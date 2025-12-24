Этот ЖК рядом с метро почти готов. В нем еще остались евродвушки от 90 тысяч долларов

Покажем вам и самое дорогое жилье в квартале. Это – двухуровневая квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Жилье площадью около 90 квадратов расположено на 19-м и 20-м этажах. С лоджии можно наблюдать красивые закаты! В квартире – высокие потолки и продуманная планировка. На первом этаже расположилась просторная гостиная с кухонным оборудованием, хозяйская спальня с лоджией, санузел с душевой. На втором этаже можно найти две спальни с лоджией, кабинет и санузел с ванной. В стоимость входит два парковочных места с зарядкой для электромобиля в крытом паркинге. Стоит двухэтажная квартира 390 тысяч долларов (4276 долларов – за метр).