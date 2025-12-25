Такая хата вам не нужна. На что смотреть дилетанту при покупке дома под дачу в деревне

Источник материала: realt.by

Покупка старого деревянного дома в деревне — это компромисс между ценой и необходимыми вложениями. Такой дом редко бывает идеальным, но именно возможность постепенного восстановления и создание «пинтерестного» интерьера делает его привлекательным для многих. Но как не ошибиться в выборе и оценить реальный масштаб предстоящих работ? Разбираемся по пунктам.

С чего начать? Покупая недорогой деревянный дом в деревне, важно отдавать себе отчет: это начало пути, а не финиш. Задача покупателя – оценить не только текущее состояние, предстоящие затраты на ремонт, но и на оформление недвижимости, установку границ владений. Начните юридических аспектов: с документации на землю, на дом, есть ли спорные границы участка. Узнайте, поддерживается ли дом в жилом состоянии или в нем давно никто не живет. Как правило, пустующие долгое время хаты быстрее ветшают. Если зимой дом не протапливается, то в нем растет влажность, которая ни к чему хорошему не приводит.





Возраст дома нам мало что говорит о его состоянии – иногда столетние срубы гораздо крепче более «молодых». Поэтому нужно смотреть на фактическое состояние – что с фундаментом, крышей, стенами, полами и так далее по списку.

Осмотр дома снаружи В первую очередь смотрим, не покосился ли сруб: кривые углы, заваленные неровные стены могут говорить о серьёзных проблемах с фундаментом или конструкцией. При этом покосившиеся пристройки из досок не всегда говорят о том, что и сам дом в таком же состоянии – в первую очередь смотрим на состояние основного сруба. Далее смотрим, на чем стоит сруб. Раньше фундаментом могли служить большие камни под углами. Такие дома буквально врастают в землю и нижние венцы оказываются на земле. Ничего хорошего это не сулит – соприкасающееся с землей дерево гниет, нижние венцы скорее всего подлежат замене. Проверить их состояние нужно в любом случае: можно постучать по бревнам – звук должен быть глухим. Пригодится шило – попробуйте воткнуть его в дерево. Если оно глубоко втыкается от нажима руки – внутри дерево превратилось труху.



Гнилые венцы можно заменить, но это потянет за собой затраты не только на их замену, но и на новую внутреннюю отделку. Новый фундамент тоже можно изготовить, но это дополнительные затраты. Хорошим знаком будет высокий бетонный фундамент и отмостка по периметру – больше вероятность, что первые венцы будут целые.

Под вагонкой - гнилые нижние венцы

Переходим к стенам. На поверхности ищите мелкую древесную муку и небольшие отверстия, проделанные жуками древоточцами. Если их немного, то проблему можно будет решить. Осмотрите фасад со всех сторон, обращая внимание на участки, куда постоянно попадает вода – эти места могут быть подгнившими. Часто белорусские дома обшивались вагонкой (шалёўкай). Попросите владельца вскрыть пару досок, чтобы увидеть состояние сруба. Идеально, если там сухо, бревна целые, без гнили и следов древоточцев.

Что на крыше и под ней Смотрим на крышу и в первую очередь обращаем внимание на целостность кровельного покрытия. Если не хватает элементов кровли (шифера, черепицы), проверьте состояние перекрытия. Если кровля шиферная, то важно наличие конька (коньком крыши называется элемент кровли, который защищает стык, образующийся между двумя скатами, от попадания влаги).





В деревнях, особенно в западной части Беларуси, часто можно встретить дома с металлической крышей. Такая кровля, как правило, надежнее и герметичнее шиферной.

Пустующий дом под фальцевой кровлей

Полную картину о состоянии крыши можно получить, забравшись на чердак. Здесь осмотрите стропильную систему, ищите следы протечек, задувание снега. Осмотрите место, где через крышу проходит дымоход – в старых хатах это слабое место, здесь часто протекает. Эта протечка не критичная и легко лечится – нужно будет вставить специальный металлический элемент. Важнее оценить состояние перекрытия в месте протечки – за годы оно могло и подгнить.

И раз вы уже на чердаке, осмотрите заодно дымоход. Хороший знак – он из без трещин, вертикальный, на нем нет следов копоти, к нему не примыкают деревянные конструкции.

Пол, стены, потолок Внутри дома смотрим сразу на полы – важно, чтобы они были в одной плоскости, без прогнивших участков, без существенных уклонов. Если есть возможность, загляните с фонариком в подпол – там должно быть сухо, без капель конденсата, деревянные лаги не трухлявые, без темных пятен, синевы, плесени, белых волокон.



Стены в старых домах, как правило, оклеены обоями в несколько слоев. Идеально, если вам разрешат посмотреть на сруб под ними, то есть оторвать участок обоев. В первую очередь там должно быть сухо. В идеале бревна должны быть без червоточин (отверстий, оставляемых древоточцем).





Обращать внимание нужно на отсутствие гнили в оконных и дверных проемах, как открываются-закрываются двери и окна, есть ли щели в оконных рамах.

Печка греет? В деревенском доме инженерных систем, как правило, не богато – электропроводка и печки. Нам важно проверить их работоспособность. Если печка заявлена как рабочая, попросите владельца ее растопить – только так можно увидеть, как она работает: не дымит ли. В идеале на печке не должно быть никаких трещин – ни открытых, не замазанных. Если трещина появилась, то со временем она будет только увеличиваться. Возможно, вам понадобится печник, чтобы сложить новую печь. Впрочем, покупая старый дом, нужно быть готовым, что в нем все будет старое, требующие к себе внимания.



Электропроводку не специалист сможет проверить лишь на работоспособность – все ли розетки и выключатели работают, есть ли счетчик. Но в целом стоит узнать, какую мощность выдает местная электросеть, есть ли возможность получить больше для перехода на электроотопление. Узнайте о возможности и стоимости подключения газа, центрального водопровода.

Красные флаги: такой дом нам не нужен Одновременное наличие серьезных дефектов фундамента, сруба и кровли. Суммарная стоимость ремонта превышает разумные пределы.

Массовое биопоражение древоточцами или грибком, затрагивающее более 30% несущих конструкций.

Дом расположен в низине с регулярным скапливанием воды, а дренаж невозможен или чрезмерно дорог.

Перекосы стен более 10-15 см, указывающие на необратимые изменения конструкции.

Продавец отказывается от демонстрации нижних венцов под обшивкой, чердака, подпола.

Неисправимые проблемы с печью и дымоходом, создающие постоянную угрозу возгорания.

Юридические сложности (проблемы с документами на дом и землю, спорные границы участка). Совет: Реалистично оценивайте свои ресурсы перед покупкой. Если дом и место запали в душу, приезжайте на повторный осмотр с экспертом в деле реконструкции старых хат.