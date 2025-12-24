Этот ЖК рядом с метро почти готов. В нем еще остались евродвушки от 90 тысяч долларов

В следующем году завершится большая стройка на проспекте Дзержинского. Сдать «Квартал на Грушевке» должны уже в первом квартале 2026-го. Жилой комплекс в завидной локации (прямо рядом со станцией метро) вырос на месте частного сектора. Сегодня, глядя на высотки комплекса, уже и не верится, что еще 5 лет назад тут были огороды и усадьбы. Мы посмотрели, как достраивается последний дом квартала, и узнали, какие квартиры есть в продаже.
Напомним, что застройщиком этого участка проспекта Дзержинского выступает «ГрандХаузИнжениринг». Земельный надел от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, компания купила с аукциона в 2019 году. Лот с обременением в виде 44 частных домов достался победителю за 19 миллионов рублей. В 2020-м году усадьбы снесли, а стройка многоквартирных домов стартовала весной 2021 года.
Весь «Квартал на Грушевке» состоит из шести домов и двух паркингов. Сейчас все дома возведены, а активные строительные работы идут только в последней многоэтажке. Здания получились точно такими же, какими их изображали на рендерах.
Первые три дома комплекса уже заселены, новоселы там уже успели сделать ремонты, еще два столбика были переданы дольщикам в этом году. Внутри ЖК организованы небольшие дворы, расположенные на стилобатах.
На первых этажах со стороны главного фасада, как и планировалось, открываются коммерческие помещения. Тут уже работает несколько кофеен, три салона красоты, цветочный магазин и медцентр. И это пока открылись далеко не все.
За домами можно заметить два пятиуровневых паркинга.
Под окнами, которые выходят не на проспект, пока что находится большой пустырь. Но это ненадолго. Эту территорию уже начал застраивать УКС «Запад». Первая высотка практически готова, а скоро рядом вырастет еще несколько домов.
Последний дом на 4 подъезда скоро также сдадут в эксплуатацию. Сейчас тут идут фасадные работы, проводится благоустройство территории. Кстати, свободных квартир в строящемся доме практически не осталось. На сайте застройщика нам удалось найти только 6 доступных к покупке квартир.
К примеру, 45-метровая евродвушка на последнем этаже обойдется в 89 тысяч долларов (1970 долларов – за метр), а 89-метровая еврочетырешка на втором этаже будет стоить 137 тысяч долларов (1530 долларов – за метр). К каждой квартире обязательно нужно приобрести машино-место в паркинге.
Есть несколько свободных квартир без отделки и в свеженьких высотках, выходящих на проспект. Эти дома (каждый – по 126 квартир) сдали совсем недавно. Тут еще можно приобрести евродвушки площадью 47-49 квадратов. Такие квартиры предлагаются по 92-102 тысячи долларов (1960-2060 долларов – за метр). В нагрузку к жилью необходимо приобретать паркинг. К слову, еще год назад метр в таких квартирах стоил около 1600 долларов.
Также в продаже осталась одна большая квартира площадью 131 квадратный метр. Жилье на последнем этаже можно купить за 217 тысяч долларов (1650 долларов – за метр). Оно также продается в комплекте с паркингом.
А почем тут квартиры с ремонтом?
Готовые варианты с ремонтом здесь также есть. К примеру, самое экономичное предложение – однокомнатная квартира с кухней, мебелью и техникой. Площадь этого жилья составляет 45 квадратов. Квартира располагается на четвертом этаже. Пространство в единственной комнате собственник оставил открытым, но поделил на функциональные зоны. Продают квартиру за 135 тысяч долларов (2967 долларов – за метр).
Есть в продаже аналогичная по метражу квартира, но с другой планировкой. Это жилье находится на девятом этаже. Площадь в 45 квадратов тут поделили между кухней-гостиной и отдельной спальней. В жилье – дизайнерский ремонт, качественная мебель, бытовая техника. Бонусом идет машино-место в крытом паркинге во дворе. Стоит такая квартира 160 тысяч долларов (3368 долларов – за метр).
Покажем вам и самое дорогое жилье в квартале. Это – двухуровневая квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Жилье площадью около 90 квадратов расположено на 19-м и 20-м этажах. С лоджии можно наблюдать красивые закаты! В квартире – высокие потолки и продуманная планировка. На первом этаже расположилась просторная гостиная с кухонным оборудованием, хозяйская спальня с лоджией, санузел с душевой. На втором этаже можно найти две спальни с лоджией, кабинет и санузел с ванной. В стоимость входит два парковочных места с зарядкой для электромобиля в крытом паркинге. Стоит двухэтажная квартира 390 тысяч долларов (4276 долларов – за метр).
Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.