«Ни доставку заказать, ни такси». Рассказываем, как решить вопрос с плохим интернетом в новостройках
23.12.2025 08:01
Источник материала: realt.by
Сегодня наличие хорошей связи и скоростного интернета кажется обыденностью. Без этого невозможно работать, отдыхать, вызывать такси или расплачиваться в магазинах. Но для некоторых жителей новостроек поиск сигнала в своих квадратах — это ежедневный ритуал, а стандартный LTE — желанная привилегия. Минчане из разных ЖК рассказали о наболевшем со своими операторами — медленном интернете и разговорах в определенных точках. Мы же обратились за консультацией к компании А1, чтобы в общих чертах понять, почему так может происходить, а главное — как сделать так, чтобы эти вопросы больше не беспокоили. Хоть операторы связи у наших читателей разные, советы будут полезны для всех.
«Оставляли телефоны на подоконниках»
Маша с супругом переехали в квартиру в «Минск-Мире» месяц назад. Собственное жилье — главная мечта молодой семьи. Ребята вложились в строительство дома недалеко от железной дороги на этапе котлована. В их евродвушке еще идет ремонт, но для жизни есть всё необходимое: обустроенная кухня, санузел и спальное место. Остальное можно сделать на месте. Да и процесс, по словам девушки, так идет быстрее.
— Полностью изучить район за такой короткий промежуток времени нам, конечно, не удалось. Но его точно можно назвать молодежным, и это мне безумно нравится. Пока у нас нет детей, но перспектива того, что твой ребенок будет не один на детской площадке, как это теперь бывает в спальниках, добавляет ему плюсов.
Маша отмечает, что единственное, что пока доставляет дискомфорт — это слабый мобильный интернет. Она вспоминает, как год назад, закрывая за собой дверь подъезда, по сути, обрывала связь с внешним миром. Сигнала не было ни в лифте, ни в квартире — никто не мог дозвониться или написать в мессенджере.
— Потом мы ловили одну полоску и то, стоя около окна. Специально оставляли телефоны на подоконниках. С лета ситуация улучшилась: теперь у нас везде есть связь, но выше двух полосок не поднимается.
Подключен у ребят и домашний интернет. Он позволяет работать, смотреть фильмы, но вот с играми бывают перебои.
— Я люблю поиграть в приставку, а муж — в онлайн-игры. Он сталкивается с тем, что что-то вылетает, медленно грузится. Хочется уже решить эту ситуацию и заниматься более важными делами, связанными с обустройством квартиры.
А1: «Слабый сигнал — это сочетание факторов»
Да, в новостройках прием действительно часто поначалу бывает слабее, и причина не всегда только в работе оператора. Чаще всего это сочетание факторов. Современные стеклопакеты с металлизированным покрытием, толстые железобетонные конструкции и фасады с утеплителем сильно экранируют радиосигнал — то, что хорошо удерживает тепло, мешает телефону «видеть» вышку.
Кроме того, в новых микрорайонах плотность населения растет быстрее, чем инфраструктура: ближайшие соты перегружены, и их мощности может не хватать. Рельеф, отражения от соседних зданий, стройплощадок и железных дорог создают дополнительные «теневые» зоны. И, наконец, даже когда оператором запланирована новая вышка, ее нельзя ввести до полной сдачи района — это удлиняет сроки расширения емкости сети.
По домашнему интернету возможны несколько распространенных причин ухудшения качества. Некачественная или поврежденная внутренняя проводка от застройщика снижает скорость. Старый или неправильно настроенный роутер не справляется с нагрузкой — для игр и стриминга рекомендуем устройства с поддержкой Wi‑Fi 5/6 и использование диапазона 5 GHz; 2.4 GHz эффективен для умных бытовых устройств. Проверьте место установки роутера и ориентацию антенн, подумайте о Mesh‑системе для большой квартиры и используйте проводное подключение (Ethernet) для критичных задач (для онлайн-игр это также наиболее оптимальный вариант).
Рекомендации застройщикам и управляющим компаниям: при проектировании учитывать требования к кабельной разводке и местам для размещения оборудования оператора, предусматривать точки доступа для улучшения качества связи и встроенный проводной интернет в квартиры.
«15 минут ждала, пока все загрузится»
Лиза полтора года снимает квартиру в Лошице. В их 19-этажном доме тема с плохой связью и интернетом — одна из самых обсуждаемых.
— Мобильный интернет в квартире всё это время не работает от слова совсем. Был случай, когда закончились деньги на домашнем интернете, и я не могла положить их, так как мой телефон не грузил банковское приложение. Ни доставку заказать, ни такси. Пытались переключать с LTE на 3G, ходили по квартире, выискивая точку — ничего не помогло.
Единственный выход — идти на балкон, открывать окно, вытягивать руку с телефоном и ждать пока появится сигнал.
Слабый интернет возникает не только в квартире, но и на улицах молодого района, где появилось много жилых высоток.
— Ходила в пункт выдачи заказов, а приложение маркетплейса запросило обновление. Без него не могла получить QR-код. 15 минут ждала пока все загрузится. У нас с парнем разные операторы связи, не понимаем, кто виноват. Но очень хотим, чтобы хороший сигнал был и дома и на улице, так как всё привязано к интернету.
А1: «Плотная застройка и рельеф формируют локальные «провалы»
Антенны часто ориентированы горизонтально для покрытия улиц и нижних этажей, поэтому выше 10–12 этажей прием может уменьшаться. Плотная застройка и рельеф формируют локальные «провалы», а при высокой нагрузке соты испытывают дефицит пропускной способности — это отражается на скорости и стабильности связи.
Что делает А1 как оператор: мы постоянно мониторим загрузку сот, планируем и реализуем расширение емкости — новые базовые станции, малые соты, переносные решения и indoor‑устройства. К сожалению, строительство и ввод в эксплуатацию стационарной станции в среднем занимает до 15 месяцев, из которых порядка 9 месяцев уходит на согласования и разрешения. Поэтому в краткосрочной перспективе мы применяем временные и гибкие решения, а также оптимизируем параметры существующей инфраструктуры.
Если у вас проблемы с приемом или домашним интернетом, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки своего оператора. Например, при обращении в А1 наши специалисты могут проверить покрытие по адресу, подсказать, какие настройки нужно изменить, а также предложить возможные сервисные решения или варианты ускорения улучшений для вашего района.
«Муж частенько просит позвонить в компанию и поругаться»
С Анастасией мы созванивались несколько раз, в том числе и по мессенджеру. Девушка шла по улице и нашу беседу частенько прерывало плохое соединение.
— Это еще ничего. Я каждый день гуляю по району с ребенком, уже могу карту составить, в каких местах нет ни интернета, ни связи.
Анастасия с семьей сменила уже несколько квартир в «Минск-Мире». Причина проста — расширение. Свое третье жилье они уже тоже выставили на продажу. В высотке на Савицкого девушка живет год.
— Хорошо связь ловит только на балконе. Все родственники знают о нашей проблеме. Когда разговариваю с ними по телефону, просят встать с кровати и не двигаться, — смеется молодая мама. — У нас угловая квартира в 65 метров, установлен самый мощный модем от провайдера, но всё равно всю площадь он не покрывает. Порой легче отключить Wi-Fi и пользоваться мобильным интернетом. Поэтому муж частенько просит позвонить в компанию и поругаться.
Девушка говорит, что с такими проблемами в районе они сталкивались не всегда. В предыдущем доме на улице Игоря Лученка связь и интернет были идеальными от всех операторов.
— У нас в квартире стоит «умный замок», поэтому интернет нужен, чтобы приходили уведомления. Если честно, злит то, что тратим немалые деньги, а комфортных условий так и не получаем.
А1: «Этот режим может ограничивать мощность антенны»
Рекомендуем в настройках телефона включить самый высокий доступный сетевой режим (LTE/4G). При нестабильной работе временно переключитесь на 3G. Проверьте, не активирован ли режим энергосбережения — он может ограничивать мощность антенны. Перезапуск устройства и проверка положения SIM‑карты иногда решают проблему — а при необходимости обращайтесь в службу поддержки, мы проверим параметры сети по адресу.
В случае использования мобильной и фиксированной связи от А1 у пользователей есть возможность включить Wi‑Fi‑звонки (
Преимущества, которые реально заметны при использовании
- Надежный сигнал внутри помещения: звонки идут через ваш домашний Wi‑Fi, а не через слабую уличную базовую станцию, не «пропадают» в толстых стенах и перекрытиях.
- Лучше качество речи (HD/VoIP) при хорошем Wi‑Fi: меньше шипения, эха и прерываний.
- Интеграция с обычной телефонной книжкой и приложением «Телефон» — не нужно устанавливать отдельные мессенджеры или сохранять номера.
- Одновременный доступ в интернет: во время разговора сохраняется передача данных (как при VoLTE).
Говоря про само покрытие Wi-Fi, важен не только самый мощный модем вашего провайдера, но и место его расположения. У А1 есть
«Застрянешь в лифте, — и не спасут»
Андрей рассматривал квартиру в нескольких районах. Между Зеленым лугом, улицей Богдановича и Грушевкой победил третий вариант, а именно 70-метровое жилье в «Гранд Хаус». На выбор повлияла цена, планировка и расположение — метро в шаговой доступности, до центра города тоже можно дойти за полчаса. От того мужчина и удивляется, мол, как так может быть, чтобы в доме с такой локацией связь оставляла желать лучше.
— Чтобы с кем-то поговорить по телефону, нужно стоять в определенной точке. Интернет — только 3G. Многие в доме обсуждают вопрос с интернетом, делятся, что лучше работает, что хуже. Совсем плохи дела у тех, кто живет на высоких этажах. Я уже молчу про то, что в подъезде или лифте ничего не тянет. Застрянешь в лифте, – и не спасут, ведь никому не напишешь, — делится Андрей. Говорит, что все проблемы остаются позади, как только он выходит из подъезда. — Вижу в телефоне LTE, нормально грузится музыка и другие приложения. Вот бы так и в квартире.
А1: «Ведем работу, чтобы связь была стабильной даже в самых «непробиваемых» местах»
Про способы улучшения мобильной и фиксированной связи подробно говорилось в ответах выше. Однако, почему же связь в подъезде и лифте может ухудшаться? Дело в том, что бетонные стены, плюс еще и металлическая конструкция кабины отражают радиоволны, мешая им проходить внутрь.
Но почему иногда связь в лифте или подъезде всё же есть? Все зависит от конструкции здания, толщины стен, материала шахты и расстояния до ближайшей базовой станции. Если кабина стеклянная, например, как в бизнес-центре или ТЦ, вы вряд ли столкнетесь с подобной проблемой.
На стороне А1 проходит постоянная работа по расширению и модернизации сети, чтобы связь была стабильной даже в самых «непробиваемых» местах. В случае с новыми застройками на это может требоваться чуть больше времени, учитывая нюансы с согласованиями и самой стройкой.
«Ни доставку заказать, ни такси». Рассказываем, как решить вопрос с плохим интернетом в новостройках
Сегодня наличие хорошей связи и скоростного интернета кажется обыденностью. Без этого невозможно работать, отдыхать, вызывать такси или расплачиваться в...
