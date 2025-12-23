«Ни доставку заказать, ни такси». Рассказываем, как решить вопрос с плохим интернетом в новостройках

— Я люблю поиграть в приставку, а муж — в онлайн-игры. Он сталкивается с тем, что что-то вылетает, медленно грузится. Хочется уже решить эту ситуацию и заниматься более важными делами, связанными с обустройством квартиры.

А1: «Слабый сигнал — это сочетание факторов»

Да, в новостройках прием действительно часто поначалу бывает слабее, и причина не всегда только в работе оператора. Чаще всего это сочетание факторов. Современные стеклопакеты с металлизированным покрытием, толстые железобетонные конструкции и фасады с утеплителем сильно экранируют радиосигнал — то, что хорошо удерживает тепло, мешает телефону «видеть» вышку.

Кроме того, в новых микрорайонах плотность населения растет быстрее, чем инфраструктура: ближайшие соты перегружены, и их мощности может не хватать. Рельеф, отражения от соседних зданий, стройплощадок и железных дорог создают дополнительные «теневые» зоны. И, наконец, даже когда оператором запланирована новая вышка, ее нельзя ввести до полной сдачи района — это удлиняет сроки расширения емкости сети.