и с удобным выездом на М-1
Представители компании-застройщика отмечают: ЖК «Дом на Машерова» подходит и для жизни, и для инвестиций. Выбрав здесь квартиру для себя, можно забыть об автомобиле и такси — в пешей доступности расположены ЦУМ, торговый центр с гипермаркетом «Корона», два стадиона, школы, детские сады, а также Брестский государственный университет имени Пушкина. Рядом есть салоны красоты, рестораны, кафе, кофейни, отделения банков, аптеки, фирменные магазины белорусских брендов. Недалеко и зоны рекреации — озелененная набережная реки Мухавец, Городской сад, зона детских аттракционов.
Проспект Машерова переходит в Московскую улицу, а та — в трассу М-1, по которой едут в Минск и Москву.
В закрытом дворе — наземная парковка, детская площадка и беседки
ЖК «Дом на Машерова» построила компания «АйронИнвестПроект», которая реализует проекты по жилой и коммерческой недвижимости по всей Беларуси. Застройщик зарекомендовал себя соблюдением сроков и высоким качеством строительства, а также стильной архитектурой и внимательным отношением ко всем трендам и запросам покупателей.
Объект в Бресте — не исключение. Это монолитно-каркасный дом на 93 квартиры. Он 5-этажный, верхний этаж – мансардный. Со стороны проспекта Машерова в доме расположены коммерческие помещения, а значит, скоро инфраструктура для жителей пополнится.
Объект идеально вписывается в окружающую застройку и общую историческую атмосферу малоэтажных кварталов по соседству. При этом он новый, то есть, совмещает в себе эстетику «старого Бреста» и все удобства новостройки.
Дом Г-образной формы, благодаря чему образуется уютный закрытый двор.
Во дворе расположена наземная парковка. Машино-места здесь продают по 5500 долларов.
Обустроены детская игровая площадка с мягким покрытием, качелями и песочницей, воркаут-зона, беседки. Высажены молодые деревья.
Возле дома установлены велобоксы, у каждого подъезда — велопарковки. На территории ведется видеонаблюдение.
В первых 2 секциях дома — кладовые и колясочные для жителей каждой квартиры.
Подъезды сделаны с учетом требований к безбарьерной среде, оборудованы лифтами. Лестничные пролеты широкие, окна в пол дают им много света. На полу в подъездах уложена нескользкая плитка для комфортной жизни людей всех возрастов.
Какой выбор квартир предлагает застройщик?
В «Доме на Машерова» продают студии, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. Жилье — с качественной черновой отделкой, готовой разводкой электрики и смонтированными розетками.
Рассмотрим несколько планировочных решений. Например, студия площадью 41,4 м². В квартире — два окна, балкон, санузел. Можно выделить зону отдыха, а также место для работы. Хороший вариант для инвестиций: квартира будет пользоваться спросом для аренды на сутки, также может быть интересна долгосрочным арендаторам. Ее стоимость — 79 488 долларов.
Застройщик предлагает большой выбор 2-комнатных квартир — от 46,7 до 67,1 м². Такая квартира площадью 64,2 м² с лоджией, балконом и раздельным санузлом позволяет с комфортом жить на постоянной основе. Спальня — целых 19,3 м², кухня-гостиная —роскошные 35,8 м². Эта квартира стоит 116 844 доллара.
Немало и 3-комнатных квартир. Интересна планировка углового варианта. Площадь — 87,4 м², раздельный санузел, окна на две стороны, две спальни на 16,4 и 13,3 м². Кухня-гостиная занимает 50,1 м² и дополняется полукруглым балконом, с которого открывается вид на оживленные городские улицы.
На каждом открытом балконе застройщик установил деревянные поддоны, что особенно актуально в холодные сезоны и во время дождей. Стоимость этой 3-комнатной квартиры — 148 580 долларов.
Для тех, кому актуальны 4-комнатные квартиры, есть 4 решения. Самая просторная квартира — на 119,1 м². Раздельный санузел, спальни на 26,6, 18,8 и 16 м², кухня-гостиная на 49,4 м² с балконом. Эта квартира стоит 196 515 долларов.
Сейчас 30% квартир в ЖК «Дом на Машерова» уже распроданы. Первые покупатели начали делать ремонт. Пока что у желающих купить здесь жилье для себя или инвестировать остается достаточно большой выбор по площадям и планировкам. И если принять решение в ближайшее время, переехать в «Дом на Машерова» или начать зарабатывать со своих вложений получится уже весной-летом 2026 года.
Купить квартиру в «Доме на Машерова» можно в кредит со льготным периодом в первый год. Есть опция лизинга на срок до 240 месяцев. Все варианты финансирования представлены на сайте жилого комплекса.
